En la actualidad Pedro Rosemblat supo convertirse en uno de los periodistas más jóvenes referentes del peronismo. A raíz de la creación del canal de streaming Gelatina, logró posicionarse entre los canales más importantes y así acumuló un gran número de seguidores.
¿Renovación en el peronismo? Pedro Rosemblat confesó si le gustaría incursionar en política
Pedro Rosemblat, periodista y creador del canal de streaming Gelatina, habló con sinceridad al respecto de la posibilidad de convertirse en candidato político.
En una entrevista que accedió con el influencer Grego Reselló en su programa Ferné con Grego, el comunicador se refirió a la posibilidad de incursionar en política aunque rápidamente aclaró que "no por ahora". Sin embargo, dejó en claro que no lo descartaría más adelante.
Por otro lado, cuando el conductor le quiso tirar un centro al señalar que "sabe" del tema, el invitado apeló a la meaculpa y entre risas expresó: "Las últimas cosas que pasaron en la Argentina yo no las anticipé para nada".
"Siempre que digo algo que tiene que pasar, medio que pasa lo contrario", agregó posteriormente de manera distendida aunque reconociendo que en las últimas elecciones hizo lecturas erróneas con lo que respecto más tarde fue elegido por la sociedad nacional.
Gustavo Sylvestre, al igual que Pedro Rosemblat, no descarta insertarse en la política
Es preciso recordar que Gustavo Sylvestre dejó en claro que se siente preparado para incusionar en política aunque, al igual que su colega Pedro Rosemblat, no aclaró en qué momento.
En medio de una entrevista que dio para El Destape, el conductor que se desempeña tanto en C5N como también así en Radio 10 en primera instancia aclaró que le gustaría jubilarse aunque aclaró "lamentablemente no alcanza la jubilación y menos el sueldo de periodista".
"Yo creo que hoy soy útil en un medio y tener las convicciones que uno ha tenido siempre", expresó.
Asimismo, luego agregó: "Me parece que este es mi lugar ahora. En el futuro veremos. A mí me gustaría. Me gusta la política, sí".
