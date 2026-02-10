Mientras el mundo todavía sigue procesando la histórica doble semana de Bad Bunny, entre ganar el Álbum del Año en los Grammys y encabezar el show del medio tiempo del Super Bowl, un rumor multiplicado en redes se volvió un polvorín: ¿el cantante realmente llevaba un chaleco antibalas bajo su traje abultado?
La teoría que explotó en redes: ¿Bad Bunny usó chaleco antibalas en el Super Bowl?
Bad Bunny desató la intriga en las redes sociales por su look "abultado" que se hizo viral. ¿Llevó chaleco antibalas a los Grammy y a su show del Super Bowl?
El rumor del chaleco de Bad Bunny: Cómo las redes inflan cualquier detalle
Durante la 68.ª edición de los Grammy, empezó a circular la versión de que Bad Bunny había usado un chaleco antibalas debajo de su traje negro y camisa blanca. La publicación original apareció en Facebook y se replicó rápidamente en X e Instagram, señalando que el motivo eran amenazas de muerte tras anunciar su participación en el Super Bowl, algo que alimentó una paranoia colectiva. La versión incluso citaba a un supuesto equipo del artista preocupado por su seguridad.
Pero los videos y las fotos oficiales cuentan otra historia. Según investigó Factchequeado, no hay ningún comunicado oficial de los Grammy ni del equipo de Bad Bunny que confirme que haya usado un chaleco. Al analizar las imágenes, se nota que la camisa se ve abultada en el área del pecho, pero incluso cuando carga los tres premios que ganó ese día, incluido el de Álbum del Año, su torso se ve natural y sin indicios de protección extra.
Los clips posteados por sus cuentas oficiales de TikTok e Instagram muestran líneas del abdomen que se marcan normalmente, y la ilusión de un supuesto chaleco desaparece al mirar los detalles.
Quitando el hecho de que las redes sociales convierten cualquier detalle mínimo en un rumor, hay algo importante: coincidió con sus declaraciones políticas contra ICE durante los Grammys, lo que le dio un trasfondo que hace que cualquier movimiento suyo se interprete como acto de resistencia o provocación. Y eso explica por qué explotó la viralización.
El impacto político del Super Bowl y la incomodidad de Donald Trump
Una semana después, el pasado 08/02, Bad Bunny protagonizó el show de medio tiempo del Super Bowl LX, ante 135 millones de espectadores. Su actuación fue un gesto político en un país donde las detenciones migratorias y la persecución a comunidades latinas están a la orden del día. Durante los Grammy había dicho: "Fuera ICE. No somos animales, no somos salvajes, somos humanos y somos estadounidenses. Además, quiero decirles a todos que es difícil no odiar, y estaba pensando que nos contagiamos de ese odio. El odio se vuelve más poderoso con más odio. Lo único más poderoso que el odio es el amor".
El expresidente Donald Trump atacó al cantante y a los integrantes de Green Day (también partícipes del show), calificando la elección de ambos como algo que "siembra odio", y desde la Casa Blanca sugirieron alternativas como Kid Rock para un show paralelo organizado por Turning Point USA. Pero lo central no son las críticas de los sectores conservadores, sino que millones de personas vieran a un artista latino cantando en español y cuestionando el relato oficial de una identidad estadounidense homogénea.
Ese gesto tiene tres efectos concretos: primero, visibiliza a las comunidades latinas frente a un público masivo; segundo, presiona políticamente, porque incomoda a quienes sostienen políticas represivas; y tercero, ofrece respaldo a quienes viven amenazados con ser detenidos o se organizan contra ICE en la vida cotidiana, desde las escuelas o los barrios, donde se arman redes de cuidado y vigilancia comunitaria.
No es que un show reemplace la organización real ni las acciones concretas contra ICE, pero ignorar el contexto y descalificarlo como "insuficiente" es perder de vista cómo la cultura también es un campo de batalla. En este escenario, Bad Bunny también ocupó un espacio global que incomoda al poder y valida la resistencia desde la cultura.
