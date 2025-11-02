Cavallo va por bimonetarismo y apertura del cepo, mientras se diferencia de Caputo y Bausili

La compra de reservas

En este contexto, Cavallo aplaudió la medida de comenzar a comprar reservas, anunciada por el número dos del BCRA, para el año que viene, y de paso le bajó línea a Luis Caputo y a Santiago Bausili:

El FMI y el grueso de los economistas profesionales, venían sugiriendo desde principios de año que era necesario avanzar en esta dirección [compra de reservas], pero el Ministerio de Economía y el Banco Central lo negaban con el argumento, equivocado a mi criterio, de que interrumpiría la desinflación.

La solución de Cavallo

Para el exministro de economía, Argentina necesita ir hacia una apertura total del cepo, en el que las personas y empresas sepan que pueden disponer de sus activos libremente, sino sería muy difícil que se generen inversiones:

Es muy difícil que quienes tienen que tomar decisiones de inversión en la economía real se convenzan de que la libertad avanza en la economía argentina si la convertibilidad del peso sigue siendo limitada por restricciones al movimiento de capitales y al dólar se le niega el carácter de moneda de curso legal.

image Cavallo dijo que Luis Caputo y Santiago Bausili se equivocaron al no comprar reservas.

Al mismo tiempo, Cavallo planteó que se necesitaría tener un sistema bimonetario, en el que se pueda utilizar tanto el peso como el dólar. Comparó la situación que se dio durante la convertibilidad, en la que había un tipo de cambio fijo, con un posible bimonetarismo, o sea, la utilización de ambas monedas, en el que no hace falta contar con un tipo de cambio fijo, por lo que no se requiere tener un gran colchón de reservas para mantenerlo:

La fijación del tipo de cambio y el respaldo de los pesos de la base monetaria con reservas en el Banco Central fue un mecanismo enderezado a alentar la sobrevivencia del peso con la idea de que, con disciplina fiscal y reformas estructurales, podría llegar a ser tan confiable como el dólar y competir con éste de igual a igual, como ocurre en Perú y en Uruguay. Pero el tipo de cambio fijo no es un ingrediente esencial de un sistema bimonetario en el que compitan la moneda local convertible y el dólar de curso legal.

Cavallo comentó que estas medidas pueden generar una rápida remonetización de la economía, aumento del crédito y caída de las tasas de interés:

La convertibilidad del peso y darle al dólar curso legal, ayuda a que se re-monetize la economía, tanto en pesos como en dólares, permitiendo una rápida expansión del crédito al sector privado y una drástica caída de la tasa de interés, en consonancia con la reducción del riesgo país y la desaparición de las expectativas de devaluación.

¿Se podría implementar rápido?

Como estas medidas deben tener jerarquía de ley, Cavallo también opinó que podría incorporarse su estudio al Presupuesto 2026 para que ya el año que viene comience a implementarse esta modificación cambiaria.

