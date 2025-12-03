Boca y Racing ya tienen fecha confirmada para el choque de semis del Torneo Clausura. El Xeneize y la Academia se medirán el próximo domingo 07/12 a las 19 hs., en la Bombonera. Entre todos los condimentos que tiene el partido, hay uno que tiene como protagonista a Marcos Rojo.
12 DE 12
Racing piensa en Marcos Rojo para meterlo en un momento clave del partido vs. Boca
Marcos Rojo tiene poco fútbol en el último mes, por lo que su titularidad está prácticamente descartada. Sin embargo, Racing podría aprovecharlo vs. Boca.
Es que el defensor de Racing vuelve a jugar a la Bombonera tras su partida de la Ribera. Su último tiempo en Boca no fue bueno, con actuaciones en cancha y actitudes fuera de ella que el hincha del Xeneize ha reprobado. Cuando llegó Miguel Ángel Russo, previo al Mundial de Clubes, una de las primeras medidas que tomó como entrenador fue sentar al futbolista en el banco de suplentes y quitarle terreno en la consideración.
Marcos Rojo se fue del Xeneize en un marco de tensiones, y por eso no sería ilógico que el estadio lo reproche, a pesar de sus cuatro títulos conseguidos con la camiseta azul y amarilla a lo largo de 4 años.
La zurda de Marcos Rojo en los penales: 12 de 12
El encuentro entre hinchada y Marcos Rojo en la Bombonera podría no suceder. Recién este miércoles el zaguero se reincorporó a los entrenamientos a la par de sus compañeros, pero hace un mes que no lo hacía. Sin fútbol encima, es probable que no sume minutos ante Boca.
Aun así, su carácter para las citas difíciles y su presencia robustecen la defensa del equipo en un partido durísimo. Por eso, desde el cuerpo técnico no descartan que pueda ingresar en algún momento, dependiendo de cómo se presenten las circunstancias del encuentro.
En ese sentido, hay un momento clave del que Rojo podría formar parte; siempre en caso de que suceda, claro. Los penales.
Según el reglamento que estableció la Liga Profesional para el Torneo Clausura, si el partido termina igualado en los 90 minutos regulares, se jugarán dos tiempos suplementarios de 30 minutos cada uno. En caso de que persista la igualdad, el cotejo se definirá en los penales.
Para ese momento, el buen pie del ex Estudiantes, Manchester United y Selección Argentina es una garantía. Zurdo, con un remate potente y buena colocación, contar con Rojo desde los 12 pasos podría ser una buena opción para Racing. Sus estadísticas lo avalan: en su periodo en el Xeneize, metió los 12 penales que pateó. 100% de efectividad.
Santiago Solari, la duda en Racing para enfrentar a Boca
Ahora mismo, la duda principal para Gustavo Costas pasa por Santiago Solari. En el partido ante Tigre, el delantero sufrió una sobrecarga. No pasó a un grado mayor, por lo que si no se resiente estará disponible para compartir delantera con Maravilla Martínez y... ¿Duvan Vergara o Tomás Conechny? Esa es la otra incógnita para el DT.
Sin Sosa ni Martirena, ambos expulsados en el choque ante el Matador, es probable que ingresen Zuculini y Mura.