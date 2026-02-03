Preocupación por la salud de Peter Lanzani tras ser internado de urgencia

El protagonista de películas como "El Clan" y "Argentina, 1985", deberá permanecer en observación mientras los profesionales evalúan los próximos pasos. De todos modos, el comunicador llevó tranquilidad al señalar que el cuadro está controlado y no hay riesgo, y precisó que todo se habría originado a partir de una infección que provocó que la fiebre no cediera en un primer momento.

Peter Lanzani, una figura clave de su generación

Es preciso destacar que Peter Lanzani es uno de los actores más reconocidos de su generación y cuenta con una extensa trayectoria en cine, teatro y televisión. Saltó a la fama a muy temprana edad y logró consolidarse como un intérprete versátil y respetado dentro del medio artístico.

Su popularidad creció de manera exponencial tras protagonizar Casi Ángeles, ficción que marcó a toda una generación y lo proyectó a nivel internacional. A partir de ese entonces, buscó alejarse del perfil juvenil con trabajos más desafiantes.

En los últimos años se destacó en producciones cinematográficas y teatrales de fuerte impronta dramática. Sus elecciones artísticas fueron valoradas por la crítica, que resaltó su compromiso y evolución actoral.

De perfil bajo y reservado respecto a su vida privada, Lanzani suele mantener distancia de la exposición mediática. Por ese motivo, el hermetismo en torno a su estado de salud generó aún más preocupación entre sus seguidores.

---------------------

Más noticias en Urgente24:

La Inteligencia Artificial está en ebullición (no te quedes afuera)

Los humanoides vienen marchando: Tu 1er. compañero de trabajo robot será de China

Drones chinos en Irán; peor nevada en Moscú en 203 años; Venezuela cambia

La nueva función de WhatsApp que todos esperaban

Google cambia las reglas del juego en internet: El fin del tracking como lo conocíamos