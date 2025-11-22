Jueves 27/11 fecha tope de Donald Trump a Ucrania (¿qué pasa con dinero de Rusia?)

La reunión resultó en un plan de 28 puntos para poner fin a la guerra, 'filtrada' por la web Axios, y reproducida aquí por Urgente24: .

Ultimátum

El secretario del Ejército estadounidense, Daniel Driscoll, dijo a los embajadores europeos y funcionarios occidentales en una tensa reunión celebrada en Kiev (Ucrania) el viernes 21/11 por la noche que era “optimista de que ahora es el momento de la paz”, pero advirtió que Washington DC mostraría poca flexibilidad.

"No estamos negociando detalles", dijo Driscoll, según un alto funcionario europeo, en la reunión en la residencia de Kiev de la Encargada de Negocios de USA, Julie Davis. Según Reuters, un alto funcionario europeo calificó el tono de la reunión de "repugnante".

Esto provocó discusiones nocturnas entre los líderes europeos reunidos para la cumbre del G20 en Johannesburgo (Sudáfrica) sobre cómo intervenir.

El primer ministro británico, Keir Starmer, dijo el sábado 22/11 que “los amigos y socios de Ucrania se reunirán al margen de la cumbre del G20 para discutir la propuesta actual sobre la mesa y, en apoyo al impulso del presidente Trump por la paz, veremos cómo podemos fortalecer este plan para la próxima fase de negociaciones".

Todo indica que Starmer y el resto se encuentran atónitos y no podrán hacer mucho.

El dinero

En el documento difundido por Axios uno de los puntos más detallados del documento es el N° 14, que describe las intenciones de la Casa Blanca con respecto al uso de los activos rusos congelados. Aquí está la propuesta completa:

"14. Los fondos congelados se utilizarán de la siguiente manera:

US$ 100.000 millones en activos rusos congelados se invertirán en los esfuerzos de recuperación e inversión liderados por USA en Ucrania;

USA recibirá el 50% de los beneficios de esta operación;

Europa aportará US$ 100.000 millones para aumentar el volumen de inversión disponible para la reconstrucción de Ucrania. Los fondos congelados en Europa serán desbloqueados;

Los activos rusos congelados restantes se invertirán en un vehículo de inversión estadounidense-ruso independiente, que implementará proyectos conjuntos en sectores específicos;

Este fondo tendrá como objetivo fortalecer las relaciones y aumentar los intereses comunes para crear un poderoso incentivo para no volver al conflicto."

En concreto: una parte importante ddel plan se enfoca en los beneficios potenciales que USA obtendría al implementar el acuerdo.

Trump ha insistido en que Washington DC debe dejar de gastar dinero en apoyar a Kiev y empezar a recuperar sus inversiones en suministros de armas y otra ayuda. Este objetivo se persiguió

con el ahora olvidado acuerdo de "tierras raras" con Ucrania,

la reestructuración del sistema de suministro de armas, en la que la transferencia gratuita de arsenales estadounidenses a Ucrania fue sustituida por la compra de esos mismos arsenales por parte de la OTAN.

El plan de la Casa Blanca consiste en que los activos rusos congelados se conviertan en otra fuente de compensación y de beneficios para Washington DC.

Rusia

En cuanto a las reservas de oro y divisas del Banco de Rusia, congeladas al comienzo de la 1ra. Guerra Mundial, para protegerse contra la inflación y los riesgos cambiarios, el Banco Central buscó invertir los fondos en los instrumentos más fiables. Hoy son activos por valor de entre US$ 280.000 millones y US$ 330.000 millones 'congelados' en jurisdicciones occidentales.

De esta cantidad, más de US$ 200.000 millones se encuentran depositados en la Unión Europea. El principal custodio de las reservas congeladas es el depositario belga Euroclear, responsable de la custodia de casi US$ 160.000 millones en activos soberanos.

A principios de 2022, Rusia no mantenía más del 6% de sus reservas en USA. Y se estima que la cantidad congelada asciende a US$ 5.000 millones.

Preguntas:

¿Cómo pretende Washington gestionar cientos de miles de millones de dólares en activos rusos sin la aprobación europea?

¿Existe alguna posibilidad de que el Kremlin ceda sus reservas para poner fin a la guerra?

"Antes de que se anunciara la propuesta de Trump, no había oído hablar de ninguna autoridad rusa dispuesta a dar tal paso y, por lo tanto, a reconocer indirectamente la necesidad de compensar el daño infligido a Ucrania", señaló el experto anticorrupción Ilya Shumanov en un comentario para la revista opositora rusa Meduza.

Hace apenas 1 semana y media, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, calificó el escenario de confiscación de activos como «bandolerismo» y amenazó a Occidente con una respuesta de represalia.

Pero antes, en febrero de 2025, fuentes de Reuters familiarizadas con las negociaciones afirmaron que, en privado, las autoridades rusas no descartaban liberar parte de las reservas a favor de Ucrania —con la condición de que al menos 1/3 del total se destinara a la recuperación de los territorios ocupados por las Fuerzas Armadas rusas después del 24/02/2022.

Los países europeos están inmersos en disputas sobre los riesgos potenciales de expropiación. En 2024, decidieron transferir los intereses de las reservas rusas a Ucrania, gracias a lo cual Kiev recibió varios miles de millones de dólares el año pasado y otros US$ 10.000 millones este año.

Pero esto no basta para brindar un apoyo completo, por lo que la UE ha ideado un plan para un préstamo de reparación.

Según esta idea, Ucrania recibiría un préstamo sin intereses de Bruselas, garantizado por activos rusos, y comenzaría a devolverlo solo si Rusia realizara pagos de reparación tras la guerra.

Sin embargo, a Trump no parece importarle mucho la opinión de la decadente Unión Europea.

------------------

Más noticias en Urgente24

Texto completo del dictamen de fiscal Picardi: "El 3% para KM está perfecto"

La miniserie de 8 capítulos que todos eligen para ver este fin de semana

nomía: Rechina la cadena de pagos y se complica el frente laboral

Otro escándalo deja a Viviana Canosa con el agua hasta el cuello: "Tiene cuentas pendientes con..."

¿Lo levantan más temprano que tarde?: La apuesta de El Trece que se cae a pedazos