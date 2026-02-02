La señal de WhatsApp que revela que están usando tu cuenta y no lo sabés

El rastro que deja WhatsApp cuando alguien usa tu cuenta

La verificación es sencilla. Solo basta con entrar al apartado "Dispositivos vinculados" que figura en los ajustes de la aplicación. Allí aparecerá un registro completo de todos los navegadores, computadoras o tablets que tienen sesión activa. Si entre esos datos descubrís sistemas operativos que no utilizás, exploradores que jamás abriste o ubicaciones geográficas en las que nunca estuviste, hay motivos concretos para sospechar que alguien logró ingresar sin autorización.