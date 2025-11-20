urgente24
ANÁLISIS economía > Gobierno > trabajo

RUMBO A DICIEMBRE

Economía: Rechina la cadena de pagos y se complica el frente laboral

Mientras el Gobierno ensaya una estabilidad macro, la economía local sufre el bajo consumo, cambio en bandas e importaciones. El desafío, mantener el trabajo.

20 de noviembre de 2025 - 13:20
La cadena de pagos en tensión ante los baches en la economía. (Foto: Gork).

Por MARCOS MOLINA

JUEVES 20 DE NOVIEMBRE DE 2025. Rumbo a diciembre, el panorama de la economía presenta desafíos importantes para el Gobierno nacional. A la estabilidad macro, se presenta un escenario interno que empieza a mostrar complicaciones en la cadena de pagos y, con ello, problemas en el mantenimiento de los puestos de trabajo.

A pesar del reacomodo cambiario de octubre, el mantenimiento de las bandas todavía no cierra para las empresas locales, que además ven la llegada de productos importados en cantidad copando las góndolas y quitando "share". El remedio inmediato es el ajuste de la productividad y, con ello, complicaciones en el frente laboral que se torna inestable.

Un ejemplo de esto último se produjo en la alimenticia Georgalos, que decidió suspender de manera provisoria y bajo un esquema rotativo a más de 600 empleados de su planta en Victoria. El plan, de tres meses, supone el pago del 80% del salario para la preservación de los puestos ante un inocultable merma en el consumo por factores de arrastre y estacionales.

Así como esta compañía, hay varias que presentan problemas similares, con distribuidoras frenando la demanda y productos acumulándose en las góndolas.

Este es el vivo de mediodía de Urgente24:

El sector de autopartes, muy golpeado

Mientras tanto, en San Luis se confirmó la salida definitiva de la autopartista Dana. Según reportes gremiales, la empresa despidió a 50 empleados de manera sorpresiva y dio por finalizadas sus operaciones ante la caída de la demanda de las automotrices, que mermaron la cantidad de proyectos activos en los últimos meses.

El caso de Dana es uno más a una larga lista de autopartistas que han decidido su cierre en el país. Con la apertura de las importaciones, gran parte de la demanda se concentró en la oferta extranjera, que desembarcó con precios competitivos y una notoria superioridad de equipamiento y desarrollo de los vehículos.

Reforma laboral: Qué opina la generación que tendrá que enfrentarla

Según un estudio de la consultora Reyes-Filadoro, cerca de la mitad de los jovenes consultados (entre 18 y 24 años) rechazaron de plano cualquier posibilidad de reforma por temor a vulneración de derechos adquiridos. Además, poco menos de un tercio (21%) apuntó al formato de autónomo como el ideal proyectado, con una tendencia importante al trabajo en blanco como formato ideal que incluye reglas claras.

De cualquier manera, la realidad de esa generación es la precariedad. Más del 37% de los encuestados admitió trabajar "en negro", haciendo referencia a la informalidad de sus puestos. Además, los consultados admitieron en un 69% percibir más oportunidades que las que encontraron sus padres, especialmente con la democratización del mundo digital.

Mauricio Macri y su retiro político

Mauricio Macri está promocionando un libro de su autoría en el que relata su relación con su padre, el fallecido empresario Franco Macri. Como parte de ese trabajo de difusión, el exPresidente de la Nación y líder del PRO concedió una entrevista a Hernán Iglesias Illa, director de la revista Seul y exfuncionario del gobierno de Cambiemos.

Entre las referencias al libro y descripciones muy críticas de su vínculo con su padre, Macri aseguró, ante la pregunta, que está retirado de la política "en un alto porcentaje".

La explotación offshore y una concesión caída

El año pasado, en marzo, el consorcio formado por ExxonMobil junto con Qatar Petroleum (QP) devolvió tres bloques costa afuera en la Cuenca Malvinas Oeste: MLO 113, MLO 117 y MLO 118, y luego, Total Austral y BP Exploration devolvieron sus permisos de exploración offshore para los bloques CAN 111 y CAN 113, ubicados en este caso en la Cuenca Argentina Norte, mar adentro de la costa bonaerense. El mismo revés sufre ahora el bloque MLO 114.

Las empresas Tullow, Pluspetrol y la ex Wintershall DEA, actualmente Harbour Energy, devolvieron formalmente el permiso de exploración de ese bloque, ubicado en la cuenca Malvinas Oeste frente a Tierra del Fuego.

Georgalos sufre la baja demanda y activa plan de contingencia

Con el consumo todavía frío, Georgalos no tuvo más remedio que ordenar la suspensión de personal en su planta de Victoria y así mermar su producción. La alimenticia ordenó un plan rotativo de tres meses en los que apuntará a acomodar sus números a la realidad del mercado, que se divide entre la floja demanda y un ingreso importante de productos importados.

Según la información trascendida, la compañía activó un plan de suspensiones rotativas para todo su personal en turnos de 15 días. Durante ese tiempo, los empleados suspendidos percibirán entre el 75% y el 80% de su salario, evitando así los despidos definitivos.

