Entre los 6 canales informativos de la Argentina así quedó la puja tras la renuncia de Marco Lavagna al INDEC: en pleno horario central de las noticias: C5N casi doblaba los guarismos de TN y relegaba también a A24 al cuarto lugar y a LN+ a una lejana quinta posición.
"REGRESO SIN GLORIA" DE LAS FIGURAS
"Efecto INDEC": señales oficialistas de TV bajan rating y se impone C5N por mirada más crítica
La salida de Marco Lavagna del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) cayó mal en una teleaudiencia que no convalidó los argumentos libertarios.
A las 20 15 horas:
#MinutoUno (C5N) suma 2,5 puntos
#LaVes (TN) con 1,4
#CronicaCentral con 1,1
#H20 (A24) con 1,1
#MasNacion 1,0
#LaNoche26 0,5 puntos.
En TN, el periodista Gustavo Noriega, autor del libro “Indec, historia íntima de una destrucción” sostuvo que “es irrelevante el cambio de metodología. La gente aceptó esta meseta del 2% mensual con mucho estoicismo. No hay justificación para tanta histeria”.
En la vereda opuesta, desde C5N se habló de “crisis de credibilidad” y “escándalo estadístico”.
A las 16 horas, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires caía 2,5% y acumulaba un retroceso cercano al 5% en el inicio del mes de febrero.
El riesgo país volvía a escalar y se ubicaba en 506 puntos básicos, el nivel más alto desde el 26 de enero.
La agenda económica doméstica sumó nuevamente ruido institucional.
Volvieron las “figuras” de la TV pero no volvió el rating
Con la llegada del mes de febrero, regresaron los “titulares” de los principales programas noticiosos.
A24 recuperó a Eduardo Feinmann, Pablo Rossi y Nacho Ortelli, Nicolás Wiñasky y Diego Fioritti.
LN+ hizo lo propio con Luis Majul, Esteban Trebucq, Debora Plager y Cristina Pérez.
TN sumó nuevamente a Franco Mercuriali y “estrenó” a Jesica Bossi de 23 horas hasta la 1 de la mañana.
Sin embargo, los guarismos fueron más pobres que los de enero de 2026.