Racing venció 1-0 a Boca en las semifinales del Torneo Clausura. En la Bombonera, la Academia superó al Xeneize con un cabezazo de Maravilla Martínez en el segundo tiempo. Ahora espera por el ganador del clásico platense Estudiantes vs. Gimnasia.
Boca 0-1 Racing: un Xeneize sin reacción fue superado por una Academia chata pero efectiva
Boca y Racing protagonizaron un partido chato, pero la Academia logró golpear con un cabezazo de Martínez. Llamativa gestión de Úbeda desde el banco.
21:08
Final del partido: Racing venció 1-0 a Boca
21:04
TARJETA ROJA EN RACING: Un colaborador de Costas se va expulsado por protestar
21:00
Boca va desesperado, con poco juego, en busca del empate: minutos finales
20:44
¡GOL DE RACING! VIDEO: Maravilla Martínez pone de cabeza el 1-0
20:41
El sorpresivo cambio de Úbeda que repudió toda la Bombonera: los murmullos se escucharon en todo el estadio (VIDEO)
20:30
El 4-4-2 de Boca no le hace cosquillas a Racing: por qué el Xeneize necesita modificar la estructura
20:22
La Academia sale como un tren al segundo tiempo y se lleva puesto al Xeneize
20:15
Comienza el 2T
19:55
Final del 1T
19:47
¡El palo salva a Boca! VIDEO: El disparo de Nardoni pega en el poste y se va afuera
19:37
Demasiadas imprecisiones y poco juego, en un partido en el que ambos equipos están preocupados con otra cosa
19:26
La Academia tiene fisuras en el mediocampo y el Xeneize aprovecha sus espaldas: Racing debe corregir
19:20
Apenas aparecen espacios, el partido ofrece el show que el hincha vino a ver
19:13
Con 4 fouls en apenas 7 minutos, el partido empieza demasiado cortado
19:06
Comienza el partido
18:52
Equipos confirmados en Boca y Racing
18:50
Duelo de titanes en el aire: Boca lleva una increíble racha de pelota parada, pero Racing también
18:44
Facundo Cambeses es una muralla: la increíble cantidad de vallas invictas que acumula Racing desde que es titular
18:37
6 años sin ganar: la extensísima mala racha que Racing intentará romper en la Bombonera
18:22
La CLAVE para que Boca vs. Racing sea un partido electrizante de ida y vuelta
17:55
Sorpresiva ausencia en Boca: el futbolista que Úbeda no convocó y no tiene reemplazante en el banco de suplentes
17:51
Baja sensible: las dos figuras que pierde Racing ante Boca por tarjeta roja
17:34
Final Torneo Clausura: dónde y cuándo se juega
17:31
¿Por qué el partido se juega en la Bombonera?
17:23
TV: Dónde ver Boca vs. Racing
17:22
Tras la baja de Facundo Tello, quién es el árbitro del partido
17:21
Posibles formaciones
Racing eliminó a Boca y jugará la final del Clausura. En un duelo en el que se jugó poco, reinaron las imprecisiones y hubo demasiado roce físico, la Academia se impuso con su fórmula preferida: centro de Rojas, cabezazo de Martínez.
Fue al minuto 75´, luego de que la mayor parte del partido hubiese transcurrido entre pelotazos sin destino, duras entradas, pases fallidos y poca creatividad para superar al rival.
En ese panorama, Racing fue más efectivo. Logró llevar a Boca a un terreno incómodo, enfocándose en obstruir a Leandro Paredes y así obstruir la usina creativa Xeneize. Lo llevó a jugar pases largos a Giménez y Merentiel, que nunca pudieron imponerse ante los tres centrales de la Academia: García Basso, Colombo y Di Césare.
Boca, acostumbrado a recibir golpes y lastimar de contraataque o pelota parada, nunca supo cómo conectar a sus jugadores. Con pelota, una faceta endeble del equipo de Úbeda, no encontró caminos para generar situaciones de peligro hacia el arco de Facundo Cambeses.
El punto de inflexión del partido fue el cambio que hizo el entrenador, cuando al minuto 70' sacó a Zeballos para poner a Velasco. El Changuito era lo mejor que tenía un Boca que lastimaba poco, pero Úbeda entendió que debía sacarlo para poner a Velasco, que no jugaba desde hacía dos meses.
Fue llamativo. Giménez o Palacios, de flojo partido ambos, eran dos candidatos a salir. Así se agotaron las pocas chances que tenía el Xeneize de hacer daño concreto a su rival. Velasco no pudo pesar en el poco tiempo que estuvo en cancha.
Racing se clasificó a la final del Torneo Clausura y espera rival. Su contrincante saldrá del duelo por excelencia de La Plata, entre Estudiantes y Gimnasia.
Noticia en desarrollo...
Resumen del partido
