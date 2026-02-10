Algunas compañías aéreas dejaron de prestar servicios en La Habana, Cuba: la española Air Europa comenzó a hacer paradas adicionales en República Dominicana y Bahamas para abastecer a sus aeronaves.
BLOQUEO PETROLERO Y CRISIS DE ENERGÍA
Cuba: un apagón récord dejó al 64% de las familias sin electricidad el martes 10/2
La empresa estatal Unión Eléctrica de Cuba anunció que se agotan las reservas de combustible en la isla y que por ello las aerolíneas cancelan sus vuelos.
Por su parte, Air Canada, con sede en Montreal, anunció que en los próximos días enviará vuelos vacíos para recoger y repatriar a unos 3.000 clientes en Cuba. Aseguró que volará con combustible adicional para el viaje de regreso y hará paradas para reabastecerse si fuera necesario.
Los bloqueos se volvieron totales
En pleno asedio de Estados Unidos, los bloqueos a los barcos tanques de Venezuela y México ya son totales.
Las mayores demandas de consumo se dan en la tarde-noche, el momento que tienen los habitantes para cocinar, lavar la ropa, cargar sus celulares, ingresar a internet o ver televisión.
El Gobierno del presidente ruso Vladimir Putin acusó a Washington de “asfixiar” a la nación latinoamericana con esas medidas.
El colapso del turismo
Hace semanas que a Cuba no llega ningún tipo de combustible ni ningún petrolero extranjero, informó la agencia France Press.
El país, con 9,6 millones de habitantes y bajo embargo comercial de Estados Unidos desde 1962, lleva años sumido en una grave crisis económica.
Ya están cerrando hoteles en Varadero, el principal balneario del país, ubicado a unos 150 km al este de La Habana.