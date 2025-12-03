ChatGPT perdió 12 millones de usuarios diarios en una semana, según datos de SimilarWeb, después del lanzamiento de Gemini 3 de Google. Sam Altman, CEO de OpenAI, declaró "código rojo" interno y publicó un extenso comunicado defendiendo la billonaria inversión en infraestructura de IA que la compañía planea realizar hasta 2033.
OpenAI en "Código Rojo": Perdieron el 6% de usuarios frente a Gemini 3 de Google
El CEO de OpenAI reconoció la amenaza competitiva de Gemini mientras la empresa negocia infraestructura por U$S 1,4 billones y enfrenta críticas.
El documento, filtrado a medios especializados, reveló tensiones dentro de OpenAI por la caída de tráfico de 203 a 191 millones de visitas diarias. Gemini 3 arrasó en los rankings de LMArena, superando a ChatGPT en todas las métricas clave, mientras Anthropic captó más de 300.000 clientes corporativos con su modelo Claude.
Altman respondió con un memo interno reconociendo "competencia seria" y publicó un manifiesto en redes sociales rechazando ayuda gubernamental. "No queremos garantías del gobierno para datacenters de OpenAI. Los gobiernos no deben elegir ganadores o perdedores", escribió el ejecutivo, desmintiendo rumores sobre rescates estatales.
La apuesta billonaria que genera dudas
La estrategia de OpenAI incluye vender capacidad de cómputo directamente y expandirse a robótica y dispositivos de consumo. O sea, ir más allá del chatbot reconocido internacionalmente como ChatGPT.
"El mundo necesita mucha más potencia de cómputo de la que planeamos", justificó Altman, quien admitió riesgos pero descartó pedir socorro al Estado. "Si nos equivocamos y no podemos arreglarlo, debemos fracasar. Así funciona el capitalismo", afirmó.
La directora financiera de OpenAI causó confusión días atrás al mencionar "financiamiento gubernamental", frase que la empresa tuvo que aclarar rápidamente. Altman insistió en que solo apoyarían garantías de préstamos para fábricas de semiconductores en EE.UU., no para beneficio privado.
Google aprovecha el momento con Gemini 3
Google lanzó Gemini 3 con "elogios casi universales", según reportes, aprovechando su ventaja en datos de entrenamiento por el alcance global de la compañía. El modelo superó a GPT-5 en benchmarks técnicos y en percepción de usuarios.
El modelo anterior de OpenAI, GPT-5, fue criticado por su "tono menos amigable" al lanzarse, obligando a la empresa a restaurar GPT-4o por presión de usuarios hardcore. Los problemas de balance entre funcionalidad y seguridad tampoco ayudaron a retener clientes.
Altman defendió la urgencia de inversión citando limitaciones actuales: "Hoy debemos limitar productos y no ofrecer nuevas funciones por restricciones severas de cómputo". La empresa apuesta a que la IA pueda lograr "descubrimientos científicos importantes" que justifiquen el gasto masivo en infraestructura, aunque admitió no poder especificar esas aplicaciones con precisión.
