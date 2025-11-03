El Trece se juega la última carta y paga cifras delirantes a un conductor: Quién negoció como un rey

El Trece gana terreno en redes gracias al efecto Pergolini

Las redes sociales se convirtieron en el termómetro perfecto para medir el fenómeno Pergolini. En X (ex Twitter), los elogios no paran de llover. El usuario @Adrian13arg fue directo al grano: "En mucho mucho tiempo, no había en TV un programa excelente como 'Otro día Perdido' de Pergolini". Mientras tanto, @negrapues fue más allá en su análisis: "Este tipo si creció, maduró, se reinventó y al mismo tiempo sigue siendo él, nadie le tenía fe al comienzo del proyecto y ahí lo tienen, haciendo la TV que muchos quieren ver y siendo un éxito". Y @mikdnt_ lo resumió con emoción pura: "Tu vuelta a la TV es lo mejor que me pasó en el año Mario".