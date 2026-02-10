ARRASADA POR EL FUEGO
Congreso: Se incendió la oficina de una senadora de Chubut
El despacho de una senadora por Chubut se prendió fuego en el 4to. piso del Senado y quedó totalmente destruida. 3 personas con principio de intoxicación.
La rápida intervención del cuerpo de bomberos de la Policía Federal impidió que el incidente se extendiera a otras dependencias del edificio. Los agentes tuvieorn que romper la puerta de acceso al despacho, dado que no contaban con las llaves.
“La oficina estaba toda quemada, pero no había fuego”, señalaron fuentes legislativas a Noticias Argentinas.
Según el portal Semanario Parlamentario, el incendio en esa oficina generó comentarios, dado que esa provincia patagónica está jaqueada por los incendios este verano. Según las primeras evaluaciones habría sido provocado por una pava eléctrica en funcionamiento, aunque siguen las investigaciones.
Cristina, de 35 años, es militante de la Juventud PRO en Chubut. Era suplente dentro de la lista que se impuso en las elecciones de 2021, pero asumió una banca en 2023 cuando el entonces senador Ignacio Torres ganó las elecciones a gobernador provincial.
Pese al siniestro, las autoridades legislativas confirmaron que tanto el cronograma como la reunión de labor parlamentaria pautada para esta tarde se mantienen sin modificaciones.
