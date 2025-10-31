Qué es la tos convulsa (tos ferina) y por qué genera alarma en Argentina

Tierra del Fuego registró la mayor incidencia acumulada de casos, seguido por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires.

Otro dato importante es que, la mayoría de los casos se concentraron en menores de 5 años, con predominio en menores de 6 meses.

Asimismo, de acuerdo con el boletín, se han notificado 4 fallecimientos en casos confirmados por tos convulsa: 2 en menores de 6 meses, 1 en el grupo de 6 a 11 meses y otro en el grupo de 12 a 23 meses.

"Este escenario demanda una respuesta inmediata para reforzar la sospecha clínica, la confirmación diagnóstica oportuna y mejorar las coberturas de vacunación para controlar esta situación", destaca la Sociedad Argentina de Pediatría, en un documento.

gripe influenza niños.jpg

¿Qué es la tos convulsa o tos ferina?

La tos convulsa es una enfermedad respiratoria causada por la bacteria Bordetella pertussis (cocbacilo Gram Negativo)

"Es una infección de las vías respiratoria altas", indica MedlinePlus. "Puede afectar a personas de cualquier edad y causar discapacidad permanente en los bebés e incluso la muerte".

De acuerdo con los expertos esta afección es "altamente contagiosa".

Síntomas de la tos convulsa o tos ferina

Al principio, la tos convulsa o tos ferina puede provocar síntomas similares a los de la gripe. Luego progresa hacia un tos grave.

Se trata de una "tos violenta e incontrolable que puede dificultar la respiración. A menudo se escucha un sonido "convulsivo" profundo cuando la persona trata de inspirar", detalla MedlinePlus.

Muy importante saber que, en los bebés y niños pequeños, la tos a veces termina con un sonido que se produce cuando la persona trata de tomar aire, conocido como estertor.

La tos puede provocar vómitos y fatiga. Otros síntomas de la tos ferina incluyen fiebre baja, ojos llorosos y congestión nasal.

vacuna vacunación niños freepik.jpg

Prevención de la tos convulsa o tos ferina

La vacunación es clave para prevenir la tos ferina, sin embargo, los pediatras han advertido por las bajas coberturas vacunales registradas en todo el país.

"En el año 2024 las coberturas para quintuple/ sextuple del primer refuerzo 15-18 meses fue del 68 %", detalla la Sociedad Argentina de Pediatría.

Y enfatizan: "La vacunación es la herramienta más eficaz para prevenir las formas graves y las muertes por coqueluche". Y no sólo la vacunación de los niños, sino también de las embarazadas.

--------

Más noticias en Urgente24

4 cosas que puedes hacer ahora para prevenir el Parkinson

3 hábitos importantes para mantener tus riñones 'limpios' y sanos

Esta fruta te ayuda a bajar el colesterol a medida que envejeces

¿Qué pasa si comes una banana (plátano) antes de dormir?

Caminar de esta forma protege el corazón y aumenta la longevidad