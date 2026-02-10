urgente24
RESUMEN AUDIOVISUAL 10/2

Urgente24 propuso y AFA lo plasma: fútbol de ascenso gratis por TV; Macron quiere mediar en Ucrania

Urgente24 propuso televisación gratis de fùtbol y AFA lo plasma en el ascenso; Emmanuel Macron quiere mediar en Ucrania; históricas inundaciones en Colombia.

10 de febrero de 2026 - 18:40
Urgente24, la AFA y el fùtbol de ascenso gratis por TV

1-AFA anunció que habrá TV gratis en fùtbol de ascenso

Urgente24 publicó el sábado 7 de febrero una idea sencilla: si el fútbol es un deporte tan masivo en Argentina… Por qué no brindarlo de manera gratuita por YouTube a los fanáticos?

El martes 10 de febrero la AFA le dijo Chau a TyC Sports: transmitirá el ascenso de manera gratuita, usando la aplicación AFA Play

Sería un leading case a nivel global.

2-Emmanuel Macro quiere que Europa sea el mediador en Ucrania

El presidente francés fue tajante: la estrategia de doblegarse ante Estados Unidos no da resultados porque las propuestas de Donald Trump solo conducen a un escenario de “inestabilidad permanente” y debilitan a Europa.

En ese marco, Macron refuerza su discurso a favor de una Europa soberana, capaz de tomar decisiones estratégicas propias sin alineamientos automáticos. El mandatario francés busca consolidarse como un actor central del tablero global, en un contexto de tensiones crecientes entre las grandes potencias.

Como gesto político fuerte, el líder galo propone retomar el diálogo europeo con Vladimir Putin para encontrar una salida negociada a la guerra en Ucrania, una vía que Washington intentó sin éxito.

3-El norte de Colombia y las inundaciones más graves de su historia

Al menos 22 personas murieron y cerca de 100 mil familias debieron abandonar sus hogares ante el avance del agua.

La catástrofe climática golpea con especial dureza al departamento de Córdoba, donde no existen registros de un evento similar en el último siglo.

Ciudades enteras quedaron bajo el agua tras el colapso de ríos y zonas anegadas ya que los embalses se vieron desbordados por caudales extraordinarios, provocando inundaciones simultáneas en áreas urbanas y rurales.

