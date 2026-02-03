Salió mal: Regreso del hombre a la Luna se retrasa por problemas alarmantes

Esto obligó a la agencia espacial a retrasar el regreso del hombre a la Luna, como mínimo, hasta marzo.

"Los ingenieros superaron varios desafíos durante los dos días de prueba y cumplieron con muchos de los objetivos previstos. Para que los equipos puedan revisar los datos y realizar un segundo ensayo general, la NASA ahora prevé marzo como la fecha más temprana posible para el lanzamiento de la prueba de vuelo".

El período de lanzamiento del 28 de febrero al 13 de marzo, incluye los días 6, 7, 8, 9, 11 de marzo.

Tierra Planeta Luna Freepik Tendremos que esperar hasta marzo para regresar a la Luna.

¿Por qué la NASA retrasó la misión Artemis 2?

El principal problema que enfrentó la NASA durante el ensayo general de la misión Artemis 2 fue una fuga de hidrógeno líquido.

La NASA explicó: "Durante el llenado del tanque, los ingenieros dedicaron varias horas a solucionar una fuga de hidrógeno líquido en una interfaz utilizada para dirigir el propelente criogénico a la etapa central del cohete, lo que los retrasó en la cuenta regresiva. Para resolver el problema, se detuvo el flujo de hidrógeno líquido a la etapa central, se dejó que la interfaz se calentara para que los sellos se reacomodaran y se ajustó el flujo del propelente".

Y siguió: "Los equipos llenaron con éxito todos los tanques, tanto de la etapa central como de la etapa de propulsión criogénica provisional, antes de que un equipo de cinco personas fuera enviado a la plataforma de lanzamiento para finalizar las operaciones de cierre de Orión. Los ingenieros realizaron una primera prueba de cuenta regresiva terminal, contando aproximadamente 5 minutos restantes, antes de que el secuenciador de lanzamiento terrestre detuviera automáticamente la cuenta regresiva debido a un pico en la tasa de fuga de hidrógeno líquido".

Pero eso no fue todo. Un problema con una válvula también puso en alerta al equipo de la NASA.

"Una válvula asociada con la presurización de la escotilla del módulo de tripulación Orión, recientemente reemplazada, requirió reapretamiento, y las operaciones de cierre demoraron más de lo previsto", precisaron.

Asimismo, se produjeron algunas interrupciones en las comunicaciones de audio durante la prueba.

"Los ingenieros han estado solucionando problemas de interrupción de los canales de comunicación de audio entre los equipos de tierra durante las últimas semanas previas a la prueba. Varias interrupciones se repitieron durante el ensayo general en húmedo", indicó la NASA.

La agencia espacial asegura que revisará los datos del ensayo, mitigará cada problema y volverá a las pruebas antes de establecer una fecha de lanzamiento oficial.

