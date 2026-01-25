Un grupo internacional de demandantes acusó en tribunales a Meta Platforms, Inc. alegando que la compañía ha hecho afirmaciones falsas sobre la privacidad y seguridad de su servicio de chat WhatsApp.
ENCRIPTACIÓN FALSA, DICEN
Demandan a Meta porque podría ver chats de WhatsApp, violando la privacidad
Afirman que es mentira el encriptado de los chats en WhatsApp y que es falsa la eliminación de las comunicaciones. Por eso demandan a Meta Platforms.
Meta ofrece a sus usuarios el cifrado denominado “de extremo a extremo”, una parte central del conjunto de funciones de WhatsApp, ofreciendo un tipo de cifrado que significa que un mensaje solo es accesible para el remitente y el destinatario, pero no para la empresa.
En este tipo de chat encriptado, que según la compañía está activado de forma predeterminada, la mensajería en la aplicación de WhatsApp dice que “solo las personas en este chat pueden leer, escuchar o compartir” los mensajes.
La mentira
Presentada ante el Tribunal de Distrito, en San Francisco (California), la demanda alega que las afirmaciones de Meta sobre la privacidad son falsas.
Segun la demanda, Meta y WhatsApp «almacenan, analizan y pueden acceder a prácticamente todas las comunicaciones supuestamente 'privadas' de los usuarios de WhatsApp», y acusan a las empresas y a sus directivos de defraudar a los miles de millones de usuarios de WhatsApp en todo el mundo.
Un portavoz de Meta, que adquirió WhatsApp en 2014, calificó la demanda de “frívola” y dijo que la compañía “reclamará sanciones contra los abogados de los demandantes”.
“Cualquier afirmación de que los mensajes de WhatsApp no están cifrados es categóricamente falsa y absurda”, afirmó el portavoz Andy Stone en un correo electrónico. “WhatsApp lleva una década con cifrado de extremo a extremo mediante el protocolo Signal. Esta demanda es una ficción frívola”.
Sin embargo, el grupo, que incluye a demandantes de Australia, Brasil, India, México y Sudáfrica, insistió conque Meta almacena el contenido de las comunicaciones de los usuarios y que los trabajadores pueden acceder a ellas.
La denuncia cita a “denunciantes” que aportaron datos, aunque no explica quiénes son.
Los abogados de los demandantes solicitan al tribunal que certifique una demanda colectiva.
Aparecen abogados de los bufetes Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan y Keller Postman.
También Jay Barnett, de Barnett Legal.
