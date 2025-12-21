Juan Sebastián Verón debe afrontar un problemón en Estudiantes de La Plata

Sin embargo, los planetas terminaron alineándose y una combinación de resultados le permitió a Estudiantes clasificarse a los octavos, donde se enfrentó a Rosario Central.

El recordado “pasillogate” significó un envión anímico clave para el equipo de Eduardo Domínguez, que luego se impuso a sus cuatro rivales y se consagró campeón del Torneo Clausura el sábado 13 de diciembre.

Una semana más tarde, el Pincha venció a Platense y se quedó con el Trofeo de Campeones.

Todo indicaba que el Pincharrata no disputaría competiciones internacionales en 2026, pero con la obtención del Clausura aseguró su lugar en la fase de grupos de la Copa Libertadores del próximo año.

Este panorama le plantea un dilema importante a Juan Sebastián Verón: ¿el club debe ajustarse económicamente o apostar a competir con jerarquía en 2026?

Juan Sebastián Verón y el dilema Foster Gillett

El inicio de 2025 estuvo marcado en Estudiantes de La Plata por la novela de Foster Gillett y todo lo que ese episodio implicó para la institución.

En abril de este año, el magnate completó el pago del préstamo de 9,7 millones de dólares que le había otorgado al club platense. Además, Gillett realizó distintas inversiones vinculadas al plantel profesional.

En primer lugar, ejecutó la cláusula de rescisión de Cristian Medina, por un monto de 15 millones de dólares, cuando el futbolista aún pertenecía a Boca Juniors. Posteriormente, desembolsó cerca de 4 millones de dólares por Facundo Farías.

Por otra parte, Estudiantes aguardó el aporte económico del empresario por el pase de Ezequiel Piovi, pero finalmente fue el propio club el que debió hacerse cargo de esos fondos.

En los últimos días, la Justicia comenzó a investigar a Foster Gillett y al empresario Guillermo Tofoni por presunto lavado de dinero en operaciones vinculadas al fútbol argentino.

Por el momento, no está del todo claro en qué términos Estudiantes, como institución, debería devolver el dinero del préstamo, si es que finalmente debe hacerlo.

Lo cierto es que Juan Sebastián Verón atraviesa un dilema importante al frente del club. Por un lado, aparece el desafío deportivo de afrontar la Copa Libertadores; por el otro, la presión económica derivada de la situación financiera y de todo lo ocurrido con la llegada de Gillett.

En ese contexto, no se descarta que el Pincha deba desprenderse de algunos futbolistas, ya sea mediante ventas o por la necesidad de reducir una masa salarial elevada.

