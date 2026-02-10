Urgente24 propuso y AFA lo plasma: fútbol de ascenso gratis por TV; Macron quiere mediar en Ucrania

Como gesto político fuerte, el líder galo propone retomar el diálogo europeo con Vladimir Putin para encontrar una salida negociada a la guerra en Ucrania, una vía que Washington intentó sin éxito. Como gesto político fuerte, el líder galo propone retomar el diálogo europeo con Vladimir Putin para encontrar una salida negociada a la guerra en Ucrania, una vía que Washington intentó sin éxito.

Macron desafía a Trump y propone una Europa soberana con diálogo directo con Putin

3-El norte de Colombia y las inundaciones más graves de su historia

Al menos 22 personas murieron y cerca de 100 mil familias debieron abandonar sus hogares ante el avance del agua.

La catástrofe climática golpea con especial dureza al departamento de Córdoba, donde no existen registros de un evento similar en el último siglo.

Ciudades enteras quedaron bajo el agua tras el colapso de ríos y zonas anegadas ya que los embalses se vieron desbordados por caudales extraordinarios, provocando inundaciones simultáneas en áreas urbanas y rurales. Ciudades enteras quedaron bajo el agua tras el colapso de ríos y zonas anegadas ya que los embalses se vieron desbordados por caudales extraordinarios, provocando inundaciones simultáneas en áreas urbanas y rurales.