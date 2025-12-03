OpenAI en "Código Rojo": Perdieron el 6% de usuarios frente a Gemini 3 de Google

"El mundo necesita mucha más potencia de cómputo de la que planeamos", justificó Altman, quien admitió riesgos pero descartó pedir socorro al Estado. "Si nos equivocamos y no podemos arreglarlo, debemos fracasar. Así funciona el capitalismo", afirmó.

image

La directora financiera de OpenAI causó confusión días atrás al mencionar "financiamiento gubernamental", frase que la empresa tuvo que aclarar rápidamente. Altman insistió en que solo apoyarían garantías de préstamos para fábricas de semiconductores en EE.UU., no para beneficio privado.

Google aprovecha el momento con Gemini 3

Google lanzó Gemini 3 con "elogios casi universales", según reportes, aprovechando su ventaja en datos de entrenamiento por el alcance global de la compañía. El modelo superó a GPT-5 en benchmarks técnicos y en percepción de usuarios.

El modelo anterior de OpenAI, GPT-5, fue criticado por su "tono menos amigable" al lanzarse, obligando a la empresa a restaurar GPT-4o por presión de usuarios hardcore. Los problemas de balance entre funcionalidad y seguridad tampoco ayudaron a retener clientes.

image Gemini 3 es otro nivel.

Altman defendió la urgencia de inversión citando limitaciones actuales: "Hoy debemos limitar productos y no ofrecer nuevas funciones por restricciones severas de cómputo". La empresa apuesta a que la IA pueda lograr "descubrimientos científicos importantes" que justifiquen el gasto masivo en infraestructura, aunque admitió no poder especificar esas aplicaciones con precisión.

