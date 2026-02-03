Un titular indiscutido en Racing dice adiós: todo acordado para irse a Brasil

Buscan al nuevo Juanfer Quintero para Racing: los dos 10 que fueron ofrecidos Gustavo Costas sufre la partida de 'su 5' .FOTO NA: CLAUDIO FANCHI

Nardoni no ha tenido un buen comienzo de 2026. A decir verdad, la Academia no ha tenido un buen inicio de 2026, ya que lleva tres derrotas en tres partidos disputados en el Torneo Apertura. En ese flojo andar colectivo, los niveles individuales también son bajos y en ese grupo entra Nardoni.

Aun así, el jugador le ha dado muchísimo al equipo y ha sido siempre una pieza fundamental para el armado de Gustavo Costas. Racing sufre una baja sensible.

+ de Golazo24