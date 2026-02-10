urgente24
BLOQUEO PETROLERO Y CRISIS DE ENERGÍA

Cuba: un apagón récord dejó al 64% de las familias sin electricidad el martes 10/2

La empresa estatal Unión Eléctrica de Cuba anunció que se agotan las reservas de combustible en la isla y que por ello las aerolíneas cancelan sus vuelos.

10 de febrero de 2026 - 19:53
Crisis de electricidad en Cuba

Algunas compañías aéreas dejaron de prestar servicios en La Habana, Cuba: la española Air Europa comenzó a hacer paradas adicionales en República Dominicana y Bahamas para abastecer a sus aeronaves.

Por su parte, Air Canada, con sede en Montreal, anunció que en los próximos días enviará vuelos vacíos para recoger y repatriar a unos 3.000 clientes en Cuba. Aseguró que volará con combustible adicional para el viaje de regreso y hará paradas para reabastecerse si fuera necesario.

El turismo se ha evaporado por los problemas que existen con los vuelos internacionales, por la falta de insumos que tienen los hoteles y porque los grupos electrónicos ya no tienen combustibles para ser utilizados. Los cortes de electricidad están ocasionando cierres masivos de negocios, calles vacías y suspensión del transporte urbano. El turismo se ha evaporado por los problemas que existen con los vuelos internacionales, por la falta de insumos que tienen los hoteles y porque los grupos electrónicos ya no tienen combustibles para ser utilizados. Los cortes de electricidad están ocasionando cierres masivos de negocios, calles vacías y suspensión del transporte urbano.

La crisis de energía en Cuba afecta a 2 de cada 3 familias

Los bloqueos se volvieron totales

En pleno asedio de Estados Unidos, los bloqueos a los barcos tanques de Venezuela y México ya son totales.

La isla produce una tercera parte del crudo que necesita y el resto le llegaba desde naciones que le vendían el hidrocarburo con precios subsidiados. El Ministerio cubano de Energía y Minas prevé una capacidad de generación de 1.134 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.100 MW. La isla produce una tercera parte del crudo que necesita y el resto le llegaba desde naciones que le vendían el hidrocarburo con precios subsidiados. El Ministerio cubano de Energía y Minas prevé una capacidad de generación de 1.134 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.100 MW.

Las mayores demandas de consumo se dan en la tarde-noche, el momento que tienen los habitantes para cocinar, lavar la ropa, cargar sus celulares, ingresar a internet o ver televisión.

El Gobierno del presidente ruso Vladimir Putin acusó a Washington de “asfixiar” a la nación latinoamericana con esas medidas.

Cada noche, Cuba queda sumida en la oscuridad por la falta de electricidad

El colapso del turismo

Hace semanas que a Cuba no llega ningún tipo de combustible ni ningún petrolero extranjero, informó la agencia France Press.

El país, con 9,6 millones de habitantes y bajo embargo comercial de Estados Unidos desde 1962, lleva años sumido en una grave crisis económica.

Ahora, como efecto directo a las afectaciones de los vuelos, se encuentra en una grave crisis el turismo, el principal sector de ingresos para los cubanos. El Gobierno anunció el cierre de algunos hoteles con baja ocupación y la reubicación de los visitantes. Ahora, como efecto directo a las afectaciones de los vuelos, se encuentra en una grave crisis el turismo, el principal sector de ingresos para los cubanos. El Gobierno anunció el cierre de algunos hoteles con baja ocupación y la reubicación de los visitantes.

Ya están cerrando hoteles en Varadero, el principal balneario del país, ubicado a unos 150 km al este de La Habana.

