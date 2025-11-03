El ministro de economía, Luis Caputo, anunció que lanzará la licitación pública, tanto nacional como internacional, para dos nuevos tramos de rutas, dentro de la segunda etapa de la Red Federal de Concesiones. Entre ellos se destaca la Ruta Nacional 5 (RN 5), que conecta el Acceso Oeste de Buenos Aires con la provincia de La Pampa.
Luis Caputo anunció la licitación de rutas para que aumente la gestión de privados
El ministro de economía, Luis Caputo, anunció la licitación de dos tramos de rutas, la RN 5 y el Tramo Sur-Atlántico-Acceso Sur.
Este anuncio responde a una demanda de más de 40 años por parte de miles de usuarios de los 13 distritos que atraviesa la RN 5 (Luján, Mercedes, Suipacha, Chivilcoy, Alberti, Bragado, Nueve de Julio, Carlos Casares, Pehuajó, Trenque Lauquen, Pellegrini, Catriló y Santa Rosa).
La ruta, de 547 km de extensión, fue escenario de múltiples accidentes y pérdidas humanas debido a la carencia de mantenimiento, señalización adecuada y a que su traza se encuentra deteriorada.
El ministro de economía realizó este anuncio en sus redes sociales aduciendo que el gobierno busca aumentar la gestión privada para reemplazar “ un modelo deficitario por uno transparente, competitivo y sin subsidios del Tesoro”:
¿Qué tramos de ruta se licitarán?
- Tramo Sur – Atlántico: Abarca 1.325 km e incluye la RN 3, 205, 206 y las autopistas Riccheri, Newbery y Ezeiza-Cañuelas.
- Tramo Pampa – RN 5: 547 km de la ruta que conecta Luján con Santa Rosa.
En el caso de la RN 5, aunque actualmente llega autopista hasta Mercedes, el trayecto restante sigue siendo “autovía pendiente” para los usuarios de la zona.
Si bien el anuncio representa un avance simbólico, los vecinos y usuarios reclaman garantías de que las licitaciones se concretarán y las obras terminarán, según relevó Noticias Argentinas.
Además, la licitación internacional plantea la necesidad de asegurar que los pliegos de condiciones incluyan estándares adecuados de mantenimiento, señalización, seguridad y monitoreo para que la autovía proyectada cumpla su promesa de viaje más seguro y fluido.
El anuncio de Caputo marca un momento de activación para la ruta largamente esperada por los usuarios.
Corredores Viales Mercosur: 7 oferentes para la primera etapa
El Gobierno recibió siete ofertas para privatizar las rutas del Mercosur a inicios de octubre. El miércoles (08/10) siete oferentes se presentaron para la primera etapa de la concesión de las rutas del Mercosur, trayecto de casi 700 kilómetros.
