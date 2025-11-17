El peronismo se mete en la pelea por la reforma laboral y prepara su propio proyecto

Reforma laboral: Diagnóstico compartido, recetas opuestas

En el PJ admiten que el mercado laboral necesita cambios, pero aseguran que el problema no está en los convenios ni en las indemnizaciones. Según argumentan, el freno al empleo está vinculado a la falta de condiciones económicas estables.

“Los derechos laborales no generaron informalidad en Argentina. Lo que faltó fue un entorno económico que incentive la producción y la inversión”, destacan. Y recuerdan que durante el gobierno de Néstor Kirchner, incluso con doble indemnización, el empleo registrado tuvo su mayor crecimiento anual.

También señalan que en los años de Cristina Fernández de Kirchner, el país alcanzó tasas de desempleo por debajo del 5% con salarios altos en dólares, lo que demuestra —dicen— que “trabajo registrado y competitividad pueden convivir”.

El peronismo y las críticas al modelo actual

El peronismo cuestiona que el plan económico del Gobierno se basa en “abrir importaciones sin restricciones”, tarifas elevadas y un mercado interno “deprimido”. Para el espacio, ese combo desalienta cualquier proyecto productivo y, en consecuencia, frena la creación de nuevos puestos de trabajo.

“Si las empresas no tienen a quién venderle y compiten con productos importados mucho más baratos, ¿para qué van a invertir? Sin inversión, no hay empleo”, argumentan.

El debate que se viene

Aunque todavía se desconoce la letra chica de la reforma laboral que enviará el Ejecutivo, en la oposición aseguran que estarán listos para discutirla. El PJ ya está organizando su propio bloque argumental y político, con el objetivo de llegar a la discusión parlamentaria con una propuesta consolidada.

La premisa que repiten en cada reunión es la misma: participar del debate, pero defender el piso de derechos vigente.

Mientras tanto, en el Congreso se prepara uno de los debates más intensos del año, en el que oficialismo y oposición buscarán instalar sus modelos sobre el futuro del trabajo en la Argentina.

___________________________

Más noticias en Urgente24:

El gobernador Leandro Zdero atraviesa un trágico momento: Su hermano mató a una persona en Chaco

El avión presidencial suma otra refacción millonaria: Qué pasó y por qué aterrizó de urgencia

Crisis y denuncia: El Gobierno va a la Justicia contra el jefe de ATE y Aguiar redobla la apuesta