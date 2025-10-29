¿Qué es la psoriasis y por qué da? ¿Cómo se cura esa enfermedad? ¿Cómo saber si lo que tengo en la piel es psoriasis? Leisa Molinari (M.N° 116.628), médica dermatóloga, especialista en cáncer de piel y cirugía micrográfica de Mohs, fundadora del Centro Médico de la Piel, habla sobre la psoriasis en este comunicado:
TE INTERESA
Mira lo que una dermatóloga quiere que sepas sobre la psoriasis
Síntomas, factores de riesgo y tratamiento de la psoriasis, una enfermedad que va "mucho más allá de lo visible en la piel", dice dermatóloga.
Día Mundial de la Psoriasis: Una mirada integral sobre esta enfermedad crónica
Cada 29 de octubre, el Día Mundial de la Psoriasis invita a reflexionar sobre el impacto real de esta condición que va mucho más allá de lo visible en la piel. Desde 2004, la fecha busca dar voz a pacientes, profesionales e investigadores, con el propósito de impulsar el acceso a tratamientos innovadores y reducir la discriminación que todavía enfrentan muchas personas.
Mucho más que placas en la piel
La psoriasis es una enfermedad inflamatoria crónica que involucra al sistema inmunológico, la predisposición genética y factores ambientales.
Se estima que afecta a entre el 2 y el 3% de la población mundial, con manifestaciones en forma de placas rojas y escamosas que suelen localizarse en codos, rodillas, cuero cabelludo y zona lumbar.
En determinados pacientes, la enfermedad puede avanzar y comprometer las articulaciones, generando artritis psoriásica.
Esta complicación, que produce dolor, rigidez e inflamación, requiere un diagnóstico precoz y abordaje interdisciplinario con reumatología.
Si bien la causa exacta aún no se conoce, hay factores que influyen en la aparición o empeoramiento de los brotes: el estrés, infecciones, determinados medicamentos y traumatismos en la piel son algunos de los más frecuentes.
Avances terapéuticos: un camino hacia la personalización
El tratamiento depende de la gravedad y extensión de las lesiones. En casos leves, se indican terapias tópicas como emolientes y corticosteroides.
En los cuadros moderados y severos, los avances recientes han abierto nuevas posibilidades.
Los fármacos biológicos de última generación y los inhibidores orales de moléculas como IL-23 o TYK2 ofrecen una respuesta más específica, mayor eficacia y menos efectos adversos a largo plazo.
Su objetivo ya no se limita a mejorar el aspecto cutáneo: buscan también reducir el riesgo de comorbilidades frecuentes, como las enfermedades cardiovasculares y el síndrome metabólico.
La psoriasis no afecta solo al cuerpo: también repercute en la autoestima, la vida social y el bienestar emocional de quienes la padecen.
Por eso, junto al tratamiento médico, el acompañamiento psicológico y el apoyo de la comunidad resultan fundamentales.
En este Día Mundial de la Psoriasis, es importante recordar que la detección temprana, el acceso a terapias eficaces y la investigación constante son claves para transformar la realidad de los pacientes.
Hoy más que nunca, hablar de psoriasis es hablar de salud integral y de la posibilidad de vivir con mayor calidad de vida.
---------
Más noticias en Urgente24
¿Qué pasa si comes una banana (plátano) antes de dormir?
Caminar de esta forma protege el corazón y aumenta la longevidad
5 alimentos más ricos en proteínas para diabéticos
3 mejores trucos para calmar el miedo y la preocupación
La felicidad es un arma contra enfermedades crónicas: Conoce cómo ser más feliz