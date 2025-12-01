urgente24
Torneo Clausura: Barracas Central 0-1 Gimnasia de La Plata, por un lugar en semis

Barracas Central cae 1 a 0 con Gimnasia de La Plata en el Estadio Claudio Fabián Tapia por un lugar en la semifinal, donde espera Estudiantes.

1 de diciembre de 2025 - 16:19

EN VIVO

A partir de las 17hs en el Estadio Claudio Fabián Tapia y con televisación de ESPN Premium se miden por los cuartos de final del Torneo Clausura, Barracas Central y Gimnasia de La Plata. El ganador se enfrentará ante Estudiantes de La Plata que venció a Central Córdoba por 1 a 0. La semifinal será para alquilar balcones, ya que o se da el clásico de La Plata o un Tapia vs Verón. Solo en Argentina.

image
Toda la previa de Barracas vs Gimnasia

Ambos vienen de dar la sorpresa en octavos de final ya que lograron ganar de visitante, por eso la localía en este partido no tendrá tanto peso, ya que si lo hicieron antes pueden ganar afuera. El ganador será partícipe de una semifinal de ensueño, si es Barracas será un Tapia-Verón y un choque de ideas, si es Gimnasia será el clásico de La Plata y en el “Bosque”. Ambos serán increíbles.

Gimnasia tumbó a Unión de Santa Fe que había sido segundo en la zona “A”, lo derrotó de visitante por 2 a 1 y dio el batacazo de los octavos de final. Además, es el único sobreviviente de la zona “A”, el resto quedó afuera en los octavos de final, mostrando una hegemonía de la zona que lideró Boca. Posible formación de Gimnasia: Nelson Insfrán; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Nicolás Barros Schelotto, Augusto Max; Manuel Panaro, Bautista Merlini, Alejandro Piedrahita; Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.

El ganador del partido de hoy será rival de Estudiantes que venció en Santiago del Estero a Central Córdoba por 1 a 0. El “Pincha” venía de ganarle a Rosario Central en el Gigante de Arroyito por la misma diferencia, en el partido del pasillo de la polémica y que desató una gran crisis en AFA.

El partido Barracas Central vs Gimnasia de La Plata

Gooooool de Gimnasia!!!! Video

El gol de Panaro, que en un principio fue anulado por fuera de juego, fue convalidado por el VAR y ahora Gimnasia gana justamente 1 a 0.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1995590543112327199&partner=&hide_thread=false
Domina Gimnasia sobre 20 minutos

Ya es marcado el dominio del visitante. Gimnasia tuvo 4 situaciones claras de gol y lo va metiendo en su propio arco a Barracas, inclusive el "Lobo" llegó al gol pero fue anulado por fuera de juego. Mejor Gimnasia.

En 10´ partido parejo

Partido parejo sobre 10 minutos de partido, igualan 0 a 0 pero tuvo llegadas con más peligro Gimnasia. Encuentro con paridad.

Comenzó el partido

Los últimos 4 fueron de Gimnasia

Gimnasia de La Plata lleva un dominio sobre Barracas Central ya que lo derrotó las últimas 4 veces qeu se vieron las caras, fueron 2 de local, 1 de visitante y 1 en cancha neutral, todas para el "Lobo".

A fines de 2023 el "Lobo" derrotó al "Guapo" a domicilio por 2 a 1, luego llegaron 3 enfrentamientos en 2024, mientras qeu este año aún no se vieron las caras. En los de 2024 fueron 2-0 y 2-1 en cancha de Gimnasia por el torneo local, y 1 a 0 por Copa Argentina en terreno neutral.

Los 11 de Gimnasia de La Plata

Nelson Insfrán; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Nicolás Barros Schelotto, Augusto Max; Manuel Panaro, Bautista Merlini, Alejandro Piedrahita; Marcelo Torres.

image

Los 11 de Barracas Central

image

