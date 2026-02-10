La teoría que explotó en redes: ¿Bad Bunny usó chaleco antibalas en el Super Bowl?

image

El impacto político del Super Bowl y la incomodidad de Donald Trump

Una semana después, el pasado 08/02, Bad Bunny protagonizó el show de medio tiempo del Super Bowl LX, ante 135 millones de espectadores. Su actuación fue un gesto político en un país donde las detenciones migratorias y la persecución a comunidades latinas están a la orden del día. Durante los Grammy había dicho: "Fuera ICE. No somos animales, no somos salvajes, somos humanos y somos estadounidenses. Además, quiero decirles a todos que es difícil no odiar, y estaba pensando que nos contagiamos de ese odio. El odio se vuelve más poderoso con más odio. Lo único más poderoso que el odio es el amor".

El expresidente Donald Trump atacó al cantante y a los integrantes de Green Day (también partícipes del show), calificando la elección de ambos como algo que "siembra odio", y desde la Casa Blanca sugirieron alternativas como Kid Rock para un show paralelo organizado por Turning Point USA. Pero lo central no son las críticas de los sectores conservadores, sino que millones de personas vieran a un artista latino cantando en español y cuestionando el relato oficial de una identidad estadounidense homogénea.

image Su show de medio tiempo en el Super Bowl visibilizó a las comunidades latinas y cuestionó las políticas de detenciones migratorias.

Ese gesto tiene tres efectos concretos: primero, visibiliza a las comunidades latinas frente a un público masivo; segundo, presiona políticamente, porque incomoda a quienes sostienen políticas represivas; y tercero, ofrece respaldo a quienes viven amenazados con ser detenidos o se organizan contra ICE en la vida cotidiana, desde las escuelas o los barrios, donde se arman redes de cuidado y vigilancia comunitaria.

No es que un show reemplace la organización real ni las acciones concretas contra ICE, pero ignorar el contexto y descalificarlo como "insuficiente" es perder de vista cómo la cultura también es un campo de batalla. En este escenario, Bad Bunny también ocupó un espacio global que incomoda al poder y valida la resistencia desde la cultura.

