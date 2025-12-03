Racing piensa en Marcos Rojo para meterlo en un momento clave del partido vs. Boca

En ese sentido, hay un momento clave del que Rojo podría formar parte; siempre en caso de que suceda, claro. Los penales.

Según el reglamento que estableció la Liga Profesional para el Torneo Clausura, si el partido termina igualado en los 90 minutos regulares, se jugarán dos tiempos suplementarios de 30 minutos cada uno. En caso de que persista la igualdad, el cotejo se definirá en los penales.

Para ese momento, el buen pie del ex Estudiantes, Manchester United y Selección Argentina es una garantía. Zurdo, con un remate potente y buena colocación, contar con Rojo desde los 12 pasos podría ser una buena opción para Racing. Sus estadísticas lo avalan: en su periodo en el Xeneize, metió los 12 penales que pateó. 100% de efectividad.

Santiago Solari, la duda en Racing para enfrentar a Boca

Ahora mismo, la duda principal para Gustavo Costas pasa por Santiago Solari. En el partido ante Tigre, el delantero sufrió una sobrecarga. No pasó a un grado mayor, por lo que si no se resiente estará disponible para compartir delantera con Maravilla Martínez y... ¿Duvan Vergara o Tomás Conechny? Esa es la otra incógnita para el DT.

Gustavo Costas, al aula: AFA lo sanciona con talleres por su furia ante Lamolina Gustavo Costas, entrenador de Racing FOTO: (ARCHIVO)/ MARIANO SANCHEZ NA.

Sin Sosa ni Martirena, ambos expulsados en el choque ante el Matador, es probable que ingresen Zuculini y Mura.

+ de Golazo24