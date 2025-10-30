Escrutinio definitivo: Ya se conocen los resultados en 5 provincias clave

El escrutinio provisorio, con los datos publicados el domingo por la noche, marcaba que el triunfo libertario había sido por cerca de 2.000 votos de diferencia.

En La Pampa, en tanto, se ratificó la victoria de Frente Defendemos La Pampa (peronismo) con 90.500 votos, contra 88.247 de LLA.

Lo mismo en Santa Cruz, donde la Fuerza Santacruceña (peronismo) obtuvo 53.421 votos mientras que La Libertad Avanza. 52.646.

En La Rioja también se confirmó el triunfo del peronismo, con Federales Defendamos La Rioja, que logró 90.686 votos. LLA, en tanto, obtuvo 89.904.

