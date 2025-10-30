Javier Milei y Agustín Rossi culpables: llanto interminable de Leonardo Gentili

image Agustín Rossi. Man of the match.

Sin embargo, el guardameta nacido en las inferiores de Chacarita dejó huella en el club de La Ribera. No solo por sus atajadas y reflejos, sino también, por lo conflictiva que fue su salida.

Pero hay más malas noticias para el cronista, ya que Agustín Rossi fue la figura excluyente de la serie de semifinales de la Copa Libertadores de América entre Flamengo y Racing.

Leo Gentili, agazapado, celular en mano, se quedó esperando algún error del jugador para pegarle...

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sudanalytics_/status/1983739494194184404&partner=&hide_thread=false Agustín Rossi vs Racing, enorme. pic.twitter.com/eGtZqdjKew — Sudanalytics (@sudanalytics_) October 30, 2025

Leo Gentili, desencajado por la victoria de Javier Milei en las elecciones legislativas

A través de un mensaje publicado en su cuenta de la red social X (ex Twitter), el periodista deportivo y relator del canal deportivo dejó en claro que le molestó la victoria de la ultraderecha en los comicios de medio término a nivel nacional, con alrededor del 41% de los votos.

"Perdieron los jubilados, la univ. pública y la gente con discapacidad. Ganó EEUU. Cuando ganó EEUU, con Menem, de la Rúa y Macri, perdieron las pymes, la ind. nac. y los sectores + vulnerables. En esos casos estaba la casta de hoy: Sturzenegger, Bullrich, Caputo. Final cantado", indicó en sus redes sociales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/leogentiliok/status/1982980455621374047&partner=&hide_thread=false Perdieron los jubilados, la univ. pública y la gente con discapacidad. Ganó EEUU. Cuando ganó EEUU, con Menem, de la Rúa y Macri, perdieron las pymes, la ind. nac. y los sectores + vulnerables. En esos casos estaba la casta de hoy: Sturzenegger, Bullrich, Caputo. Final cantado — Leonardo Gentili (@leogentiliok) October 28, 2025

Anteriormente, el relator también había cruzado en su cuenta oficial de X a los candidatos de La Libertad Avanza. Precisamente cuando José Luis Espert declinó su candidatura en la Provincia de Buenos Aires por las acusaciones de sus vínculos con el narcotráfico, el periodista deportivo escribió "uno menos, chau" con una imagen del protagonista.

