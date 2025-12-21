China se está quedando con el control del mercado de vehículos eléctricos

Embed En China este tremendo auto eléctrico de X-Peng se lanzó hace poco a un precio inicial de 30 mil dólares, y en 7 minutos se reservaron 10.000 unidades. Lo vi el otro día en la expo de Alemania. Casi 600 CV y 800 km de autonomía. Un "anti-Tesla" impresionante. pic.twitter.com/TRAIUf2dDH — Matias Antico (@MatiasAntico) September 19, 2025

Ventaja competitiva china

Fundamenta esta situación el texto de Tsvetana Paraskova:

"El dominio de China en el mercado mundial de vehículos eléctricos parece profundizarse a medida que los cambios de política en Europa y las retiradas estratégicas de los fabricantes de automóviles estadounidenses reducen la presión competitiva, justo cuando los fabricantes chinos de vehículos eléctricos ingresan agresivamente a los mercados extranjeros.

El floreciente mercado chino de vehículos eléctricos presenta sus propios problemas que abordar, especialmente el exceso de capacidad de fabricación y las baterías, que merman las ganancias de los fabricantes.

Sin embargo, la competencia a la baja y la guerra de precios en el mercado chino de vehículos eléctricos han reducido los costos de forma tan significativa que China cuenta con una ventaja competitiva en los mercados extranjeros gracias a sus vehículos asequibles.

Frente a los aranceles en USA y la UE, China está conquistando los mercados emergentes en auge de América Latina y el Sudeste Asiático, y aún tiene ventaja competitiva en Europa.

Para China, el mercado exportador se ha reducido en los últimos 2 años en medio de fuertes aranceles en USA, donde los vehículos enfrentan aranceles del 100%, y gravámenes en la Unión Europea de entre el 17% y el 38%, dependiendo del fabricante.

Europa estaba perdiendo la carrera con China, pero incluso con aranceles, los vehículos eléctricos chinos son competitivos en la UE, ya que los fabricantes de automóviles europeos tradicionales se han enfrentado a

crecientes costos de energía,

retrasos en la cadena de suministro y

una adopción de vehículos eléctricos más lenta de lo que se pensaba anteriormente.

Incluso con los aranceles, los fabricantes de automóviles chinos “tienen suficiente ventaja para competir” en Europa, dijo a Bloomberg, Yale Zhang, director ejecutivo de la consultora Automotive Foresight con sede en Shanghai .

Embed [AHORA] "Me dijo que elija la que quiera": Macri probó el BYD Yangwang U8 y a Juliana Awada le gustó, pero el expresidente prefirió no comprar el auto que "anda a 499 kilómetros por hora" porque "es muy lento" para él.



Fabricio López https://t.co/BEd01eWOmI pic.twitter.com/8t0VsKoyPD — ElCanciller.com (@elcancillercom) December 19, 2025

Un paso atrás de la UE: Vokswagen

Esta semana, la UE dio un paso atrás en la competencia por la supremacía de los vehículos eléctricos. Bajo la presión de Alemania, Italia y la industria automotriz, la Comisión Europea propuso flexibilizar la prohibición de facto de nuevas ventas de vehículos con motor de combustión a partir de 2035.

Las nuevas regulaciones permitirán que los híbridos enchufables (PHEV), los extensores de autonomía, los híbridos suaves y los vehículos con motor de combustión interna sigan teniendo un papel que desempeñar más allá de 2035, además de los vehículos eléctricos completos y los vehículos de hidrógeno.

La motivación de la UE es mantener la competitividad de la industria. Pero esta es todo lo contrario.

La industria automovilística de la UE ha sufrido en los últimos meses los aranceles estadounidenses, las restricciones chinas a las exportaciones de tierras raras, la caída de la demanda de la UE y la competencia de los vehículos más baratos fabricados en China a pesar de los aranceles a los vehículos eléctricos fabricados en China.

La flexibilización de la prohibición de 2035 generó reacciones encontradas en la industria europea. Volvo, por ejemplo, afirmó que «reducir los compromisos a largo plazo para obtener beneficios a corto plazo podría socavar la competitividad de Europa en los próximos años».

La alemana Volkswagen elogió la medida y dijo que "abrir el mercado a vehículos con motores de combustión compensando las emisiones es pragmático y está en línea con las condiciones del mercado".

Las condiciones del mercado obligaron a Volkswagen a cerrar su primera planta de producción en Alemania en sus 88 años de historia. La Fábrica Transparente de Dresde, donde se fabricó el ID.3 eléctrico, suspendió definitivamente la producción de vehículos este mes.

Si bien la decisión fue difícil, era “absolutamente necesaria desde una perspectiva económica”, dijo Thomas Schaefer, director de operaciones de la marca Volkswagen.

La asociación de la industria automovilística alemana, VDA, criticó la propuesta de la UE de aliviar la prohibición como un paquete de medidas "desastroso" porque "lo que parece ser una mayor apertura está plagado de tantos obstáculos que corre el riesgo de seguir siendo ineficaz en la práctica".

T&E, un grupo europeo defensor del transporte y la energía limpios, dijo que “ampliar las ventas de motores de combustión desviaría la inversión de los vehículos eléctricos mientras China avanza a paso firme”.

Embed BAIC U5 Plus quiere incomodar al Corolla en Argentina.



Arranca en US$25.600 (menos de 26k)

1.5 111 CV + CVT, tracción delantera

6 airbags + cámara 360 y asistencias



También hay EU5 eléctrico (416 km). ¿Qué te parece? pic.twitter.com/0U7UDRi2wk — AutoTest (@AutoTestArg) December 16, 2025

Ford Motor No

USA también se está quedando atrás en esta carrera.

Ford Motor Company anunció esta semana una importante revisión de su estrategia, con un gasto de US$ 19.500 millones, ya que «ya no planea producir vehículos eléctricos selectos de mayor tamaño, donde la rentabilidad se ha visto afectada debido a una demanda menor a la esperada, altos costos y cambios regulatorios».

El reinicio prioriza la asequibilidad, la elección y las ganancias en medio del retiro de subsidios por parte de la Administración Trump y un cambio regulatorio que podría aliviar los requisitos de ahorro de combustible para los fabricantes de automóviles.

Las ventas de vehículos eléctricos en Estados Unidos se están desacelerando y enfrentan incertidumbre debido a los cambios de políticas, mientras que China domina el mercado mundial de vehículos eléctricos, con más de la mitad de los vehículos vendidos allí ahora eléctricos, dice BloombergNEF en su perspectiva global de vehículos eléctricos.

Mientras tanto, “algunas economías emergentes están experimentando ventas récord a medida que llegan más modelos eléctricos de bajo costo dirigidos a los compradores locales”, encontró la investigación de BloombergNEF.

Vietnam y Tailandia en el sudeste asiático, así como Brasil, han visto aumentar las ventas de vehículos eléctricos en los últimos dos años, y su penetración ahora es mayor que en los países más ricos.

Los mercados emergentes fuera de China están impulsando el crecimiento de las ventas mundiales de vehículos eléctricos, afirmó el grupo de expertos en energía limpia Ember en un informe esta semana.

Los emergentes

Por ejemplo, Indonesia ha alcanzado una cuota de mercado de vehículos eléctricos del 15% este año, superando por primera vez a USA, según el análisis de Ember.

Tailandia ha alcanzado el 20% y ha vendido más vehículos eléctricos en los 3 primeros trimestres de 2025 que Dinamarca.

Singapur y Vietnam han alcanzado cuotas de ventas de vehículos eléctricos de alrededor del 40% cada uno, superando los niveles del Reino Unido y la UE.

En Latinoamérica, Uruguay, México y Brasil también están experimentando un auge en las ventas de vehículos eléctricos.

Y todos estos mercados emergentes están impulsando el crecimiento de las exportaciones chinas de vehículos eléctricos, dice Ember.

Desde mediados de 2023, casi todo el crecimiento de las exportaciones chinas de vehículos eléctricos (VE) se ha originado en mercados fuera de la OCDE, según el análisis.

Brasil, México, Emiratos Árabes Unidos (EAU) e Indonesia se encuentran entre los 10 principales destinos de las exportaciones chinas de VE, ya que sus gobiernos han implementado políticas para apoyar su adopción.

“Los mercados emergentes darán forma al futuro del mercado automovilístico mundial”, afirmó Euan Graham, analista global de electricidad y datos de Ember.

Ahora que Europa y Estados Unidos están dando marcha atrás en sus promesas y planes de producción de vehículos eléctricos, China está bien posicionada para ampliar su liderazgo en la carrera por conquistar el mercado mundial de vehículos eléctricos."

