Boca 0-1 Racing: un Xeneize sin reacción fue superado por una Academia chata pero efectiva

Racing venció 1-0 a Boca en las semifinales del Torneo Clausura. En la Bombonera, la Academia superó al Xeneize con un cabezazo de Maravilla Martínez en el segundo tiempo. Ahora espera por el ganador del clásico platense Estudiantes vs. Gimnasia.

Racing eliminó a Boca y jugará la final del Clausura. En un duelo en el que se jugó poco, reinaron las imprecisiones y hubo demasiado roce físico, la Academia se impuso con su fórmula preferida: centro de Rojas, cabezazo de Martínez.

Fue al minuto 75´, luego de que la mayor parte del partido hubiese transcurrido entre pelotazos sin destino, duras entradas, pases fallidos y poca creatividad para superar al rival.

En ese panorama, Racing fue más efectivo. Logró llevar a Boca a un terreno incómodo, enfocándose en obstruir a Leandro Paredes y así obstruir la usina creativa Xeneize. Lo llevó a jugar pases largos a Giménez y Merentiel, que nunca pudieron imponerse ante los tres centrales de la Academia: García Basso, Colombo y Di Césare.

2025_12_IMG-20251207-WA0035-scaled La Academia, a la final FOTO NA: Juan Foglia

Boca, acostumbrado a recibir golpes y lastimar de contraataque o pelota parada, nunca supo cómo conectar a sus jugadores. Con pelota, una faceta endeble del equipo de Úbeda, no encontró caminos para generar situaciones de peligro hacia el arco de Facundo Cambeses.

El punto de inflexión del partido fue el cambio que hizo el entrenador, cuando al minuto 70' sacó a Zeballos para poner a Velasco. El Changuito era lo mejor que tenía un Boca que lastimaba poco, pero Úbeda entendió que debía sacarlo para poner a Velasco, que no jugaba desde hacía dos meses.

Boca vs. Racing Duelo friccionado en la Bombonera FOTO NA: Juan Foglia

Fue llamativo. Giménez o Palacios, de flojo partido ambos, eran dos candidatos a salir. Así se agotaron las pocas chances que tenía el Xeneize de hacer daño concreto a su rival. Velasco no pudo pesar en el poco tiempo que estuvo en cancha.

Racing se clasificó a la final del Torneo Clausura y espera rival. Su contrincante saldrá del duelo por excelencia de La Plata, entre Estudiantes y Gimnasia.

Resumen del partido

Live Blog Post Final del partido: Racing venció 1-0 a Boca

Live Blog Post TARJETA ROJA EN RACING: Un colaborador de Costas se va expulsado por protestar

Live Blog Post Boca va desesperado, con poco juego, en busca del empate: minutos finales

Live Blog Post ¡GOL DE RACING! VIDEO: Maravilla Martínez pone de cabeza el 1-0 Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1997814939671564448&partner=&hide_thread=false APARECIÓ MARAVILLA PARA EL PRIMERO DE RACING Adrián Martínez ganó por arriba y puso el 1-0 ante BocaViví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/yUtZffDZxy — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) December 7, 2025

Live Blog Post El sorpresivo cambio de Úbeda que repudió toda la Bombonera: los murmullos se escucharon en todo el estadio (VIDEO) El DT sacó a Zeballos, que era uno de los pocos jugadores que generaban algo de juego y peligro en el Xeneize. Dejó en cancha, por ejemplo, a Palacios o Giménez, y sentó en el banco al Changuito. En su lugar ingresó Alan Velasco. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1997814251734335898&partner=&hide_thread=false El Changuito Zeballos fue reemplazado por Velasco y los hinchas de Boca se sorprendieronViví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/0575U4ZCJH — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) December 7, 2025

Live Blog Post El 4-4-2 de Boca no le hace cosquillas a Racing: por qué el Xeneize necesita modificar la estructura El Xeneize está sin ideas con pelota. Palacios no gravita, y Paredes-Delgado están más ocupados de defender. Zeballos, demasiado colgado del extremo. Claudio Úbeda necesita modificar la estructura de su equipo para encontrar futbolistas entre líneas: en los espacios que hay entre los 5 defensores y los 4 mediocampistas de Racing. Pero, sobre todo, necesita realizar cambios para que el equipo encuentre soluciones con la pelota.

Live Blog Post La Academia sale como un tren al segundo tiempo y se lleva puesto al Xeneize

Live Blog Post Comienza el 2T

Live Blog Post Final del 1T

Live Blog Post ¡El palo salva a Boca! VIDEO: El disparo de Nardoni pega en el poste y se va afuera Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1997800501908263109&partner=&hide_thread=false EL PALO SALVÓ A BOCA Gran jugada colectiva de Racing y Nardoni remató al posteViví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/FVkXR40sxa — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) December 7, 2025

Live Blog Post Demasiadas imprecisiones y poco juego, en un partido en el que ambos equipos están preocupados con otra cosa Boca y Racing están atentos a la presión sobre el rival, para recuperar rápido y no dejar jugar. Por ahora, los esfuerzos están puestos solo allí y no en comprender qué hacer una vez que se recupera la posesión. Los jugadores de ambos equipos están demasiado erráticos, en un partido en donde hay poca secuencia de pases y mucho pelotazo largo con poco criterio.

Live Blog Post La Academia tiene fisuras en el mediocampo y el Xeneize aprovecha sus espaldas: Racing debe corregir Ya van varias ocasiones en que el conjunto local agarra mal parado al visitante. Con el buen pie de Paredes, ha encontrado espacios a espaldas de Nardoni y Almendra, poniendo a correr el contraataque y haciendo sufrir al rival.

Live Blog Post Apenas aparecen espacios, el partido ofrece el show que el hincha vino a ver El cotejo empezó ríspido, con mucho contacto físico y roce entre jugadores. Eso volvió al inicio demasiado cortado. Sin embargo, cuando aparecen espacios para ambos equipos es cuando los dos pueden fluir su juego: Boca contragolpeando y Racing cargando el área por los laterales.

Live Blog Post Con 4 fouls en apenas 7 minutos, el partido empieza demasiado cortado

Live Blog Post Comienza el partido

Live Blog Post Equipos confirmados en Boca y Racing Boca: Marchesín; Barinaga, Di Lollo, Costa, Blanco; Palacios, Paredes, Delgado, Zeballos; Merentiel, Giménez Racing: Cambeses; Di Césare, Colombo, García Basso; Mura, Rojas, Nardoni, Almendra; Solari, Vergara, Martínez

Live Blog Post Duelo de titanes en el aire: Boca lleva una increíble racha de pelota parada, pero Racing también Cuando la pelota se eleve por los aires, un verdadero choque de potencias tendrá lugar en las áreas. El Xeneize ha marcado 31 goles en lo que va del campeonato, siendo el equipo más goleador del certamen. De esos 31, 12 fueron de cabeza, y 8 de esos 12 provinieron de saques de esquina. La buena estadística del equipo local se enfrenta a la buena estadística del equipo visitante. Sumando los goles que recibió tanto en el Apertura como en el Clausura, solo 3 han sido de cabeza.

Live Blog Post Facundo Cambeses es una muralla: la increíble cantidad de vallas invictas que acumula Racing desde que es titular De los últimos 16 partidos, la Academia finalizó en 12 de ellos con valla invicta. Coincide con el ingreso de Facundo Cambeses al equipo titular. Gustavo Costas apostó por él a partir del bajo nivel de Gabriel Arias. No era un cambio fácil. Arias era capitán, emblema de la institución y referente de vestuario. Sin embargo, hizo la modificación necesaria y, con criterio, acompañó la renovación bajo los tres palos. Le salió bien. Fue en el partido ante San Lorenzo, a principios de septiembre. Desde entonces, el guardameta no salió más. Sus buenos rendimientos le valieron, incluso, la convocatoria a la Selección Argentina de Lionel Scaloni.

Live Blog Post 6 años sin ganar: la extensísima mala racha que Racing intentará romper en la Bombonera Hace rato que la Academia no gana en el estadio de la Ribera. La última vez que lo hizo fue en la Superliga 2019/20, cuando venció 1 a 0 al Xeneize con gol de Zaracho. Desde entonces, nunca más pudo irse victorioso de la Bombonera.

Live Blog Post La CLAVE para que Boca vs. Racing sea un partido electrizante de ida y vuelta Con el estilo ofensivo de la Academia, el Xeneize puede explotar espacios. El equipo de Costas se siente muy cómodo en el terreno del vértigo y las transiciones: atacar, atacar, centrar, cargar el área; es un goteo incesante que conquista lo que quiere por tozudez. Sin embargo, como el fútbol es siempre una sábana corta, así como aplica ese vértigo hacia adelante sabe que, muchas veces, sufrirá el vértigo hacia atrás. Suele descuidar el mediocampo, que en ocasiones queda desbalanceado y con poca presencia como para contrarrestar los contragolpes. Así lo lastimó Tigre, de hecho, en el partido por cuartos de final. Así lo puede lastimar Boca esta tarde. El Xeneize se siente muy cómodo esperando. Cede la posesión a su rival, defiende cerca de su arco y aguarda. Aguarda al momento indicado en que ve que puede lastimar. Los contragolpes y la pelota parada son su arma letal: desde la pegada de Paredes, la contención de Delgado, la creatividad de Zeballos y Palacios y la velocidad de Merentiel, hasta las subidas de Blanco. Si Zuculini, el volante central de Racing hoy, no encuentra ayuda en Nardoni y Almendra, sufrirá por demás.

Live Blog Post Sorpresiva ausencia en Boca: el futbolista que Úbeda no convocó y no tiene reemplazante en el banco de suplentes Brian Aguirre se quedó afuera de la lista de concentrados. Con la vuelta de Alan Velasco tras su lesión, el delantero dejó su lugar y no fue convocado para el duelo contra la Academia. Sus participaciones en el último tiempo fueron escasas a partir del buen nivel de Zeballos y una estructura colectiva que, hoy, prescinde de sus características. Sin embargo, lo cierto es que no hay otro perfil similar al Changuito que no sea Aguirre. El ex Newell´s aporta gambeta y desequilibrio por las bandas como extremo, y un jugador como él puede ser fundamental en el tramo final del partido según cómo haya sido su desarrollo. Sobre todo teniendo en cuenta que, para el doble 9 (Merentiel-Giménez), Boca no tiene muchas otras alternativas en ofensiva.

Live Blog Post Baja sensible: las dos figuras que pierde Racing ante Boca por tarjeta roja Gustavo Costas tuvo que rearmar el esquema. Santiago Sosa y Gastón Martirena se fueron expulsados en el partido de cuartos de final, ante Tigre. Así, ambos se pierden el duelo ante el Xeneize. El lateral derecho, en lugar de Martirena, será ocupado por Mura. El de sosa, en la mitad de la cancha, por Zuculini. No obstante, sin Sosa es probable que Racing desarme la línea de 3 (porque era él quien se metía entre los centrales para soltar a los carrileros) y plante una línea de 4 defensores.

Live Blog Post Final Torneo Clausura: dónde y cuándo se juega El duelo que definirá al campeón del Torneo Clausura se disputará el próximo sábado 13/12, en el Estadio Madre de Ciudades, en Santiago del Estero.

Live Blog Post ¿Por qué el partido se juega en la Bombonera? El reglamento del Clausura determina que, en instancias de playoffs, hará de local el equipo que más puntos haya cosechado durante la fase regular (o, en otras palabras, quien haya finalizado más arriba en la tabla). Boca se ganó la posibilidad de definir todos los partidos en la Bombonera por terminar primero de la Zona A, con 29 puntos. Racing terminó tercero, también en la Zona A, con 25 puntos.

Live Blog Post TV: Dónde ver Boca vs. Racing El partido se transmite por ESPN Premium y TNT Sports Premium.

Live Blog Post Tras la baja de Facundo Tello, quién es el árbitro del partido Darío Herrera será el encargado de impartir justicia en el cotejo. Facundo Tello era el otro nombre que estaba en la baraja, pero finalmente dirigirá el encuentro de mañana lunes, entre Estudiantes y Gimnasia.