La señal de WhatsApp que revela que están usando tu cuenta y no lo sabés

WhatsApp se convirtió en una herramienta indispensable para la vida diaria de millones de argentinos y usuarios alrededor del globo. Desde charlas informales hasta reuniones laborales, pasando por videollamadas que acortan distancias con seres queridos, la plataforma de mensajería verde se instaló como un canal de comunicación insustituible.
No obstante, y pese a los múltiples sistemas de protección que Meta implementa constantemente, ningún usuario puede cantar victoria y garantizar que su privacidad está completamente blindada. La pregunta que muchos se hacen, entonces, es cómo advertir si un tercero logró meterse en nuestra cuenta.
Los delincuentes informáticos despliegan una variedad de tácticas para apropiarse de perfiles ajenos o meterse en mensajes que deberían ser confidenciales. Entre las estrategias más frecuentes figura el "phishing" mediante códigos QR, una técnica que seduce a las víctimas para que escaneen gráficos fraudulentos.
Ahora bien, identificar si tu perfil fue comprometido implica desarrollar cierta capacidad de observación sobre detalles que, a primera vista, pueden pasar desapercibidos. Existe un rastro particularmente revelador: la presencia de equipos extraños en la lista de aquellos que están sincronizados con tu usuario.
El rastro que deja WhatsApp cuando alguien usa tu cuenta
La verificación es sencilla. Solo basta con entrar al apartado "Dispositivos vinculados" que figura en los ajustes de la aplicación. Allí aparecerá un registro completo de todos los navegadores, computadoras o tablets que tienen sesión activa. Si entre esos datos descubrís sistemas operativos que no utilizás, exploradores que jamás abriste o ubicaciones geográficas en las que nunca estuviste, hay motivos concretos para sospechar que alguien logró ingresar sin autorización.
Pero ese no es el único indicio que merece atención. Otro factor que puede encender las alarmas es el comportamiento anómalo en la actividad de conexión. Si tu estado "en línea" se enciende sin que hayas tocado el celular, o si el registro de movimientos muestra horarios en los que sabés perfectamente que no abriste WhatsApp, conviene tomar medidas inmediatas.
Los pasos básicos para evitar hackeos
- Activá la verificación en dos pasos desde "Configuración" para sumar una capa extra de seguridad.
- Cerrá sesiones sospechosas desde el menú de dispositivos vinculados apenas las detectes.
- No escanees códigos QR de fuentes desconocidas o mensajes no solicitados.
- Revisá periódicamente los equipos conectados para detectar accesos irregulares a tiempo.
------------------------------
Más contenido en Urgente24
Mauro Icardi pierde todo menos las mañas: "Le respondería mensajes a una..."
El puente en CABA que atraviesa un cambio decisivo
Cuenta DNI mete cambios fuertes en febrero y sorprende a millones de usuarios