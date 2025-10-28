Arranca el escrutinio definitivo (y algunos se ilusionan): 8 provincias en la mira

La provincia de Buenos Aires concentra toda la atención, dado que el resultado provisorio fue muy ajustado: con el 99% de las mesas escrutadas y apenas 384 mesas pendientes, La Libertad Avanza sumó 3.605.127 votos (41,45%) mientras que Fuerza Patria alcanzó 3.558.527 sufragios (40,91%). La diferencia, de apenas 46.600 votos, mantiene abierto el resultado.

En Chaco, la diferencia define la elección de Senadores. Con el 99,79% de las mesas escrutadas y solo seis aún pendientes, La Libertad Avanza lleva 265.098 votos (45,57%), apenas por encima de Fuerza Patria, que reúne 253.517 (43,58%). Si la Justicia Electoral determina que el peronismo logra superar a La Libertad Avanza, las dos bancas por mayoría pasarán a manos de Fuerza Patria, y la fuerza libertaria se quedará con la banca por minoría.

La diputada nacional electa por Fuerza Patria, Julieta Campo, visitó La Bisagra y adelantó que el peronismo será meticuloso en el escrutinio definitivo, ya que hay denuncias públicas sobre planillas sin votos en algunas localidades.



Por su parte, Santa Cruz exhibe la mayor paridad: con el 99,54% de las mesas escrutadas y solo 4 por revisar, la diferencia entre la primera y la segunda fuerza es de apenas 728 votos. Fuerza Santacruceña encabeza con 53.215 votos (32,10%), seguida muy de cerca por La Libertad Avanza, que obtuvo 52.487 votos (31,66%). En juego hay tres bancas al Senado: dos para la más votada y una para la segunda fuerza.

También en La Rioja el recuento definitivo será decisivo. Con el 99,24% de las mesas escrutadas y diez aún pendientes, 'Federales Defendamos La Rioja' mantiene la delantera con 89.789 votos (43,57%) frente a La Libertad Avanza, que suma 89.168 (43,27%). Apenas 621 votos separan a ambas fuerzas. Aunque una eventual reversión no alteraría la distribución provisional de las bancas, el escrutinio definirá cuál es la fuerza más votada del distrito.

En La Pampa, la diferencia es de 2.093 votos entre el 'Frente Defendamos La Pampa' (90.097 votos, 44,59%) y La Libertad Avanza (88.004 votos, 43,56%). Con el 99,78% de las mesas escrutadas y únicamente dos por revisar, el resultado definitivo determinará si el peronismo mantiene la ventaja y las dos bancas obtenidas, o si La Libertad Avanza logra revertir el escenario para modificar la asignación de escaños.

Chubut, en tanto, también espera por el conteo definitivo. Fuerza Patria lleva 123.019 sufragios (30,66%) frente a 120.918 (30,14%) de La Libertad Avanza, con el 99,40% de las mesas escrutadas y once por revisar. Los 2.101 votos de diferencia mantienen la expectativa: si los libertarios superan a Fuerza Patria, pueden aspirar a modificar la actual distribución de bancas.

En Corrientes, el 99,67% de las mesas escrutadas y nueve mesas pendientes muestran a Vamos Corrientes por delante de La Libertad Avanza por 6.754 votos. En esta provincia, el reparto de bancas provisorio fue igualitario pero el resultado definitivo podría dar indicios de las posibilidades futuras de ambos espacios.

Finalmente, en Río Negro, con el 99,40% de las mesas revisadas y 11 por completar, una mínima diferencia separa a La Libertad Avanza de la fuerza peronista. Si la revisión favorece a los libertarios, podrían alzarse con las dos bancas por mayoría, reconfigurando la representación provincial en el Senado.

