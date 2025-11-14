¿Renovación en el peronismo? Pedro Rosemblat confesó si le gustaría incursionar en política

Gustavo Sylvestre, al igual que Pedro Rosemblat, no descarta insertarse en la política

Es preciso recordar que Gustavo Sylvestre dejó en claro que se siente preparado para incusionar en política aunque, al igual que su colega Pedro Rosemblat, no aclaró en qué momento.

En medio de una entrevista que dio para El Destape, el conductor que se desempeña tanto en C5N como también así en Radio 10 en primera instancia aclaró que le gustaría jubilarse aunque aclaró "lamentablemente no alcanza la jubilación y menos el sueldo de periodista".

"Yo creo que hoy soy útil en un medio y tener las convicciones que uno ha tenido siempre", expresó.

Asimismo, luego agregó: "Me parece que este es mi lugar ahora. En el futuro veremos. A mí me gustaría. Me gusta la política, sí".

