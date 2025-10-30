Esta fruta te ayuda a bajar el colesterol a medida que envejeces

Los arándanos contienen fibra soluble, lo que los convierte en aliados de las personas que buscan controlar el colesterol a medida que envejecen.

Julia Zumpano, RD, LD, explicó a la Clínica Cleveland cómo la fibra de los arándanos ayudan a bajar el colesterol.

“Cuando la fibra soluble se une a la bilis, ayuda a eliminarla, compuesta de colesterol junto con los desechos del cuerpo, lo que puede conducir a una reducción del colesterol y, por lo tanto, a prevenir o revertir el riesgo de padecer enfermedades cardíacas”, dijo.

Incluso la cáscara de los arándanos podría ser beneficiosa para bajar el colesterol

De hecho, hasta la cáscara de los arándanos podría ser clave para combatir el colesterol alto, según un estudio divulgado por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA)

El estudio fue realizado por el Servicio de Investigación Agrícola. Los investigadores alimentaron a hámsteres con una dieta extremadamente alta en colesterol, pero suplementada con pieles liofilizadas de arándanos.

Descubrieron que esto produjo niveles de colesterol total en plasma un 37% más bajos que los de los hámsteres alimentados con una dieta de control, mientras los niveles de colesterol LDL fueron un 19% más bajos en los hámsteres suplementados con arándanos.

¿Qué beneficios tiene consumir arándanos?

Hay muchas otras razones para incluir los arándanos a la dieta a medida que envejeces:

Contribuyen la longevidad

Ayudan a reducir la inflamación

Reducen el riesgo de enfermedades del corazón

Ayudan a bajar la presión arterial

Ayudan a proteger contra el cáncer

Pueden tener efecto antidiabético

Contribuyen a combatir las infecciones urinarias

Reducen el daño muscular luego del ejercicio

Ayudan a prevenir un derrame cerebral

¿Cuándo el colesterol es normal?

La Asociación Americana del Corazón dice que los estudios sugieren que el colesterol total óptimo es de aproximadamente 150 mg/dL, mientras, el colesterol LDL óptimo se encuentra en 100 mg/dl o menos.

"Los adultos con este nivel de colesterol LDL presentan tasas más bajas de enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares", aseguran los expertos.

