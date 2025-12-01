Torneo Clausura: Barracas Central 0-1 Gimnasia de La Plata, por un lugar en semis

A partir de las 17hs en el Estadio Claudio Fabián Tapia y con televisación de ESPN Premium se miden por los cuartos de final del Torneo Clausura, Barracas Central y Gimnasia de La Plata. El ganador se enfrentará ante Estudiantes de La Plata que venció a Central Córdoba por 1 a 0. La semifinal será para alquilar balcones, ya que o se da el clásico de La Plata o un Tapia vs Verón. Solo en Argentina.
Gooooool de Gimnasia!!!! Video
El gol de Panaro, que en un principio fue anulado por fuera de juego, fue convalidado por el VAR y ahora Gimnasia gana justamente 1 a 0.
