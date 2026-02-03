Moria Casán contó que Javier Milei la llamó tras su entrevista a Fátima Florez

Moria Casán bancó a Fátima Florez y destruyó a Yuyito González

Después de haber entrevistado a Fátima Florez, Moria Casán optó por comenzar su programa demostrando su apoyo a la humorista al recordar la entrevista.

En sus dichos aprovechó para dejar en ridículo a su colega al asegurar que tras sus dichos "la convirtió en maleza".

El resto de sus compañeros del ciclo televisivo que se emite por la pantalla de El Trece estallaron de risa y aprovechó para meter aún más cizaña.

"Te dio para que tengas", expresó la diva entre risas. De todos modos, posteriormente señaló que la cámara invita a las figuras para "hacer catarsis en un estudio de televisión".

