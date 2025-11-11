Tensión en El Trece por una posible nueva baja

La televisión argentina vuelve a sacudirse con un rumor que tiene todos los condimentos. Después de que Mario Pergolini pidiera una cifra más que importante para renovar su contrato con El Trece, ahora es su compañero de fórmula quien está en el ojo de la tormenta. Agustín Aristarán, más conocido como "Rada", tiene a todos los fanáticos de " Otro Día Perdido" con el corazón en la boca. La pregunta del millón es si continúa o no en 2026, y la respuesta todavía está en el aire.