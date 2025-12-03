Viagra(sildenafil) es el medicamento para tratar la disfunción eréctil más popular en el mundo. Sin embargo, no todo lo que se dice del Viagra es cierto, hay algunos mitos sobre este medicamento para lograr y mantener la erección que deben ser desterrados, según expertos. Aquí, un mito sobre Viagra que hay que dejar de creer.
El mito sobre Viagra que absolutamente todos deben dejar de creer
Este mito sobre Viagra para tratar la disfunción eréctil es uno de los más comunes. Los expertos insisten en que hay que desmentirlo por completo.
Mito común sobre Viagra
Una de las creencias más comunes sobre Viagra es que este medicamento incrementa la libido y mejora el deseo sexual. No existe tal cosa.
Con la ayuda del urólogo Drogo Montague, MD, la Clínica Cleveland lo explica.
"El Viagra aumenta el flujo sanguíneo al pene, lo que puede ayudarte a conseguir y mantener una erección, pero la responsabilidad de la parte "mental" del proceso recae en la persona, no en el medicamento", detallan.
A su vez, el Dr. Montague ha aclarado que, lo que también se conoce como pastilla azul, "no está diseñada para aumentar la libido ni el deseo sexual".
En ese sentido, la Clínica Cleveland recomienda pensar en el Viagra como un potenciador del rendimiento sexual, más no como un estimulante del estado de ánimo.
Esto es importante tenerlo en cuenta porque, justamente, uno de los factores de riesgo de disfunción eréctil son los problemas de salud mental o del estado de ánimo.
¿Cómo funciona Viagra?
La razón por la que Viagra no sirve para la excitación sexual es porque actúa principalmente en el sistema circulatorio para aumentar el flujo de sangre hacia los genitales.
"El sildenafil pertenece a un grupo de medicamentos llamados inhibidores de la fosfodiesterasa 5 (PDE5)", indica el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido (NHS)
"Funciona si tienes problemas de erección aumentando temporalmente el flujo sanguíneo a tu pene cuando estás excitado sexualmente", agregan.
Es decir, Viagra ayuda a aumentar el flujo sanguíneo hacia el pene, permitiendo la erección.
Sin embargo, para que funcione, es necesario que la persona esté excitada previamente, algo que no se logra tomando este medicamento. Y es que, la libido comienza en el cerebro.
"Para que el sildenafil funcione correctamente, deberá estar sexualmente excitado", insiste el NHS.
¿Cómo aumentar la libido masculina?
Tomando en cuenta que Viagra no funciona para el deseo sexual, aquí hay algunas recomendaciones para aumentar la libido:
- Sigue una dieta equilibrada
- Practica ejercicio físico
- Reduce el estrés
- Aprende a relajarte
- Controla la ansiedad
- Deja de fumar
- Evita el alcohol
- Duerme lo suficiente todos los días
- Comunícate con tu pareja
- Enfócate en las actividades sexuales preliminares
