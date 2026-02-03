Ángel de Brito le pinchó el suspenso a Telefe y adelantó la final de MasterChef

image Ángel de Brito filtró que Maxi López y Sofía Gonet lideran la carrera, según fuentes internas. Sus medallas, regularidad y con el jurado explican por qué producción ve como finalistas.

Del otro lado está La Reini, influencer y tiktoker, que arrancó siendo "la chica excéntrica de redes" y terminó convertida en la gran revelación del certamen. Tiene dos medallas de oro (las más valiosas), apenas una nominación y una evolución técnica que sorprendió incluso a Martitegui. A eso sumémosle platos jugados, cambios de look extremos (rapada incluida) y una personalidad que genera amor u odio, pero nunca indiferencia. Según las fuentes que maneja De Brito, es la que más chances reales tiene de quedarse con todo.

Las que resisten: La Joaqui y Emilia Attias, siempre al borde pero vivas

Detrás de ese dúo fuerte aparecen La Joaqui y Emilia Attias, dos perfiles muy distintos, pero con algo en común: no aflojan.

La Joaqui tuvo una temporada sólida, casi siempre salvada o inmune, sin eliminaciones y con buen rendimiento en pruebas técnicas y de presión. Se ausentó una semana por compromisos laborales (la reemplazó Luck Ra), volvió sin perder ritmo y se ganó al público con carisma y compañerismo, sobre todo en momentos de ayuda mutua con Maxi. No acumuló tantas medallas, pero su constancia la mantiene en carrera, y en redes es de las más bancadas.

Emilia Attias, en cambio, es el caso más montaña rusa del ciclo. Arrancó impecable, ganó una medalla de oro y después entró en zona turbulenta: nominaciones, eliminación en la semana 12 (enero 2026) y regreso por repechaje, que ganó. La sacaron, volvió, se recompuso y otra vez quedó nominada. El jurado suele marcarle errores de ejecución y cierta actitud, pero nadie duda de su técnica, y el público la sigue acompañando. Por eso De Brito la incluye entre las que "suenan fuerte".

image La Joaqui se mantiene firme sin eliminaciones, con apoyo fuerte del público. Emilia Attias vive en montaña rusa: ganó el repechaje, volvió nominada, pero su técnica y su carisma la sostienen en top cuatro.

Según lo que se comenta en producción, este top 4 es hoy la foto más realista del final, algo lógico si se tiene en cuenta que quedan muy pocos participantes activos y que estas cuatro figuras son las que más consistencia, medallas y protagonismo acumularon.

Si Maxi o La Reini no llegan a la final, sería un verdadero batacazo, pero MasterChef siempre guarda un giro más, y Emilia ya demostró que puede volver de cualquier cosa. Joaquina, mientras tanto, juega callada y firme.

Por ahora, esta es la versión que circula en los pasillos de Telefe y en el Twitter de Ángel de Brito. Después, como siempre, decidirán los platos. Y ahí, por más chimento que haya, no hay spoiler que aguante.

