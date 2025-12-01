Científicos descubren la ventaja que tiene tu cerebro sobre la IA y que no notas

Descubren los "Legos cognitivos"

Para el estudio, se hicieron experimentos con macacos rhesus machos, quienes fueron entrenados para realizar tres tareas de categorización relacionadas, mientras su actividad cerebral era monitoreada.

Descubrieron que la corteza prefrontal del cerebro contenía varios patrones de actividad comunes y reutilizables en las neuronas que trabajan hacia un objetivo común. Le llamaron "Legos cognitivos".

Estos bloques de construcción pueden combinarse de forma flexible para crear nuevos comportamientos y adaptarse a nuevos desafíos sin tener que volver a aprender desde el inicio.

Hay otra manera de entenderlo.

“Si ya sabes hornear pan, puedes usar esta habilidad para hornear un pastel sin tener que volver a aprender a hornear desde cero”, dijo Sina Tafazoli, Ph.D., investigadora postdoctoral en el laboratorio Buschman de Princeton y autora principal del nuevo estudio.

Y siguió: “Reutilizas habilidades existentes —usar el horno, medir ingredientes, amasar— y las combinas con otras nuevas, como batir la masa y preparar el glaseado, para crear algo completamente diferente”.

En ese sentido, y hablando de hornear, "un problema importante del aprendizaje automático es la interferencia catastrófica”, afirmó Tafazoli.

“Cuando una máquina o una red neuronal aprende algo nuevo, olvida y sobrescribe los recuerdos previos. Si una red neuronal artificial sabe hornear un pastel, pero luego aprende a hornear galletas, olvidará cómo hornear un pastel”, agregó.

Para qué podría ser útil

Entonces, ¿Para qué sirve esto? Los investigadores creen que estos hallazgos podrían ayudar a mejorar sistemas de IA para que aprendan de manera continua sin olvidar lo aprendido anteriormente.

Asimismo, consideran que los resultados podrían contribuir en la medicina para mejorar el tratamiento de trastornos que afectan la flexibilidad cognitiva.

El estudio aparece en la revista Nature.

-------

Más noticias en Urgente24

Qué puedes hacer a los 30 para tener buena memoria en la vejez

6 alimentos ricos en calcio para tus huesos y que no son lácteos

Así puedes evitar compras innecesarias en el Black Friday, según psicóloga

5 mejores alimentos para decirle adiós a la hinchazón abdominal que tanto te molesta

Experimento revela qué pasa si dejas las redes sociales y no es lo que muchos creen