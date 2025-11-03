Cuando "Otro Día Perdido" aterrizó en El Trece durante julio, muchos especulaban sobre cuánto habría costado traer de vuelta al legendario conductor a la televisión abierta. Las versiones circulaban, los rumores iban y venían, pero lo que se filtró en las últimas horas supera cualquier pronóstico: la renovación de Mario Pergolini para quedarse un año más en pantalla tiene números que hacen temblar el piso de la industria televisiva argentina. La pregunta es ¿lo vale?
"CIEN LUCAS VERDES POR MES"
El Trece se juega la última carta y paga cifras delirantes a un conductor: Quién negoció como un rey
El Trece rompe el chanchito y se juega todo para retener a una figura que le está dando los mejores números del año.
Fernando Piaggio fue quien destapó la olla en "El run run del espectáculo", y sus palabras no dejaron lugar a dudas: "Si ustedes pensaban que en Argentina no había dinero, es mentira, hay. La persona que hace esta renovación se está llevando algo muy importante, más allá de lo que ya tiene". La frase quedó flotando en el aire mientras Lío Pecoraro sumaba más leña al fuego con información que pocos imaginaban: "El tema es así, él había dicho que no sabía si seguía, porque vino y volvió para probar".
Pero ahí viene lo jugoso. Pecoraro no se guardó nada y soltó la bomba completa: "Es un hombre muy popular que pidió un porcentaje, más lo que ya estaba cobrando; es decir, quedó en cien lucas verdes por mes para la pantalla de El Trece, y se sube a otro año más, a 'Otro Día Perdido' el señor Mario Daniel Pergolini. ¡Yo le voy a decir que, por favor, me enseñe a negociar!".
Ahora bien, ¿por qué el canal aceptó semejante pedido sin pestañear? Pecoraro tiene su teoría y la expuso con claridad: "El programa tiene muy buena pauta, que eso le importa al canal. Destaquemos que Pergolini le vino a dar otra impronta a la TV". Y es que, en tiempos donde la televisión abierta parece un desierto creativo, el conductor logró algo que muchos consideraban imposible: generar una audiencia fiel que lo celebra noche tras noche.
El Trece gana terreno en redes gracias al efecto Pergolini
Las redes sociales se convirtieron en el termómetro perfecto para medir el fenómeno Pergolini. En X (ex Twitter), los elogios no paran de llover. El usuario @Adrian13arg fue directo al grano: "En mucho mucho tiempo, no había en TV un programa excelente como 'Otro día Perdido' de Pergolini". Mientras tanto, @negrapues fue más allá en su análisis: "Este tipo si creció, maduró, se reinventó y al mismo tiempo sigue siendo él, nadie le tenía fe al comienzo del proyecto y ahí lo tienen, haciendo la TV que muchos quieren ver y siendo un éxito". Y @mikdnt_ lo resumió con emoción pura: "Tu vuelta a la TV es lo mejor que me pasó en el año Mario".
La pregunta del millón (literalmente) es si el canal está invirtiendo bien su dinero. La respuesta parece obvia: después de años fuera de la pantalla chica, Pergolini volvió para demostrar que su talento no tiene fecha de vencimiento. La magia sigue intacta, la audiencia responde y los anunciantes ponen la plata sobre la mesa. En definitiva, esos cien mil dólares verdes mensuales no son un gasto, son una inversión que está rindiendo frutos jugosos para ambas partes.
