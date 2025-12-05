Insólito lo que dijeron sobre Marcos Rojo en la previa de Boca vs Racing

Rodríguez señaló: “Hablé con él, pero en la mitad Boca tuvo unos quilombos. Hubo una noche en la que estaba para pelear, incluso estaba el rival. El ideal era Viruzz, el español. Me dijo: ‘le rompo la cabeza’”.

image

Según el streamer, todo esto ocurrió antes de que Rojo pasara a Racing Club. El clip se viralizó rápidamente en redes sociales y generó sorpresa entre los hinchas, que no tardaron en preguntarse qué hubiera pasado si el defensor efectivamente aceptaba la propuesta.

Boca Juniors vs Racing Club por el Torneo Clausura

Boca Juniors y Racing Club se enfrentarán el próximo domingo 7 de diciembre, desde las 19 horas, en la Bombonera, por las semifinales del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Tanto el equipo de Claudio Úbeda como el de Gustavo Costas atraviesan un buen presente y se jugarán el pase a la final del campeonato local.

El Xeneize llega con seis victorias consecutivas y cuatro vallas invictas, mientras que la Academia acumula seis partidos sin derrotas.

El árbitro principal será Darío Herrera, con Silvio Trucco a cargo del VAR.

El ganador del encuentro se medirá en la final ante el vencedor del clásico entre Gimnasia y Estudiantes, que jugarán el día siguiente a las 17 horas.

Embed

Posibles formaciones

Boca Juniors:

Agustín Marchesin; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Exequiel Zeballos, Leandro Paredes, Milton Delgado, Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda

Racing Club:

Facundo Cambeses; Facundo Mura, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Bruno Zuculini, Agustín Almendra; Santiago Solari, Maravilla Martínez y Duván Vergara. DT: Gustavo Costas

+ EN GOLAZO 24

¿Gianni Infantino se está tirando tiros en los pies por Donald Trump?

ESPN F90 (programa de Pollo Vignolo) quedó expuesto por lo que dijo Raúl Cascini

Diario Olé generó bronca en todo River por lo que dijo sobre Paulo Díaz