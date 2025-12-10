Los F-16 de Argentina y el fantasma de 1978: Denuncian presencia secreta de Chile en el programa

En ese sentido, un reporte de Data Clave denunció que el programa F-16 argentino tendría presencia privada de ex militares chilenos. Se trata de dos integrantes de la contratista internacional Ilias (Integrated Logistic Information Automated System), a la que el Ministerio de Defensa habría contratado para dar respuesta a los desafíos logísticos que supone la incorporación de estos aviones.

Los nombres señalados por el reporte son el del general chileno Leopoldo Porras y el general de Brigada Aérea Francis Muñoz Covarrubias. En ambos casos, sus bajas militares fueron recientes y la incorporación a Ilias casi inmediata.

La tarea de Ilias en el programa argentino no es conocida oficialmente debido al secreto militar. Pero según servicios prestados a otras fuerzas que operan los F-16, la empresa estaría encargada de la gestión logística automatizada con fuentes de datos operativos y administrativos que eliminan la necesidad de uso de papel.

F16 Chile P Chile también tiene sus F-16.

El fantasma de Beagle 1978

La presunta presencia chilena en el programa F-16 de Argentina desató un inevitable recuerdo de las tensiones antiguas entre ambos países. Con punto máximo en el 22 de diciembre de 1978, día en el que se evitó el inicio de una guerra por el Estrecho de Beagle, la relación militar de ambas naciones quedó marcada, aunque siempre bajo un contexto pacífico.

A ello se sumó la colaboración chilena con la causa británica para la invasión de las Islas Malvinas. Ese accionar dejó latentes las diferencias, que hasta aquí han sido dominadas por la diplomacia.

Si bien ninguna de las dos naciones cuentan con hipótesis de conflictos vigentes, la potencialidad de una disputa territorial sí permanece como un escenario barajable. Algo que quedó revelado a partir del hackeo que el Ejército de Chile sufrió durante 2023, donde se filtraron planes de acción ante una eventual invasión argentina.

Afortunadamente, la realidad diplomática entre ambos países no surca una posibilidad real de un choque. De hecho, ambas fuerzas armadas llevan décadas de trabajos conjuntos y ejercicios formativos, compartiendo gran parte de sus conocimientos.

Sin embargo, el cuestionamiento opositor a la adhesión argentina al programa F-16 sumaría otro punto de debate, que hasta aquí se centró en una supuesta obsolescencia de los aviones incorporados.

