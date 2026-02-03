Curioso: Las petroleras vuelven a Libia pero antes alguien asesina al hijo de Gaddafi

Libia tiene un potencial de producción significativo, con grandes reservas, una fuerte participación de la IOC en nuevas rondas de licencias y un objetivo de la Corporación Nacional del Petróleo de aumentar la producción a 2 millones de bpd para 2028. La inestabilidad política sigue siendo el principal riesgo, ya que las disputas no resueltas sobre la distribución de los ingresos del petróleo continúan provocando cierres."

Saif al-Islam Gaddafi

El hijo del líder libio Muammar Gaddafi fue asesinado por 4 hombres armados desconocidos que irrumpieron en su domicilio.

Alguna vez poderoso, ya había desaparecido de la vista pública. ¿Cuál sería el fundamento del crimen?

Saif al-Islam Gaddafi pasó de ser el aparente heredero de su notorio padre a una década de cautiverio y oscuridad en un remoto pueblo de montaña antes de lanzar una frustrada campaña presidencial.

En el pasado, él dirigió las conversaciones sobre la eliminación de armas de destrucción masiva y negoció compensaciones para las familias de los muertos en el atentado contra el vuelo 103 de Pan Am sobre Lockerbie, Escocia, en 1988.

Fue un reformista que quería dialogar con Occidente. Educado en la London School of Economics, hablaba un inglés fluido.

Entre las tonterías habituales de Occidente, ¿será que creían que iba a traicionar a su padre?

Las petroleras

Tras la pérdida de Siria, su principal cliente en la región, Rusia recuperó su interés por Libia. Y los europeos que armaron el desastre, liderados por Francia y Reino Unido, también.

Oilprice: "(…) Esta vez, parece existir un plan más coherente para el estado petrolero del norte de África, que gira en torno a la expansión de la presencia de empresas petroleras y de gas natural occidentales en múltiples emplazamientos y su posterior aprovechamiento, junto con el consiguiente poder económico, para obtener influencia política. Entonces, ¿la reciente reanudación de las perforaciones en aguas profundas en la cuenca libia de Sirte, tras un paréntesis de 17 años, marca un cambio decisivo en el plan para consolidar gradualmente el país de nuevo en la esfera de influencia de Occidente? ¿Funcionará?

Sin duda, Occidente tiene mucho con qué trabajar en el sector petrolero y gasífero de Libia. Antes de la caída de Gadafi y la guerra civil que le siguió, Libia producía alrededor de 1,65 millón de barriles diarios (bpd) de crudo ligero y dulce, principalmente de alta calidad, especialmente demandado en el Mediterráneo y el noroeste de Europa. Seguía siendo el poseedor de las mayores reservas probadas de crudo de África, con 48.000 millones de barriles. (...)

Sin embargo, en plena guerra civil, la producción de crudo cayó a unos 20.000 bpd, y aunque ahora se ha recuperado a poco menos de 1,3 millón de bpd —el nivel más alto desde mediados de 2013—, diversos cierres por motivos políticos en los últimos años la han reducido a poco más de 500.000 bpd durante períodos prolongados. (…)

A pesar de este contexto aún conflictivo (…) el gigante energético francés TotalEnergies (…) acordó en 2021 continuar sus esfuerzos para aumentar la producción de petróleo de los gigantescos yacimientos de Waha, Sharara, Mabruk y Al Jurf en al menos 175.000 bpd. También acordó (...) priorizar el desarrollo de los yacimientos North Gialo y NC-98, concesionados por Waha. Estos yacimientos tienen una capacidad combinada estimada de al menos 350.000 bpd. Recientemente, la británica Shell acordó evaluar las oportunidades de exploración en Libia, y la superpetrolera estadounidense Chevron confirmó que planea regresar al país, tras abandonarlo en 2010.

Todos estos esfuerzos forman parte del objetivo general de (…) elevar la producción petrolera de Libia a 2 millones de bpd para 2028, con el apoyo de la recientemente revitalizada Oficina de Programas Estratégicos (SPO). Esta se había centrado en impulsar la producción a 1,6 millones de bpd, antes de que el aumento de las tensiones políticas del año pasado retrasara dichas iniciativas. (…)

Dicho esto, los 22 bloques marinos y terrestres que se licenciarán incluyen importantes yacimientos en las cuencas de Sirte, Murzuq y Ghadamis, así como en la región mediterránea marina. Alrededor del 80% de todas las reservas recuperables descubiertas actualmente en Libia se encuentran en la cuenca de Sirte, que también representa la mayor parte de la capacidad de producción petrolera del país, según la Administración de Información Energética. (…)

La petrolera británica BP también firmó un memorando de entendimiento el año pasado para evaluar las opciones de redesarrollo de los gigantescos campos terrestres de Sarir y Messla en la cuenca de Sirte, y para evaluar el potencial desarrollo de petróleo y gas no convencionales. (…) Y es en la cuenca de Sirte donde, junto con el gigante energético italiano ENI, está perforando el primer pozo offshore en aguas profundas visto en Libia en casi dos décadas. Esto puede considerarse de mayor importancia, quizás, que cualquier otro desarrollo liderado por Occidente en Libia en los últimos años, ya que indica algo cualitativamente diferente. La perforación en aguas profundas requiere capital a largo plazo, confianza política y garantías de seguridad que estas petroleras internacionales simplemente no se comprometen a menos que crean que Libia está entrando en una fase más estable y alineada con Occidente. (…)".

Fuerzas militares libias. Las fuerzas paramilitares libias igualan a las fuerzas militares.

El asesinato

Después de que los rebeldes tomaron la capital, Trípoli, Saif al-Islam intentó huir al vecino Níger vestido como un miembro de una tribu beduina.

Saif al-Islam fue traicionado por un nómada libio a sus captores rebeldes.

La milicia de la Brigada Abu Bakr Sadik lo capturó en una carretera del desierto y lo llevó en avión a la ciudad occidental de Zintan.

Pasó los siguientes 6 años detenido en Zintan.

Human Rights Watch se reunió con él en Zintan. Hanan Salah, su directora en Libia, declaró a Reuters en ese momento que no había denunciado malos tratos.

Pero en 2015, Saif al-Islam fue condenado a muerte por fusilamiento por un tribunal de Trípoli por crímenes de guerra.

En cambio en Zintan, a partir de 2016, se le permitió contactar con personas dentro y fuera de Libia, según Mustafa Fetouri, analista libio con contactos en el círculo íntimo de Saif al-Islam.

Saif al-Islam Gadafi pasó años en la clandestinidad en Zintan para evitar ser asesinado tras ser liberado por la milicia en 2017 en virtud de una ley de amnistía.

También era buscado por el Tribunal Penal Internacional de La Haya, que emitió una orden de arresto contra él por "asesinato y persecución".

Vestido con una túnica y un turbante tradicionales libios, apareció en la ciudad sureña de Sabha en 2021 para presentar su candidatura a las elecciones presidenciales.

Sin embargo, su candidatura recibió la oposición de muchos de quienes sufrieron el régimen de su padre.

Fue inhabilitado debido a su condena de 2015, pero cuando intentó apelar la sentencia, los combatientes bloquearon el acceso al tribunal.

Tras la liberación de Saif al-Islam hace unos años, demostró ser incapaz de pronunciar discursos ni emitir declaraciones públicas a través de la prensa o las redes sociales, declaró Jalel Harchaoui, colaborador del centro de estudios británico Royal United Services Institute—.

Sin embargo, su importancia simbólica siguió siendo considerable.

"Ahora que ha sido asesinado, la mayoría de las facciones pro-Gadafi experimentarán una baja moral y una gran ira. Al mismo tiempo, se ha eliminado un obstáculo para la celebración de elecciones en Libia", afirmó Harchaoui.

---------------------------------

