Peronismo en llamas: Cristina Kirchner, Axel Kicillof y gobernadores en un todos contra todos

Los intendentes rechazan las acusaciones del cristinismo y aseguran que movilizaron sus aparatos para ganar. Luego, desde el kicillofismo dicen que la lista de candidatos encabezada por Jorge Taiana no era atractiva para el votante.

Desde el sector de Kicillof van más allá de la provincia de Buenos Aires: acusan a CFK de que su estrategia electoral le hizo perder al peronismo su hegemonía en el Senado. Esto se menciona especialmente por los casos de Salta, Misiones y Jujuy, donde los PJ locales están intervenidos en favor de La Cámpora. Sin mencionar que en provincia de Buenos Aires es Máximo Kirchner el presidente del PJ bonaerense.

Los gobernadores enojados

Cuando el cristinismo acusa a Kicillof de haber perdido en su territorio mencionan los casos de las victorias de Gildo Insfrán en Formosa, Osvaldo Jaldo en Tucumán, Raúl Jalil en Catamarca, Ricardo Quintela en La Rioja y Sergio Ziliotto en La Pampa.

gustavo saenz El salteño Gustavo Sáenz culpó directamente a Cristina Kirchner por la derrota del 26/10.

Sin embargo, el peronismo salió tercero en Salta, Misiones y Jujuy donde los PJ locales están intervenidos. Cabe recordar que Cristina Kirchner era la titular del PJ nacional y a raíz de su prisión domiciliaria en su lugar quedó el senador formoseño José Mayans, que le reporta directamente.

De hecho, el salteño Gustavo Sáenz lo dijo: “Lo que pasó el domingo en el país es su responsabilidad y el terror de muchos argentinos de que vuelva”.

