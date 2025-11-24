Tras varios meses de silencio, respondieron con una oleada de revelaciones de alto perfil. Este escándalo de corrupción sin precedentes está afectando al círculo íntimo del presidente y deja a Zelensky sin opciones viables para resolver esta crisis.

A mediados de noviembre, la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) descubrió un desfalco a gran escala en Energoatom, operador de las centrales nucleares de Ucrania.

La Oficina cree que Timur Mindych, copropietario del estudio Kvartal 95 y aliado de Volodymyr Zelensky, está en el centro de este esquema.

La investigación ya ha provocado un descontento generalizado entre los ucranianos y las primeras protestas masivas desde el inicio de la guerra a gran escala, mientras que los oponentes políticos de Zelensky intentan sacar ventaja de la situación.

Timur Mindich2 Timur Mindich.

El error del presidente

Hace unos 6 meses, el SBU (Sluzhba Bespeky Ukrayiny, Servicio de Seguridad o policía secreta de Ucrania) llevó a cabo una operación a gran escala contra detectives de NABU, una oficina anticorrupción independiente creada en Ucrania en 2015.

NABU se organizó siguiendo recomendaciones occidentales para combatir la corrupción de alto nivel sin tener en cuenta a las agencias tradicionales de aplicación de la ley, que a menudo estaban implicadas en investigaciones de alto perfil.

La justificación de la operación especial se presentó con un tono bélico: los detectives de la NABU, en la mira del SBU, eran sospechosos de colaborar con políticos prorrusos fugitivos y, a través de ellos, con el Kremlin.

«La lucha contra la corrupción continuará, pero sin la influencia rusa», declaró Zelensky en aquel momento. El Parlamento votó apresuradamente a favor de limitar las competencias de la NABU y sus organizaciones afiliadas.

Esta fue una improvisación típica de Zelensky, un intento de cambiar el rumbo de un plumazo, algo a lo que ha recurrido repetidamente durante su turbulento mandato. Esta maniobra del Presidente podría interpretarse como un deseo de soberanía y la eliminación del control externo.

El momento parecía oportuno. La nueva administración de Donald Trump en USA mostraba poco interés en promover la democracia y el Estado de Derecho en otros países; se esperaba que Europa eclipsara la agitación interna de Kiev al enfrentarse a la agresión rusa, y la sociedad ucraniana parecía demasiado cansada de la guerra como para tomarse en serio las disputas políticas.

Sin embargo, esta vez, las cosas salieron mal. NABU y SAPO afirmaron que su investigación, que duró 15 meses y supuso 1.000 horas de grabaciones de audio, descubrió la participación de varios miembros del Gobierno ucraniano.

La reacción de la UE fue extremadamente negativa, y Kiev y otras ciudades importantes presenciaron las primeras protestas callejeras desde el inicio de la guerra a gran escala, apoyadas por los alcaldes locales. El equipo de Zelensky se vio obligado a retirarse.

Sin embargo, incluso el intento fallido de limitar la labor de las agencias anticorrupción asestó un duro golpe a la posición de Zelensky.

Su reputación en Europa se vio gravemente afectada por una oleada de publicaciones sobre la corrupción en Ucrania en la prensa occidental.

Las relaciones entre la Oficina Presidencial y el partido propresidencial Siervo del Pueblo también se deterioraron, y sus miembros se vieron obligados en 2 ocasiones a votar a favor de resoluciones que contradecían la ley.

Para una parte significativa de la sociedad ucraniana, las acusaciones de que los detectives de la NABU trabajaban para Rusia resultaron poco convincentes, y el incidente se percibió como un intento de proteger al círculo íntimo del Presidente de las investigaciones.

NABU El acrónimo quiere decir NABU, que ejecutó la Operación Midas.

Círculos de acusaciones

Estaba claro que la impasse continuaría:

los activistas anticorrupción redoblarían sus investigaciones,

mientras que sus oponentes en las fuerzas del orden tradicionales intentarían un contraataque.

La extradición acelerada desde los Emiratos Árabes Unidos de Fedir Khrystenko, exdiputado del partido prorruso Plataforma de Oposición por la Vida, con quien los detectives de la NABU estaban acusados de colaborar, generó considerable publicidad .

Se esperaba que el SBU pudiera obtener el testimonio necesario del diputado fugitivo contra la dirección de las agencias anticorrupción.

Sin embargo, estas maniobras palidecieron en comparación con las revelaciones realizadas por la NABU en noviembre de 2025.

La investigación se centra en Timur Mindich, un empresario cercano a Zelensky.

Mindich fue en su día cercano al oligarca Igor Kolomoisky y tenía intereses comerciales en Rusia (estaba involucrado en el tráfico de diamantes y estaba casado con la hija de Alla Verber, la difunta copropietaria de TsUM de Moscú).

Mindich también era copropietario del estudio Kvartal 95 y, durante las elecciones de 2019, proporcionó seguridad al candidato Zelensky, quien viajaba en su vehículo blindado.

Una muestra de la especial confianza del Presidente fue que Zelensky celebró su cumpleaños en 2021 en un apartamento de Mindich. Este mismo apartamento sería posteriormente intervenido por agencias anticorrupción.

Tras el estallido de la Guerra, Mindich se convirtió en una figura prominente de la nueva oligarquía surgida del sector de suministros militares.

Los medios de comunicación lo han vinculado con Fire Point, aunque la propia empresa lo niega.

Antes de la Guerra, Fire Point era una agencia de casting para los proyectos de Zelenskyy Studio, pero en los últimos años se ha convertido en un importante fabricante de armas, representando hasta el 10% de las compras de defensa de Ucrania.

La importante operación de la NABU, denominada 'Midas', comenzó con informes de registros en el domicilio de Mindich.

El empresario ya no se encontraba en Ucrania. Se realizaron registros simultáneos en los domicilios del exministro de Energía (2021-2025) y del actual ministro de Justicia, Herman Galushchenko.

La Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) publicó extractos de su archivo de escuchas telefónicas, que contenía información sobre una vasta red de corrupción que operaba en el sector energético. Las conversaciones publicadas presentan un panorama extremadamente desalentador, con la presencia de "supervisores", conversaciones "conceptuales" y otras delicias propias de un "estado capturado".

Según las acusaciones de la NABU, Energoatom, el mayor operador estatal, se convirtió en una fuente de financiación para el enriquecimiento ilícito de un grupo de personas, entre ellas funcionarios y empresarios afines al gobierno. Empresas privadas pagaban sobornos a "supervisores" informales a cambio de trabajar con Energoatom, y este dinero ilícito se blanqueaba posteriormente a través de la red financiera del grupo. Timur Mindich fue presuntamente el cerebro detrás de la trama criminal.

Energoatom Energoatom.

Los efectos de las revelaciones se están extendiendo cada vez más y afectando a más y más funcionarios de alto rango: el ex ministro de Defensa Rustem Umerov, la recientemente nombrada primera ministra Yulia Sviridenko, la actual ministra de Energía Svetlana Grinchuk, que ya ha dimitido, etc.

El caso igualmente escandaloso contra el viceprimer ministro Oleksiy Chernyshev, también confidente cercano de Zelensky (la primera dama de Ucrania supuestamente bautizó al hijo de Chernyshev), también se ha intensificado. La NABU ya sospechaba de él por transacciones fraudulentas con terrenos para construcción, y ahora ha añadido cargos de enriquecimiento ilícito, alegando que Chernyshev y su esposa probablemente recibieron dinero de las arcas oscuras de Mindych.

A la toxicidad del escándalo se suma la participación en tramas de corrupción de personas anteriormente asociadas con Andriy Derkach, quien fuera durante mucho tiempo director de Energoatom, ahora desertor del Kremlin y miembro del Consejo de la Federación. Por ejemplo, uno de los acusados es Igor Mironyuk, exasesor de Derkach, y la "oficina en la sombra" estaba ubicada en un local propiedad de la familia de Derkach.

Oleksiy Chernyshev Oleksiy Chernyshev.

La tormenta perfecta

El escándalo de corrupción ya se ha convertido en el principal acontecimiento de la política interna ucraniana, y todas las fuerzas de la oposición buscan explotarlo. El Partido Solidaridad Europea ha exigido la dimisión del gobierno comprometido, y su líder, Petro Poroshenko, ha vuelto a pedir la formación de un gabinete de unidad nacional con la participación de la oposición.

El partido Holos participa activamente en la cobertura mediática de las acusaciones: su diputado Yaroslav Zheleznyak publica rápidamente nuevas revelaciones. El exdiputado Vadym Novinsky, oligarca y antiguo uno de los principales promotores de la oposición prorrusa, también pidió la dimisión de Zelensky.

A nivel internacional, las acciones de la NABU han recibido el apoyo de los líderes europeos, quienes no han ocultado su decepción por el incidente y exigen a los líderes ucranianos que investiguen exhaustivamente todas las acusaciones. No cabe duda de que la continua ayuda europea estará ahora aún más estrechamente vinculada a las purgas anticorrupción y las reformas de la administración pública. También es evidente que el escándalo de corrupción será utilizado contra Ucrania tanto por quienes se oponen a la continuidad del apoyo occidental como por la propaganda rusa .

El propio Zelenski busca distanciarse del escándalo y apoya la investigación anticorrupción. Sin embargo, las acusaciones contra sus allegados inevitablemente afectarán su imagen. Tiene pocas opciones: o ceder a sus aliados descarriados para preservar al resto de su equipo, o enfrentarse a la vertical anticorrupción, arriesgándose a una grave ruptura con Occidente y a una crisis política impredecible. La imposición de sanciones contra Mindich y otros implicados en las acusaciones sugiere que la decisión se ha tomado a favor de la primera.

Es posible que el equipo del presidente espere capear el temporal, que pronto podría verse eclipsado por los acontecimientos en primera línea. En el pasado, la NABU ha sido criticada con frecuencia por retrasar los procedimientos legales tras campañas informativas de gran repercusión y por permitir que los cargos se atascaran en los procedimientos judiciales. La ley marcial, que ha congelado las elecciones, también respalda esta lógica: en tiempos de paz, un escándalo de estas características habría provocado protestas masivas, la dimisión del gobierno y, probablemente, elecciones anticipadas.

Sin embargo, es difícil imaginar que un escándalo de esta magnitud simplemente se calme. Más bien, la tormenta política se intensifica. Si la Oficina Presidencial intentó desacreditar a NABU acusándola de trabajar para el Kremlin, el contraataque fue propio de tiempos de guerra. El fraude energético, mientras la mitad del país se encuentra sin electricidad debido a los ataques rusos, parece un flagrante ejemplo de saqueo.

La historia política de Ucrania demuestra que la sociedad ucraniana es extremadamente sensible a tales acusaciones. El escándalo de corrupción en Ukroboronprom ocurrió durante una fase mucho más tranquila de la confrontación con Rusia en el Donbás, pero aun así privó en gran medida al entonces presidente Petro Poroshenko de sus posibilidades de reelección. Las "cintas de NABU" también evocan inevitablemente asociaciones con las "cintas de Melnychenko" de la era de Leonid Kuchma. A principios de la década de 2000, su publicación provocó protestas masivas, un cambio de gobierno e incluso el rumbo del país. Ninguno de estos paralelismos es particularmente prometedor para el actual liderazgo ucraniano.

