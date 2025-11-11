La televisión argentina vuelve a sacudirse con un rumor que tiene todos los condimentos. Después de que Mario Pergolini pidiera una cifra más que importante para renovar su contrato con El Trece, ahora es su compañero de fórmula quien está en el ojo de la tormenta. Agustín Aristarán, más conocido como "Rada", tiene a todos los fanáticos de " Otro Día Perdido" con el corazón en la boca. La pregunta del millón es si continúa o no en 2026, y la respuesta todavía está en el aire.
"CAMBIARÍA MUCHO SIN ÉL"
Tensión en El Trece por una posible nueva baja
En "Los Profesionales de Siempre" aseguraron que hay una posible baja de "Otro Día Perdido" y El Trece quedó envuelto en una ola de rumores.
La bomba estalló en "Los Profesionales de Siempre", el programa que conduce Flor de la V por El Nueve. Fue uno de los panelistas quien soltó la información que nadie quería escuchar: "La persona que no sabe hoy por hoy, si continúa en el 2026 en el canal del sol, es Rada". Y claro, el revuelo fue inmediato porque todos sabemos que Rada no es simplemente otro integrante más del programa.
Las reacciones no se hicieron esperar. Fernando Cerolini, otro panelista de LPDS, expresó: "Se va a caer a pedazos, porque Rada se complementa muy bien con Pergolini".
Los televidentes de El Trece se resisten al posible cambio
Por su parte, las redes sociales se convirtieron en un torbellino de opiniones, apenas Jotax.digital publicó la noticia en Instagram. Los comentarios de los seguidores reflejan la preocupación generalizada. Nora Ruperto dejó su mensaje: "Pergolini es el eje del programa y Rada lo complementa". Marisa Junquet fue más allá y escribió: "Cambiaría mucho sin él... está a la par de Mario". Mientras que Adi Luz directamente suplicó: "Nooo el programa está genial, así como está. No cambien nada". El mensaje es claro, tocar esa dupla es jugar con fuego.
Pero detrás de esta posible salida hay una razón de peso que trasciende cualquier conflicto interno o desacuerdo económico. Aristarán protagonizará "Charlie y la fábrica de chocolate" en el teatro durante las vacaciones de invierno de 2026. Es un proyecto importante, ambicioso, que requiere dedicación absoluta. Y ahí está el dilema: ¿podrá sostener ambas producciones en simultáneo o tendrá que elegir?
Hasta el momento, ninguno de los involucrados rompió el silencio. Ni Agustín Aristarán, ni El Trece, ni mucho menos Mario Pergolini abrieron la boca para confirmar o desmentir lo que circula. Ese mutismo genera más tensión todavía. Mientras tanto, los fanáticos del programa se aferran a la esperanza de que todo sea simplemente un malentendido y que la dupla continúe intacta.
