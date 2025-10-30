Sigue en ebullición el peronismo a 4 días de las elecciones legislativas donde fue superado por La Libertad Avanza (LLA). Los sectores de Cristina Kirchner y Axel Kicillof se responsabilizan mutuamente por la derrota electoral pero también hay acusaciones desde el interior y por parte del sindicalismo.
Peronismo en llamas: Cristina Kirchner, Axel Kicillof y gobernadores en un todos contra todos
El peronismo aún no procesó la derrota del 26/10. Acusaciones cruzadas entre los sectores de Cristina Kirchner y Axel Kicillof pero también desde el interior.
Cristina Kirchner Vs Axel Kicillof
Como ocurrió antes de los comicios provinciales de septiembre, desde el cristinismo vuelven sobre la estrategia de desdoblamiento de las elecciones bonaerenses para atacar a Axel Kicillof, que logró sacarle 14 puntos de ventaja a los libertarios en esas elecciones, pero el 26/10 significó la caída del peronismo en el mismo territorio.
Alrededor de Cristina insisten en que los intendentes no ayudaron en esta elección y que no había dinero para afrontar dos campañas.
Luego, endilgan a Axel que la victoria de septiembre motivó una mayor participación electoral de los sectores antiperonistas.
En el espacio del Gobernador contestan a las acusaciones asegurando que la derrota se debió a la mala estrategia electoral de Cristina Kirchner.
Los intendentes rechazan las acusaciones del cristinismo y aseguran que movilizaron sus aparatos para ganar. Luego, desde el kicillofismo dicen que la lista de candidatos encabezada por Jorge Taiana no era atractiva para el votante.
Desde el sector de Kicillof van más allá de la provincia de Buenos Aires: acusan a CFK de que su estrategia electoral le hizo perder al peronismo su hegemonía en el Senado. Esto se menciona especialmente por los casos de Salta, Misiones y Jujuy, donde los PJ locales están intervenidos en favor de La Cámpora. Sin mencionar que en provincia de Buenos Aires es Máximo Kirchner el presidente del PJ bonaerense.
Los gobernadores enojados
Cuando el cristinismo acusa a Kicillof de haber perdido en su territorio mencionan los casos de las victorias de Gildo Insfrán en Formosa, Osvaldo Jaldo en Tucumán, Raúl Jalil en Catamarca, Ricardo Quintela en La Rioja y Sergio Ziliotto en La Pampa.
Sin embargo, el peronismo salió tercero en Salta, Misiones y Jujuy donde los PJ locales están intervenidos. Cabe recordar que Cristina Kirchner era la titular del PJ nacional y a raíz de su prisión domiciliaria en su lugar quedó el senador formoseño José Mayans, que le reporta directamente.
De hecho, el salteño Gustavo Sáenz lo dijo: “Lo que pasó el domingo en el país es su responsabilidad y el terror de muchos argentinos de que vuelva”.
