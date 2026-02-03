Yerba mate: Paro total de cosechas y fuerte amenaza de desabastecimiento

Y agregó: "Desde que cambiaron las reglas de juego de importación, ahora entra lo que quieran y no importa ni la calidad ni la cantidad. Tenemos competencias de mala calidad que compiten en nuestro mercado a precios más bajos. Es yerba importada, de mala calidad, que termina en paquetes como si fuera argentina".

En ese marco, cuestionó el enfoque del Gobierno de Javier Milei: "Tienen que gobernar para todos. El libre mercado no existe", afirmó Peterson. Y advirtió sobre el impacto social del conflicto, y anticipó que, de no haber una solución, el conflicto se profundizará:

"Si la situación no se resuelve, las medidas se van a profundizar", aseguró.

Javier Milei

Sin diálogo con Javier Milei

El diputado provincial y expresidente del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), Juan José Szychowski, analizó la delicada situación que atraviesa el sector y explicó:

Creo que todos consideramos que queremos un Estado chico, un Estado eficiente, un Estado que no intervenga en la actividad económica, pero hay determinadas actividades, como la Yerba Mate, que son mercados imperfectos, donde necesitamos justamente la intervención del Estado para que le dé racionalidad a la cadena

Por su parte, Peterson apuntó directamente al presidente: "Milei es el único presidente con el que nunca me pude sentar a hablar para explicarle los números y contarle cuál es la situación". Y cerró:

El Gobierno tiene eco vacío. No saben dar respuestas. Ya ganamos tres demandas y el Presidente de la Nación incumple sus deberes de funcionario público El Gobierno tiene eco vacío. No saben dar respuestas. Ya ganamos tres demandas y el Presidente de la Nación incumple sus deberes de funcionario público

Circulación masiva de cheques rechazados

En tanto, los productores yerbateros de Misiones advierten que la crisis del sector se profundiza por la circulación masiva de cheques rechazados: así, el problema ya no es sólo el bajo precio de la hoja verde, sino la incertidumbre total sobre si el dinero por la producción llegará alguna vez.

"Es bastante complicado, en primer lugar el tema de los pagos. Hay vecinos que desde 2024 están teniendo cheques rebotados", contó Egon Kubitz, un productor de yerba mate en Campo Grande. Según explicó al sitio 'Misiones Online', hay casos de cheques emitidos en octubre de 2024 para ser cobrados recién en noviembre de 2025 que, llegada la fecha, volvieron a ser rechazados por falta de fondos.

image

"Se esperó casi un año para cobrar y cuando llegó la fecha, los cheques sin fondos nuevamente. Es triste", lamentó. Asegura que este año la situación "colapsó en absoluto" y que la mayoría de los secaderos atraviesa problemas similares, sin una fecha clara de solución.

Kubitz indicó que, ante este panorama, los propios secaderos ya avisan que no podrán cubrir los pagos. "Directamente te dicen que no pueden levantar los cheques y nadie los presenta en el banco porque ya se sabe que no hay fondos", relató.

El impacto en el sector primario es directo. "Hoy el 70 u 80% de los yerbales están en estado de abandono absoluto. No hay productor que tenga espalda para seguir limpiando", afirmó, y consideró que la actividad "está colapsando".

Datos surgidos de registros oficiales y denuncias de productores muestran que distintas firmas del circuito yerbatero acumulan entre 100 y 350 cheques rechazados, por montos millonarios, con antecedentes crediticios comprometidos. Este esquema traslada el riesgo financiero al productor, que queda sin cobrar y sin margen para sostener su estructura.

Según pudo reconstruir el sitio 'Misiones Online', en los registros del BCRA, varias de estas empresas figuran bajo situación crediticia 3 (riesgo medio) y situación 4 (alto riesgo de insolvencia). Esta última categoría alerta sobre una probabilidad elevada de incumplimiento y, en la práctica, suele asociarse a deudas de recuperación incierta o directamente incobrables.

Otras noticias de Urgente24

Grave: La Nación desmemoriada (al menos sobre Santiago Viola)

Marcha atrás con nuevo IPC: "Es manipulación, un escándalo"

Golpe final: YPF volvió a elegir a Río Negro por sobre territorio de Kicillof para la última gran obra

Los laboratorios nacionales descorchan con Milei por el récord histórico de exportaciones de medicamentos