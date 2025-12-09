Tras el estruendo de los F-16, el silencio en FAdeA: Buscan eyectar 200 empleados

Para alcanzar ese equilibrio, FAdeA debería quedar en condiciones de afrontar una cuantiosa deuda en dólares con varios de sus proveedores. El acumulado a septiembre de este año se estimó en 20 millones de dólares que amenazan no solo a la continuidad de la empresa estatal, sino a toda una cadena de pymes nacionales que de ella dependen.

Esa recuperación estaría planteada sobre la base de un ajuste importante de los gastos operativos. A ello se sumaría la búsqueda intensa de contratos privados, aunque también habría un salvavidas interno ejecutado por las Fuerzas Armadas.

Esto último comprende al menos dos contratos de modernización que la Fuerza Aérea suscribirá en breve. Se trata de trabajos para los Pampa II, aviones de entrenamiento para pilotos que serán llevados a Pampa III Block 2, y para dos Hércules C-130 que representarán un ingreso de más de 60 millones de dólares para la compañía radicada en Córdoba.

Ese flujo de dinero abriría la oportunidad de restablecer la normalidad de la fábrica, pudiendo avanzar en el cumplimiento de los contratos privados con Embraer y las aerolíneas low cost por mantenimiento, y con perspectiva de avanzar en nuevos acuerdos que puedan asegurar cierta sustentabilidad.

El impacto de esos nuevos contratos llegarían luego de un largo reclamo desde FAdeA. Su anuncio se concretaría una vez que Presti se haya hecho cargo de Defensa, y con la confirmación de la continuidad o no del CEO Julio Manco.

Fadea 10P

Sin FAdeA se complica el F-16

El arribo de los F-16 Fighting Falcon al Área Material de Río Cuarto estaría directamente relacionada a la salud de FAdeA. Si bien los aviones de fabricación estadounidense no pasarían, en principio, por manos de la fábrica cordobesa, si lo harán los mencionados Pampa II que serán modernizados.

Estos aviones, de diseño y fabricación nacional, son claves en el proceso de entrenamiento de los pilotos que más tarde pueden saltar a los caza de combate multirol supersónicos recientemente incorporados. De hecho, el Pampa ha sido valorado por numerosas fuerzas en el extranjero para ser incorporadas como aeronaves entrenadoras para sistemas incluso más avanzados.

De esa manera, la operatividad de los F-16 estaría relacionada con FAdeA según el organigrama de Defensa, siendo una de las pocas empresas de su clase en la región.

Esto último podría implicar una merma en las intenciones privatizadoras del Gobierno nacional, que había incluido a FAdeA en su “lista de deseos”, pero que la falta de estabilización imposibilitó hasta aquí, como así también su carácter estratégico.

