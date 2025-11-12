Viviana Canosa explotó contra Esteban Trebucq: "El periodista de la ópera y el sobre"

Más cerca de Viviana Canosa que de Esteban Trebucq: Chiche Gelblung explicó por qué no entrevistó más a Milei

Es preciso recordar que hace algunos días el periodista Chiche Gelblung contó por qué motivo el presidente Javier Milei no le dio ninguna entrevista más en diálogo con su colega Pedro Rosemblat en una nota que dio en el canal de streaming Gelatina.

"¿Por qué no te dio más entrevistas?", le preguntó quien es el novio de Lali Espósito a lo que su invitado contestó rápidamente: "Porque yo no era sumiso a las cosas que él decía". Y recordó: "La última entrevista fue muy tensa, fue muy dura".

El conductor reveló que fue el líder libertario quien optó por llamarlo para aclararle que se había tratado de la última nota televisiva que le iba a dar. "Me llamó al otro día y me dijo: 'No, nunca más vamos a hablar", rememoró.

Luego, explicó qué le había dicho para que finalmente el mandatario nacional tomara la decisión de volver a acceder a una entrevista. El enfado del economista se generó debido a que el conductor le había preguntado si sabía cuánto cobrabran los jubilados y cuál era el valor de la leche, cuánto costaba el boleto del colectivo, entre otros temas. "No porque lo tenga que saber, pero te da un poco la idea de las grandes ignorancias que tienen los políticos", indicó.

