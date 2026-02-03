El presidente de la Asociación Civil de Productores Yerbateros del Norte, Julio Peterson, volvió a denunciar la crítica situación que atraviesa el sector de la yerba mate, y anunció un cese total de cosechas ante la falta de respuestas oficiales y el deterioro de la rentabilidad.
SITUACIÓN CRÍTICA
Yerba mate: Paro total de cosechas y fuerte amenaza de desabastecimiento
"La decisión que se tomó es el cese de cosechas. Un paro total hasta que se resuelva la situación", afirman productores de yerba mate, que apuntan directo a Javier Milei.
Según explicó, la actividad dejó de ser sustentable para los productores: "El costo de producción es de $435 por kilo, mientras que las industrias ofrecen $180 o $200 en el mejor de los casos, con pagos a 180 días". En ese sentido, denunció que los precios que paga la industria están muy por debajo de los costos reales: "No nos pagan ni la mitad del costo por cada kilo de yerba".
"Somos 50.000 familias que no tenemos dinero. Están haciendo un negocio fenomenal a costillas nuestras", describió Peterson.
Importaciones
Además, el referente yerbatero apuntó contra los cambios en las reglas de importación:
"En su momento, nosotros veníamos medianamente tranquilos. Hasta 2023 eran obligatorios los análisis y ver la calidad del producto. El 70% de los productos importados no pasaban", explicó Peterson en diálogo con la radio 'AM 530'.
Y agregó: "Desde que cambiaron las reglas de juego de importación, ahora entra lo que quieran y no importa ni la calidad ni la cantidad. Tenemos competencias de mala calidad que compiten en nuestro mercado a precios más bajos. Es yerba importada, de mala calidad, que termina en paquetes como si fuera argentina".
En ese marco, cuestionó el enfoque del Gobierno de Javier Milei: "Tienen que gobernar para todos. El libre mercado no existe", afirmó Peterson. Y advirtió sobre el impacto social del conflicto, y anticipó que, de no haber una solución, el conflicto se profundizará:
"Si la situación no se resuelve, las medidas se van a profundizar", aseguró.
Sin diálogo con Javier Milei
El diputado provincial y expresidente del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), Juan José Szychowski, analizó la delicada situación que atraviesa el sector y explicó:
Creo que todos consideramos que queremos un Estado chico, un Estado eficiente, un Estado que no intervenga en la actividad económica, pero hay determinadas actividades, como la Yerba Mate, que son mercados imperfectos, donde necesitamos justamente la intervención del Estado para que le dé racionalidad a la cadena
Por su parte, Peterson apuntó directamente al presidente: "Milei es el único presidente con el que nunca me pude sentar a hablar para explicarle los números y contarle cuál es la situación". Y cerró:
Circulación masiva de cheques rechazados
En tanto, los productores yerbateros de Misiones advierten que la crisis del sector se profundiza por la circulación masiva de cheques rechazados: así, el problema ya no es sólo el bajo precio de la hoja verde, sino la incertidumbre total sobre si el dinero por la producción llegará alguna vez.
"Es bastante complicado, en primer lugar el tema de los pagos. Hay vecinos que desde 2024 están teniendo cheques rebotados", contó Egon Kubitz, un productor de yerba mate en Campo Grande. Según explicó al sitio 'Misiones Online', hay casos de cheques emitidos en octubre de 2024 para ser cobrados recién en noviembre de 2025 que, llegada la fecha, volvieron a ser rechazados por falta de fondos.
"Se esperó casi un año para cobrar y cuando llegó la fecha, los cheques sin fondos nuevamente. Es triste", lamentó. Asegura que este año la situación "colapsó en absoluto" y que la mayoría de los secaderos atraviesa problemas similares, sin una fecha clara de solución.
Kubitz indicó que, ante este panorama, los propios secaderos ya avisan que no podrán cubrir los pagos. "Directamente te dicen que no pueden levantar los cheques y nadie los presenta en el banco porque ya se sabe que no hay fondos", relató.
El impacto en el sector primario es directo. "Hoy el 70 u 80% de los yerbales están en estado de abandono absoluto. No hay productor que tenga espalda para seguir limpiando", afirmó, y consideró que la actividad "está colapsando".
Datos surgidos de registros oficiales y denuncias de productores muestran que distintas firmas del circuito yerbatero acumulan entre 100 y 350 cheques rechazados, por montos millonarios, con antecedentes crediticios comprometidos. Este esquema traslada el riesgo financiero al productor, que queda sin cobrar y sin margen para sostener su estructura.
Según pudo reconstruir el sitio 'Misiones Online', en los registros del BCRA, varias de estas empresas figuran bajo situación crediticia 3 (riesgo medio) y situación 4 (alto riesgo de insolvencia). Esta última categoría alerta sobre una probabilidad elevada de incumplimiento y, en la práctica, suele asociarse a deudas de recuperación incierta o directamente incobrables.
