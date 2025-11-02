Mientras se suman voces sobre una posible dolarización en Argentina, el exministro de economía, Domingo Cavallo, detalló porqué cree que hay que implementar el bimonetarismo en Argentina y pidió levantar definitivamente el cepo, en una publicación que realizó en su blog personal.
¿DOS MONEDAS EN 2026?
Cavallo va por bimonetarismo y apertura del cepo, mientras se diferencia de Caputo y Bausili
El exministro de economía, Domingo Cavallo, dijo que Argentina podría implementar un sistema bimonetario en 2026, para generar crecimiento.
Cavallo, un economista respetado y escuchado por el gobierno de Javier Milei, planteósus ideas sobre lo que necesita el país.
Las contradicciones para bajar el riesgo país
En primer lugar, Cavallo notó cierta contradicción entre las medidas que se están tomando para que baje el riesgo país.
Por un lado, remarcó la importancia del fuerte apoyo de Estados Unidos, mediante el cual “estarán disponibles recursos y gestiones enderezados a convencer a empresas, bancos y fondos soberanos que provean financiamiento e inversiones directas en áreas críticas de la economía argentina”. Esto ayudaría a que baje el riesgo país.
Pero por el otro lado, el gobierno sigue utilizando fondos para que el dólar no salga de las bandas de flotación, lo que describió como “una suerte de continuidad con fondos del Tesoro Americano de la estrategia del equipo económico argentino de mantener el cepo cambiario a las empresas y asegurar que el tipo de cambio no llegue al techo de la banda de flotación”. Esto no ayuda a que caíga el riesgo país.
La compra de reservas
En este contexto, Cavallo aplaudió la medida de comenzar a comprar reservas, anunciada por el número dos del BCRA, para el año que viene, y de paso le bajó línea a Luis Caputo y a Santiago Bausili:
La solución de Cavallo
Para el exministro de economía, Argentina necesita ir hacia una apertura total del cepo, en el que las personas y empresas sepan que pueden disponer de sus activos libremente, sino sería muy difícil que se generen inversiones:
Al mismo tiempo, Cavallo planteó que se necesitaría tener un sistema bimonetario, en el que se pueda utilizar tanto el peso como el dólar. Comparó la situación que se dio durante la convertibilidad, en la que había un tipo de cambio fijo, con un posible bimonetarismo, o sea, la utilización de ambas monedas, en el que no hace falta contar con un tipo de cambio fijo, por lo que no se requiere tener un gran colchón de reservas para mantenerlo:
Cavallo comentó que estas medidas pueden generar una rápida remonetización de la economía, aumento del crédito y caída de las tasas de interés:
¿Se podría implementar rápido?
Como estas medidas deben tener jerarquía de ley, Cavallo también opinó que podría incorporarse su estudio al Presupuesto 2026 para que ya el año que viene comience a implementarse esta modificación cambiaria.
