¿Qué alimento tengo que comer para bajar el colesterol? ¿Cuál es la mejor fruta para reducir el colesterol? ¿Cómo bajar el colesterol naturalmente? El colesterol es una sustancia esencial para el cuerpo, sin embargo, los niveles de colesterol alto pueden ser molestos y peligrosos, especialmente, porque aumentan el riesgo de enfermedad cardiovascular.
Esta fruta te ayuda a bajar el colesterol a medida que envejeces
Cuida tus niveles de colesterol a medida que avanzas en edad con esta fruta deliciosa y potente. Estudios avalan sus beneficios.
Esto es importante tenerlo en cuenta sobre todo a medida que las personas avanzan en edad, ya que los niveles de colesterol tienden a aumentar con el envejecimiento.
Para prevenir esto, y mantener bajo control el colesterol, es crucial seguir una dieta saludable que incluya muchas frutas, especialmente, arándanos.
¿Qué fruta es buena para bajar el colesterol?
En general, las frutas son muy beneficiosas para la salud, pero algunas destacan porque son ricas en compuestos que pueden ayudar a reducir el colesterol, como la fibra.
De acuerdo con la Asociación Americana del Corazón, las frutas y verduras que son ricas en fibra soluble, ayudan a reducir la absorción de colesterol y a disminuir el colesterol LDL ("malo") en la sangre.
Los arándanos contienen fibra soluble, lo que los convierte en aliados de las personas que buscan controlar el colesterol a medida que envejecen.
Julia Zumpano, RD, LD, explicó a la Clínica Cleveland cómo la fibra de los arándanos ayudan a bajar el colesterol.
“Cuando la fibra soluble se une a la bilis, ayuda a eliminarla, compuesta de colesterol junto con los desechos del cuerpo, lo que puede conducir a una reducción del colesterol y, por lo tanto, a prevenir o revertir el riesgo de padecer enfermedades cardíacas”, dijo.
Incluso la cáscara de los arándanos podría ser beneficiosa para bajar el colesterol
De hecho, hasta la cáscara de los arándanos podría ser clave para combatir el colesterol alto, según un estudio divulgado por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA)
El estudio fue realizado por el Servicio de Investigación Agrícola. Los investigadores alimentaron a hámsteres con una dieta extremadamente alta en colesterol, pero suplementada con pieles liofilizadas de arándanos.
Descubrieron que esto produjo niveles de colesterol total en plasma un 37% más bajos que los de los hámsteres alimentados con una dieta de control, mientras los niveles de colesterol LDL fueron un 19% más bajos en los hámsteres suplementados con arándanos.
¿Qué beneficios tiene consumir arándanos?
Hay muchas otras razones para incluir los arándanos a la dieta a medida que envejeces:
- Contribuyen la longevidad
- Ayudan a reducir la inflamación
- Reducen el riesgo de enfermedades del corazón
- Ayudan a bajar la presión arterial
- Ayudan a proteger contra el cáncer
- Pueden tener efecto antidiabético
- Contribuyen a combatir las infecciones urinarias
- Reducen el daño muscular luego del ejercicio
- Ayudan a prevenir un derrame cerebral
¿Cuándo el colesterol es normal?
La Asociación Americana del Corazón dice que los estudios sugieren que el colesterol total óptimo es de aproximadamente 150 mg/dL, mientras, el colesterol LDL óptimo se encuentra en 100 mg/dl o menos.
"Los adultos con este nivel de colesterol LDL presentan tasas más bajas de enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares", aseguran los expertos.
