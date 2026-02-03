Mientras Telefe estira el suspenso de MasterChef y Wanda sonríe a cámara, Ángel de Brito vuelve a meter la cuchara desde afuera y deja pistas que queman, esas que no salen al aire pero corren fuerte en pasillos, grupos de WhatsApp y sobremesas televisivas. Lo que se cocina ahora promete final caliente, favoritos marcados y más de una sorpresa incómoda.
¿QUIÉNES SON?
Ángel de Brito le pinchó el suspenso a Telefe y adelantó la final de MasterChef
Telefe ya tiene a sus finalistas de MasterChef y la lista corta es picante, según adelantó Ángel de Brito. Y, dados los nombres, se viene una final incendiaria.
La cocina interna de MasterChef: Quiénes llegan mejor parados
Fue en su habitual hilo de espectáculos del 2 de febrero de 2026, publicado en su cuenta de X (ex Twitter), donde Ángel de Brito (con datos que suelen venir directo de producción o del entorno del jurado) largó sin vueltas: "MasterChef Los favoritos para la final son Maxi y La Reini. También suenan fuerte Joaquina y Emilia".
Según el conductor de LAM, Maxi López y Sofía "La Reini" Gonet son hoy los dos nombres más firmes para llegar a la definición, con La Joaqui y Emilia Attias pisándoles los talones. Es coherente con lo que viene mostrando el programa de Wanda Nara, con Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui como jurado, en esta cuarta temporada que Telefe emite desde fines de 2025.
Maxi López, exfutbolista y una de las sorpresas más grandes del casting, armó un recorrido casi sin fisuras: una sola nominación en toda la competencia, dos medallas (una de oro y una de plata) y una regularidad que ya quisieran muchos cocineros amateurs. Incluso se ausentó dos veces por el nacimiento de su hijo en Suiza (lo reemplazaron Marley y otros invitados) y cuando volvió retomó el nivel como si nada. Cocina limpio, entiende rápido las consignas y tiene una relación muy aceitada con el jurado. Puertas adentro lo ven como el más "profesional" del grupo.
Del otro lado está La Reini, influencer y tiktoker, que arrancó siendo "la chica excéntrica de redes" y terminó convertida en la gran revelación del certamen. Tiene dos medallas de oro (las más valiosas), apenas una nominación y una evolución técnica que sorprendió incluso a Martitegui. A eso sumémosle platos jugados, cambios de look extremos (rapada incluida) y una personalidad que genera amor u odio, pero nunca indiferencia. Según las fuentes que maneja De Brito, es la que más chances reales tiene de quedarse con todo.
Las que resisten: La Joaqui y Emilia Attias, siempre al borde pero vivas
Detrás de ese dúo fuerte aparecen La Joaqui y Emilia Attias, dos perfiles muy distintos, pero con algo en común: no aflojan.
La Joaqui tuvo una temporada sólida, casi siempre salvada o inmune, sin eliminaciones y con buen rendimiento en pruebas técnicas y de presión. Se ausentó una semana por compromisos laborales (la reemplazó Luck Ra), volvió sin perder ritmo y se ganó al público con carisma y compañerismo, sobre todo en momentos de ayuda mutua con Maxi. No acumuló tantas medallas, pero su constancia la mantiene en carrera, y en redes es de las más bancadas.
Emilia Attias, en cambio, es el caso más montaña rusa del ciclo. Arrancó impecable, ganó una medalla de oro y después entró en zona turbulenta: nominaciones, eliminación en la semana 12 (enero 2026) y regreso por repechaje, que ganó. La sacaron, volvió, se recompuso y otra vez quedó nominada. El jurado suele marcarle errores de ejecución y cierta actitud, pero nadie duda de su técnica, y el público la sigue acompañando. Por eso De Brito la incluye entre las que "suenan fuerte".
Según lo que se comenta en producción, este top 4 es hoy la foto más realista del final, algo lógico si se tiene en cuenta que quedan muy pocos participantes activos y que estas cuatro figuras son las que más consistencia, medallas y protagonismo acumularon.
Si Maxi o La Reini no llegan a la final, sería un verdadero batacazo, pero MasterChef siempre guarda un giro más, y Emilia ya demostró que puede volver de cualquier cosa. Joaquina, mientras tanto, juega callada y firme.
Por ahora, esta es la versión que circula en los pasillos de Telefe y en el Twitter de Ángel de Brito. Después, como siempre, decidirán los platos. Y ahí, por más chimento que haya, no hay spoiler que aguante.
