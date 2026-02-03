Hace algunos días Moria Casán le hizo una entrevista a Fátima Florez después de lo que fue su presentación en Mar del Plata en la que estuvo como invitado el presidente Javier Milei quien cantó la canción "Rock del Gato" de Ratones Paranoicos y la nota no pasó desapercibida.
QUÉ LE DIJO
Moria Casán contó que Javier Milei la llamó tras su entrevista a Fátima Florez
En medio de su programa, Moria Casán reconoció que el Presidente se puso en contacto para hacerle comentarios sobre la nota con su expareja.
La repercusión fue tal que la conductora de La mañana con Moria reveló que recibió el llamado del líder libertario para felicitarla por el programa. "Yo tengo buena relación con Milei", aclaró al mencionar que en más de una ocasión han intercambiado mensajes por WhatsApp.
Si bien explicó que su intención no era hacerlo público, sobre el intercambio de mensajes señaló: "Se sintió muy halagado. Me dice: 'Hiciste una entrevista extraordinaria, cálida, amorosa, de lo mejor a Fátima".
"Tenemos muy buena onda, en el sentido en que siempre hemos hablado desde que veniá a Incorrectas, después un tiempo obviamente no hablas. Pero bueno, obviamente, le agradecí. Pero mirá qué bien él cómo la cuidó a Fátima", sumó posteriormente sobre el economista.
Moria Casán bancó a Fátima Florez y destruyó a Yuyito González
Después de haber entrevistado a Fátima Florez, Moria Casán optó por comenzar su programa demostrando su apoyo a la humorista al recordar la entrevista.
En sus dichos aprovechó para dejar en ridículo a su colega al asegurar que tras sus dichos "la convirtió en maleza".
El resto de sus compañeros del ciclo televisivo que se emite por la pantalla de El Trece estallaron de risa y aprovechó para meter aún más cizaña.
"Te dio para que tengas", expresó la diva entre risas. De todos modos, posteriormente señaló que la cámara invita a las figuras para "hacer catarsis en un estudio de televisión".
