El mito sobre Viagra que absolutamente todos deben dejar de creer

En ese sentido, la Clínica Cleveland recomienda pensar en el Viagra como un potenciador del rendimiento sexual, más no como un estimulante del estado de ánimo.

Esto es importante tenerlo en cuenta porque, justamente, uno de los factores de riesgo de disfunción eréctil son los problemas de salud mental o del estado de ánimo.

Viagra erección.jpg Es necesario estar excitado sexualmente para que Viagra funcione de forma correcta, según expertos.

¿Cómo funciona Viagra?

La razón por la que Viagra no sirve para la excitación sexual es porque actúa principalmente en el sistema circulatorio para aumentar el flujo de sangre hacia los genitales.

"El sildenafil pertenece a un grupo de medicamentos llamados inhibidores de la fosfodiesterasa 5 (PDE5)", indica el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido (NHS)

"Funciona si tienes problemas de erección aumentando temporalmente el flujo sanguíneo a tu pene cuando estás excitado sexualmente", agregan.

Es decir, Viagra ayuda a aumentar el flujo sanguíneo hacia el pene, permitiendo la erección.

Sin embargo, para que funcione, es necesario que la persona esté excitada previamente, algo que no se logra tomando este medicamento. Y es que, la libido comienza en el cerebro.

"Para que el sildenafil funcione correctamente, deberá estar sexualmente excitado", insiste el NHS.

¿Cómo aumentar la libido masculina?

Tomando en cuenta que Viagra no funciona para el deseo sexual, aquí hay algunas recomendaciones para aumentar la libido:

Sigue una dieta equilibrada

Practica ejercicio físico

Reduce el estrés

Aprende a relajarte

Controla la ansiedad

Deja de fumar

Evita el alcohol

Duerme lo suficiente todos los días

Comunícate con tu pareja

Enfócate en las actividades sexuales preliminares

