Cuba: un apagón récord dejó al 64% de las familias sin electricidad el martes 10/2

Las mayores demandas de consumo se dan en la tarde-noche, el momento que tienen los habitantes para cocinar, lavar la ropa, cargar sus celulares, ingresar a internet o ver televisión.

El Gobierno del presidente ruso Vladimir Putin acusó a Washington de “asfixiar” a la nación latinoamericana con esas medidas.

image Cada noche, Cuba queda sumida en la oscuridad por la falta de electricidad

El colapso del turismo

Hace semanas que a Cuba no llega ningún tipo de combustible ni ningún petrolero extranjero, informó la agencia France Press.

El país, con 9,6 millones de habitantes y bajo embargo comercial de Estados Unidos desde 1962, lleva años sumido en una grave crisis económica.

Ahora, como efecto directo a las afectaciones de los vuelos, se encuentra en una grave crisis el turismo, el principal sector de ingresos para los cubanos. El Gobierno anunció el cierre de algunos hoteles con baja ocupación y la reubicación de los visitantes. Ahora, como efecto directo a las afectaciones de los vuelos, se encuentra en una grave crisis el turismo, el principal sector de ingresos para los cubanos. El Gobierno anunció el cierre de algunos hoteles con baja ocupación y la reubicación de los visitantes.

Ya están cerrando hoteles en Varadero, el principal balneario del país, ubicado a unos 150 km al este de La Habana.