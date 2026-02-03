BAJA SENSIBLE
Un titular indiscutido en Racing dice adiós: todo acordado para irse a Brasil
Racing y Gremio llegaron a un acuerdo de palabra. La Academia perderá a una figura del equipo de Costas.
Juan Nardoni, Juan Ignacio Nardoni, está pronto a pegar el salto. Pronto a marcharse de una liga argentina que lo vio crecer como jugador, dar sus primeros pasos en Unión de Santa Fe -el futbolista es oriundo de la provincia litoraleña-, afianzarse en Racing, ganarse la consideración para las juveniles de la Selección Argentina y finalmente coronar con aquella histórica Copa Sudamericana de 2024 y la posterior Recopa Sudamericana de 2025.
Se estableció como dueño indiscutido de la mitad de la cancha en la estructura memorable que armó Gustavo Costas. Allí se mantuvo siempre como ese 5 posicional y aguerrido, siendo la garantía necesaria para que otros de sus compañeros de mitad de cancha se desenvolvieran con libertad, como Santiago Sosa o Agustín Almendra.
Sus buenas actuaciones despertaron el interés de varios clubes en distintos mercados de pases. Racing siempre lo retuvo, considerando que Nardoni era fundamental, pero ahora le abrirán las puertas para que le futbolista cumpla con el deseo de seguir desarrollándose profesionalmente con otra camiseta.
Juan Nardoni, a un paso de irse de Racing: cuánto pagará Gremio
Según indicó el periodista Ariel Ludueña, que cubre el día a día de lo que sucede en Racing, el futbolista se marchará a Gremio. La operación se hará por un monto de 8 millones de dólares + otros 2 millones de dólares en objetivos. Todo por el 80% del pase.
Nardoni no ha tenido un buen comienzo de 2026. A decir verdad, la Academia no ha tenido un buen inicio de 2026, ya que lleva tres derrotas en tres partidos disputados en el Torneo Apertura. En ese flojo andar colectivo, los niveles individuales también son bajos y en ese grupo entra Nardoni.
Aun así, el jugador le ha dado muchísimo al equipo y ha sido siempre una pieza fundamental para el armado de Gustavo Costas. Racing sufre una baja sensible.