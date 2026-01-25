Demandan a Meta porque podría ver chats de WhatsApp, violando la privacidad

Un portavoz de Meta, que adquirió WhatsApp en 2014, calificó la demanda de “frívola” y dijo que la compañía “reclamará sanciones contra los abogados de los demandantes”.

“Cualquier afirmación de que los mensajes de WhatsApp no están cifrados es categóricamente falsa y absurda”, afirmó el portavoz Andy Stone en un correo electrónico. “WhatsApp lleva una década con cifrado de extremo a extremo mediante el protocolo Signal. Esta demanda es una ficción frívola”.

Sin embargo, el grupo, que incluye a demandantes de Australia, Brasil, India, México y Sudáfrica, insistió conque Meta almacena el contenido de las comunicaciones de los usuarios y que los trabajadores pueden acceder a ellas.

La denuncia cita a “denunciantes” que aportaron datos, aunque no explica quiénes son.

Los abogados de los demandantes solicitan al tribunal que certifique una demanda colectiva.

Aparecen abogados de los bufetes Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan y Keller Postman.

También Jay Barnett, de Barnett Legal.

