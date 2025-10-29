Mira lo que una dermatóloga quiere que sepas sobre la psoriasis

Esta complicación, que produce dolor, rigidez e inflamación, requiere un diagnóstico precoz y abordaje interdisciplinario con reumatología.

Si bien la causa exacta aún no se conoce, hay factores que influyen en la aparición o empeoramiento de los brotes: el estrés, infecciones, determinados medicamentos y traumatismos en la piel son algunos de los más frecuentes.

Leisa Molinari Leisa Molinari, dermatóloga.

Avances terapéuticos: un camino hacia la personalización

El tratamiento depende de la gravedad y extensión de las lesiones. En casos leves, se indican terapias tópicas como emolientes y corticosteroides.

En los cuadros moderados y severos, los avances recientes han abierto nuevas posibilidades.

Los fármacos biológicos de última generación y los inhibidores orales de moléculas como IL-23 o TYK2 ofrecen una respuesta más específica, mayor eficacia y menos efectos adversos a largo plazo.

Su objetivo ya no se limita a mejorar el aspecto cutáneo: buscan también reducir el riesgo de comorbilidades frecuentes, como las enfermedades cardiovasculares y el síndrome metabólico.

La psoriasis no afecta solo al cuerpo: también repercute en la autoestima, la vida social y el bienestar emocional de quienes la padecen.

Por eso, junto al tratamiento médico, el acompañamiento psicológico y el apoyo de la comunidad resultan fundamentales.

En este Día Mundial de la Psoriasis, es importante recordar que la detección temprana, el acceso a terapias eficaces y la investigación constante son claves para transformar la realidad de los pacientes.

Hoy más que nunca, hablar de psoriasis es hablar de salud integral y de la posibilidad de vivir con mayor calidad de vida.

