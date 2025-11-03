Luis Caputo anunció la licitación de rutas para que aumente la gestión de privados

Si bien el anuncio representa un avance simbólico, los vecinos y usuarios reclaman garantías de que las licitaciones se concretarán y las obras terminarán, según relevó Noticias Argentinas.

Además, la licitación internacional plantea la necesidad de asegurar que los pliegos de condiciones incluyan estándares adecuados de mantenimiento, señalización, seguridad y monitoreo para que la autovía proyectada cumpla su promesa de viaje más seguro y fluido.

El anuncio de Caputo marca un momento de activación para la ruta largamente esperada por los usuarios.

Corredores Viales Mercosur: 7 oferentes para la primera etapa

El Gobierno recibió siete ofertas para privatizar las rutas del Mercosur a inicios de octubre. El miércoles (08/10) siete oferentes se presentaron para la primera etapa de la concesión de las rutas del Mercosur, trayecto de casi 700 kilómetros.

El Gobierno detalló

Se presentaron siete ofertas en la licitación de la primera etapa de la concesión de rutas nacionales. Abarcan 741 kilómetros de las rutas nacionales 12, 14, 135, A-015, 117 y 174 (Puente Rosario-Victoria) que atraviesan la Provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes

Y luego agregó

Termina el modelo de despilfarro, corrupción y abandono de la obra pública. El sector privado hará todo aquello que pueda hacer mejor que el Estado

