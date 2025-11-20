Economía: Rechina la cadena de pagos y se complica el frente laboral

Live Blog Post

Mientras tanto, en San Luis se confirmó la salida definitiva de la autopartista Dana. Según reportes gremiales, la empresa despidió a 50 empleados de manera sorpresiva y dio por finalizadas sus operaciones ante la caída de la demanda de las automotrices, que mermaron la cantidad de proyectos activos en los últimos meses.

El caso de Dana es uno más a una larga lista de autopartistas que han decidido su cierre en el país. Con la apertura de las importaciones, gran parte de la demanda se concentró en la oferta extranjera, que desembarcó con precios competitivos y una notoria superioridad de equipamiento y desarrollo de los vehículos.

