"REGRESO SIN GLORIA" DE LAS FIGURAS

"Efecto INDEC": señales oficialistas de TV bajan rating y se impone C5N por mirada más crítica

La salida de Marco Lavagna del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) cayó mal en una teleaudiencia que no convalidó los argumentos libertarios.

03 de febrero de 2026 - 22:43
Gustavo Sylvestre, periodista de C5N

Entre los 6 canales informativos de la Argentina así quedó la puja tras la renuncia de Marco Lavagna al INDEC: en pleno horario central de las noticias: C5N casi doblaba los guarismos de TN y relegaba también a A24 al cuarto lugar y a LN+ a una lejana quinta posición.

A las 20 15 horas:

#H20 (A24) con 1,1

#MasNacion 1,0

#LaNoche26 0,5 puntos.

En TN, el periodista Gustavo Noriega, autor del libro “Indec, historia íntima de una destrucción” sostuvo que “es irrelevante el cambio de metodología. La gente aceptó esta meseta del 2% mensual con mucho estoicismo. No hay justificación para tanta histeria”.

En la vereda opuesta, desde C5N se habló de “crisis de credibilidad” y “escándalo estadístico”.

La controversia en torno a la postergación de la nueva metodología para medir la inflación en el INDEC derrumbó por segundo día consecutivo las acciones de las empresas argentinas. El cruce entre estadística y mercado volvió a quedar expuesto. La controversia en torno a la postergación de la nueva metodología para medir la inflación en el INDEC derrumbó por segundo día consecutivo las acciones de las empresas argentinas. El cruce entre estadística y mercado volvió a quedar expuesto.

A las 16 horas, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires caía 2,5% y acumulaba un retroceso cercano al 5% en el inicio del mes de febrero.

El riesgo país volvía a escalar y se ubicaba en 506 puntos básicos, el nivel más alto desde el 26 de enero.

La agenda económica doméstica sumó nuevamente ruido institucional.

Volvieron las “figuras” de la TV pero no volvió el rating

Con la llegada del mes de febrero, regresaron los “titulares” de los principales programas noticiosos.

A24 recuperó a Eduardo Feinmann, Pablo Rossi y Nacho Ortelli, Nicolás Wiñasky y Diego Fioritti.

LN+ hizo lo propio con Luis Majul, Esteban Trebucq, Debora Plager y Cristina Pérez.

TN sumó nuevamente a Franco Mercuriali y “estrenó” a Jesica Bossi de 23 horas hasta la 1 de la mañana.

Sin embargo, los guarismos fueron más pobres que los de enero de 2026.

El INDEC una vez más en el centro de la tormenta

El conflicto del INDEC, con renuncia de Marco Lavagana incluida, fue un “cisne negro”, una noticia inesperada que afectó el pretendido “regreso triunfal”. El conflicto del INDEC, con renuncia de Marco Lavagana incluida, fue un “cisne negro”, una noticia inesperada que afectó el pretendido “regreso triunfal”.

