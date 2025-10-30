Días complicados para el periodista y relator de ESPN y Radio La Red, Leonardo Gentili, luego de que La Libertad Avanza diera el golpe en las elecciones legislativas del pasado domingo 26 de octubre y de la gran actuación del arquero de Flamengo, Agustín Rossi, en la serie ante Racing. El reportero se quedó con el tweet en borradores...
DOS DERROTAS SEGUIDAS
Javier Milei y Agustín Rossi culpables: llanto interminable de Leonardo Gentili
El periodista de ESPN, Leonardo Gentili, atraviesa una semana complicada por la victoria de Javier Milei en las legislativas y la perfomance de Agustín Rossi.
Gentilli, identificado con el kirchnerismo y devoto de la gestión de Juan Román Riquelme, se había burlado del portero del Mengão el pasado 25 de septiembre, en el marco de la serie entre Estudiantes de La Plata y el Rubronegro, luego de un golazo de Gastón Benedetti que, según él, tuvo responsabilidad el propio Rossi.
"Rossi... El arquero favorito de algunos picarones colegas que trabajan para los representantes...", escribió en su cuenta oficial de X. Para mala fortuna del profesional de la información, el golero se lució en la definición por penales que terminó clasificando a conjunto carioca (atajó dos remates...).
El picante mensaje hizo referencia a la turbulenta salida del ex futbolista de Boca en 2023. Las negociaciones entre el entorno del futbolista y el Xeneize no llegaron a buen puerto por ciertas diferencias que surgieron en el marco de las charlas por la renovación de su contrato.
Todo ello desembocó en que Rossi se fuera a préstamo al Al-Nassr de Arabia Saudita por seis meses (enero a junio), y, posteriormente, se mude a Brasil para defender el arco del Fla.
Sin embargo, el guardameta nacido en las inferiores de Chacarita dejó huella en el club de La Ribera. No solo por sus atajadas y reflejos, sino también, por lo conflictiva que fue su salida.
Pero hay más malas noticias para el cronista, ya que Agustín Rossi fue la figura excluyente de la serie de semifinales de la Copa Libertadores de América entre Flamengo y Racing.
Leo Gentili, agazapado, celular en mano, se quedó esperando algún error del jugador para pegarle...
Leo Gentili, desencajado por la victoria de Javier Milei en las elecciones legislativas
A través de un mensaje publicado en su cuenta de la red social X (ex Twitter), el periodista deportivo y relator del canal deportivo dejó en claro que le molestó la victoria de la ultraderecha en los comicios de medio término a nivel nacional, con alrededor del 41% de los votos.
"Perdieron los jubilados, la univ. pública y la gente con discapacidad. Ganó EEUU. Cuando ganó EEUU, con Menem, de la Rúa y Macri, perdieron las pymes, la ind. nac. y los sectores + vulnerables. En esos casos estaba la casta de hoy: Sturzenegger, Bullrich, Caputo. Final cantado", indicó en sus redes sociales.
Anteriormente, el relator también había cruzado en su cuenta oficial de X a los candidatos de La Libertad Avanza. Precisamente cuando José Luis Espert declinó su candidatura en la Provincia de Buenos Aires por las acusaciones de sus vínculos con el narcotráfico, el periodista deportivo escribió "uno menos, chau" con una imagen del protagonista.
Más de Golazo24
Balance histórico, acuerdo con Hard Rock y más: lo que dejó la Asamblea de Boca
Repudiable: un hincha de Racing le hizo gestos racistas a la tribuna de Flamengo
Racing: Dicen que Diego Milito se reunió con otro DT que no es Gustavo Costas
Mariano Closs expone a Chiqui Tapia por "limpiar" a Nicolás Lamolina
Chiqui Tapia quedó expuesto luego de la eliminación de Racing Club