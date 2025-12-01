Algunos pudieran estar creyendo que la Inteligencia Artificial (IA) es superior a todo y a todos. Sin embargo, la ciencia no sólo ha encontrado el 'talón de Aquiles' de la IA, sino que además, científicos han revelado una gran ventaja que tiene el cerebro humano por encima de esta tecnología que parece sacada de otro mundo.
IMPRESIONANTE
Científicos descubren la ventaja que tiene tu cerebro sobre la IA y que no notas
Hay algo en lo que tu cerebro le puede ganar a la IA, aunque no lo creas. Científicos lo han revelado y es realmente asombroso.
Cerebro vs. IA: Quién gana
La inteligencia artificial puede hacer muchas cosas, pero el cerebro le gana en flexibilidad. Un dato que no es menor y ya veremos por qué.
En otras palabras, el cerebro es más flexible para aprender "sobre la marcha", a diferencia de la IA. Un nuevo estudio de neurocientíficos de Princeton lo ha comprobado.
“Los modelos de IA de vanguardia pueden alcanzar un rendimiento humano, o incluso superhumano, en tareas individuales. Sin embargo, les cuesta aprender y realizar muchas tareas diferentes”, afirmó el Dr. Tim Buschman, autor principal del estudio y director asociado del Instituto de Neurociencia de Princeton, apunta el sitio web del organismo.
“Descubrimos que el cerebro es flexible porque puede reutilizar componentes cognitivos en muchas tareas diferentes”, dijo.
Descubren los "Legos cognitivos"
Para el estudio, se hicieron experimentos con macacos rhesus machos, quienes fueron entrenados para realizar tres tareas de categorización relacionadas, mientras su actividad cerebral era monitoreada.
Descubrieron que la corteza prefrontal del cerebro contenía varios patrones de actividad comunes y reutilizables en las neuronas que trabajan hacia un objetivo común. Le llamaron "Legos cognitivos".
Estos bloques de construcción pueden combinarse de forma flexible para crear nuevos comportamientos y adaptarse a nuevos desafíos sin tener que volver a aprender desde el inicio.
Hay otra manera de entenderlo.
“Si ya sabes hornear pan, puedes usar esta habilidad para hornear un pastel sin tener que volver a aprender a hornear desde cero”, dijo Sina Tafazoli, Ph.D., investigadora postdoctoral en el laboratorio Buschman de Princeton y autora principal del nuevo estudio.
Y siguió: “Reutilizas habilidades existentes —usar el horno, medir ingredientes, amasar— y las combinas con otras nuevas, como batir la masa y preparar el glaseado, para crear algo completamente diferente”.
En ese sentido, y hablando de hornear, "un problema importante del aprendizaje automático es la interferencia catastrófica”, afirmó Tafazoli.
“Cuando una máquina o una red neuronal aprende algo nuevo, olvida y sobrescribe los recuerdos previos. Si una red neuronal artificial sabe hornear un pastel, pero luego aprende a hornear galletas, olvidará cómo hornear un pastel”, agregó.
Para qué podría ser útil
Entonces, ¿Para qué sirve esto? Los investigadores creen que estos hallazgos podrían ayudar a mejorar sistemas de IA para que aprendan de manera continua sin olvidar lo aprendido anteriormente.
Asimismo, consideran que los resultados podrían contribuir en la medicina para mejorar el tratamiento de trastornos que afectan la flexibilidad cognitiva.
El estudio aparece en la revista Nature.
-------
Más noticias en Urgente24
Qué puedes hacer a los 30 para tener buena memoria en la vejez
6 alimentos ricos en calcio para tus huesos y que no son lácteos
Así puedes evitar compras innecesarias en el Black Friday, según psicóloga
5 mejores alimentos para decirle adiós a la hinchazón abdominal que tanto te molesta
Experimento revela qué pasa si dejas las redes sociales y no es lo que muchos creen