En Londres no lo pueden creer: Sir Winston Kikuchi es N°3, detrás de Kicillof y Magario

La Guerra

La disputa doméstica n el peronismo en la provincia de Buenos Aires impidió renovar la vicepresidencia del Senado. El único vicepresidente en funciones de los 6 vicepresidentes es Kikuchi, por el bloque Unión y Libertad. Los otros 5 cesaron en sus mandatos.

Así fue como Kikuchi ascendió a vice 1ro. al menos hasta marzo 2026. Compiten por ese lugar los peronistas

Sergio Berni,

Malena Galmarini,

Mario Ishii y

Ayelén Durán.

Mientras no consigan un acuerdo, seguirá Kikuchi.

El cargo era del histórico jefe de Malvinas Argentinas, Luis Vivona, quien no pudo renovar su banca como senador provincial y ahora es diputado bonaerense.

En breve llegará la disputa por el control del peronismo bonaerense ya que el diputado nacional Máximo Kirchner, presidente del Consejo bonaerense, prometió convocar a elecciones internas. Todo indica que la disputa será más intensa.

La vicepresidencia 1ra. en el Senado provincial es una posición de importancia en la línea de sucesión.

Magario no está dispuesta a que Berni obtenga la vicepresidencia 1ra.

Berni ocupó ese cargó en 2012, pero Cristina Fernández de Kirchner lo designó secretario de Seguridad de la Nación, y pidió licencia.

Kicillof propone a Durán. Sergio Massa a su mujer Malena. Mario Ishii intenta devenir en el nuevo Vivona, con una confluencia de varios jefes de la 1ra. Sección Electoral.

La decisión acerca de Kikuchi refleja una confianza de todas las partes en puja en el peronismo. Al menos coincidieron en eso.

