Comienzan a conocerse los resultados del escrutinio definitivo de las elecciones legislativas nacionales. De las 8 provincias que estaban en la mira por la votación ajustada, sólo restan Buenos Aires (la que más interés genera), Corrientes y Río Negro. También hay expectativa por lo que se defina en CABA.
Escrutinio definitivo: Ya se conocen los resultados en 5 provincias clave
Se conocieron datos del escrutinio definitivo en 5 de las 8 provincias que estaban en la mira por resultado ajustado: Chubut, Chaco, Santa Cruz, La Rioja y La Pampa.
En Chaco y Chubut quedaron firmes las victorias libertarias, mientras que en La Rioja, La Pampa y Santa Cruz fueron para el peronismo.
En el caso de la ciudad de Buenos Aires, la mirada está puesta sobre el recuento legal de los votos para dirimir quién ingresa en Diputados: Martín Lousteau o Valeria Rodrígues Trimarchi, de la lista de La Libertad Avanza. Por ahora, entraría Lousteau.
Escrutinio definitivo: 5 provincias de las más ajustadas ya tienen definición
En Chaco, la diferencia definía la elección de Senadores, y se confirmó el triunfo de La Libertad Avanza, que obtuvo 291.956 votos mientras que Fuerza Patria (Peronismo), 288.509.
En Chubut también se ratificó el triunfo de La Libertad Avanza, aunque con una diferencia menor sobre Unidos Podemos que la dada a conocer el domingo a través del conteo provisorio. Según informó este jueves la Secretaría Electoral Permanente, Maira Frías (LLA) obtuvo 1.078 votos más que Juan Pablo Luque (Unidos Podemos), ambos elegidos diputados nacionales. El resultado final fue 89.982 contra 88.904.
El escrutinio provisorio, con los datos publicados el domingo por la noche, marcaba que el triunfo libertario había sido por cerca de 2.000 votos de diferencia.
En La Pampa, en tanto, se ratificó la victoria de Frente Defendemos La Pampa (peronismo) con 90.500 votos, contra 88.247 de LLA.
Lo mismo en Santa Cruz, donde la Fuerza Santacruceña (peronismo) obtuvo 53.421 votos mientras que La Libertad Avanza. 52.646.
En La Rioja también se confirmó el triunfo del peronismo, con Federales Defendamos La Rioja, que logró 90.686 votos. LLA, en tanto, obtuvo 89.904.
