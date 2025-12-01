Estafa en estación de servicio: El millonario fraude interno que estalló en esta provincia

Una auditoría interna terminó de confirmarlo:

Más de $24 millones en cargas ficticias entre enero de 2024 y la fecha de la denuncia.

en cargas ficticias entre enero de 2024 y la fecha de la denuncia. Más de $19 millones retirados en efectivo mediante perfiles fraudulentos.

Las planillas internas reflejaron que los números no tenían correlación con las ventas reales.

estafa Estafa roba cuentas y luego exige dinero a contactos.

¿Quiénes serían los responsables de la estafa en la estación de servicio?

Según la denuncia penal presentada por el abogado de la firma, Amancio Petray, los empleados sospechosos operaban en cuatro grupos, algunos formados por familiares, terceros desconocidos y hasta un trío de mujeres con el mismo apellido.

Los patrones detectados por los auditores reforzaron las sospechas:

Las supuestas cargas se registraban de madrugada , siempre en intervalos de tiempo muy cortos.

, siempre en intervalos de tiempo muy cortos. Los montos eran casi siempre inferiores a $40.000 , para evitar disparar alertas automáticas.

, para evitar disparar alertas automáticas. En muchos casos, los mismos empleados aparecían repetidamente como operadores de las transacciones.

En total, la estación denunció a unos 10 empleados, quienes habrían obtenido beneficios individuales que van desde los $700.000 hasta los $2,4 millones cada uno.

¿Cómo sigue la causa por estafa en la estación de servicio?

La documentación aportada por los propietarios —registros, planillas, listados de transacciones y movimientos sospechosos— ya está en poder de la Fiscalía del Centro Judicial Monteros. El objetivo ahora es determinar la responsabilidad penal de cada implicado y establecer si se trató de una acción aislada o si este modus operandi podría haberse replicado en otros puntos de venta de la misma red.

La figura penal que se investiga es defraudación, aunque no se descarta que puedan sumarse cargos por asociación ilícita, dada la presunta organización detrás del esquema.

Mientras tanto, los dueños de la estación estiman que el perjuicio económico total asciende a varios millones de pesos, lo que convierte este caso en uno de los hechos de fraude interno más significativos dentro del sector en los últimos años.

¿Puede repetirse una estafa así en otras estaciones de servicio?

El caso de Famaillá evidenció que, con acceso al sistema y conocimiento del funcionamiento de la promoción, los empleados acusados habrían logrado burlar los controles durante más de un año.

Ahora la petrolera analiza reforzar los mecanismos de supervisión, cruzar datos con mayor frecuencia y limitar el acceso a ciertas funciones del sistema para impedir que maniobras similares puedan pasar inadvertidas.

