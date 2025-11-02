Misterio por nuevas anomalías: El 31/ATLAS desconcierta a la ciencia mundial

La masa estimada de 33 mil millones de toneladas y su alineación extraordinaria con el plano eclíptico completan un panorama que desafía las explicaciones tradicionales. "Estos datos sugieren algo que va más allá de lo que conocemos", advirtió el astrofísico en declaraciones recientes.

NASA enfrenta presión por datos ocultos

La controversia escaló cuando Loeb acusó públicamente a la NASA de retener información crítica. El científico solicitó acceso a imágenes capturadas por la cámara HiRISE del Mars Reconnaissance Orbiter el 2 de octubre, durante el acercamiento del cometa a Marte, sin obtener respuesta.

La congresista Anna Paulina Luna exigió al administrador interino Sean Duffy la publicación inmediata de todos los registros.

Mientras tanto, la Agencia Espacial Europea continúa monitoreando el objeto desde observatorios en Chile, Hawái y Australia, esperando respuestas que la NASA aún no proporciona. El cometa volverá a ser visible desde la Tierra este mes.

