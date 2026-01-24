El TAS concedió la cautelar a Estudiantes LP y Verón reasume temporario

De este modo, el máximo tribunal deportivo resolvió suspender los efectos de las sanciones previas mientras avanza el tratamiento definitivo del caso.

Verón había sido sancionado por el Tribunal de Disciplina de la Casa por “haber instigado el pasillo de espaldas” que Estudiantes LP le realizó a Rosario Central en noviembre 2025.

“Tuve una charla con José (Sosa) y como jugador le di mi punto de vista. De ahí decidieron y yo respaldé. Se le comunicó a Central", había explicado Verón.

Estudiantes debutará en el campeonato local frente a Independiente sin condicionamientos disciplinarios, teniendo en cuenta que el Tribunal de Disciplina ordenó la amnistía general.

De esta forma, Fernando Muslera, Santiago Núñez, Santiago Arzamendia (lesionado) Tiago Palacios, Facundo Farías, Leandro González Pírez, Edwuin Cetré, Ezequiel Piovi, Mikel Amondarain, Cristian Medina y Lucas Alario estarán dentro de la consideración del entrenador.

TAS

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), con sede en Lausana, Suiza, cuenta con el Consejo Internacional del Tribunal de Arbitraje para Deporte (CIAS).

Fue creado por el entonces presidente del Comité Olímpico Internacional, Juan Antonio Samaranch, para dirimir disputas durante los Juegos Olímpicos de 1984.

Matthieu Reeb es su Director General y Antoine Bonnet es su Jefe de Servicios de Mediación.

