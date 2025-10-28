Comienza este martes (28/10) el escrutinio definitivo de las elecciones legislativas nacionales -único con valor legal- y hay cierta expectativa dado que en 8 provincias el resultado fue muy ajustado en el recuento provisorio, lo que podría alterar el panorama (y las bancas): Buenos Aires, Chaco, La Rioja, La Pampa, Santa Cruz, Corrientes, Chubut y Río Negro.
¿CAMBIARÁ EL RESULTADO?
Arranca el escrutinio definitivo (y algunos se ilusionan): 8 provincias en la mira
La Justicia Electoral inicia desde esta tarde el escrutinio definitivo de las elecciones legislativas, y hay 8 provincias donde el resultado podría cambiar.
La Justicia Electoral de todo el país empezará desde esta tarde y mañana el escrutinio definitivo, que dejaron como ganador categórico a La Libertad Avanza. Si bien la oposición no se ilusiona con que haya modificaciones sustanciales que alteren el reparto de bancas, la expectativa está (la esperanza es lo último que se pierde...).
De todos modos, la tendencia suele ser irreversible y en el escrutinio definitivo por lo general la diferencia se profundiza a favor del primero. Habrá que esperar para saberlo...
A partir de mañana, en La Plata se dará inicio al escrutinio definitivo, mientras que en Chaco, desde las 18 de hoy, comenzarán con esas tareas
Como se mencionó anteriormente, en al menos ocho provincias la ajustada diferencia entre las principales fuerzas dejó los resultados sujetos a revisión. El recuento final puede no solo confirmar o revertir los resultados provisorios, sino también influir en la composición de la próxima Cámara de Diputados y del Senado.
La provincia de Buenos Aires concentra toda la atención, dado que el resultado provisorio fue muy ajustado: con el 99% de las mesas escrutadas y apenas 384 mesas pendientes, La Libertad Avanza sumó 3.605.127 votos (41,45%) mientras que Fuerza Patria alcanzó 3.558.527 sufragios (40,91%). La diferencia, de apenas 46.600 votos, mantiene abierto el resultado.
En Chaco, la diferencia define la elección de Senadores. Con el 99,79% de las mesas escrutadas y solo seis aún pendientes, La Libertad Avanza lleva 265.098 votos (45,57%), apenas por encima de Fuerza Patria, que reúne 253.517 (43,58%). Si la Justicia Electoral determina que el peronismo logra superar a La Libertad Avanza, las dos bancas por mayoría pasarán a manos de Fuerza Patria, y la fuerza libertaria se quedará con la banca por minoría.
Por su parte, Santa Cruz exhibe la mayor paridad: con el 99,54% de las mesas escrutadas y solo 4 por revisar, la diferencia entre la primera y la segunda fuerza es de apenas 728 votos. Fuerza Santacruceña encabeza con 53.215 votos (32,10%), seguida muy de cerca por La Libertad Avanza, que obtuvo 52.487 votos (31,66%). En juego hay tres bancas al Senado: dos para la más votada y una para la segunda fuerza.
También en La Rioja el recuento definitivo será decisivo. Con el 99,24% de las mesas escrutadas y diez aún pendientes, 'Federales Defendamos La Rioja' mantiene la delantera con 89.789 votos (43,57%) frente a La Libertad Avanza, que suma 89.168 (43,27%). Apenas 621 votos separan a ambas fuerzas. Aunque una eventual reversión no alteraría la distribución provisional de las bancas, el escrutinio definirá cuál es la fuerza más votada del distrito.
En La Pampa, la diferencia es de 2.093 votos entre el 'Frente Defendamos La Pampa' (90.097 votos, 44,59%) y La Libertad Avanza (88.004 votos, 43,56%). Con el 99,78% de las mesas escrutadas y únicamente dos por revisar, el resultado definitivo determinará si el peronismo mantiene la ventaja y las dos bancas obtenidas, o si La Libertad Avanza logra revertir el escenario para modificar la asignación de escaños.
Chubut, en tanto, también espera por el conteo definitivo. Fuerza Patria lleva 123.019 sufragios (30,66%) frente a 120.918 (30,14%) de La Libertad Avanza, con el 99,40% de las mesas escrutadas y once por revisar. Los 2.101 votos de diferencia mantienen la expectativa: si los libertarios superan a Fuerza Patria, pueden aspirar a modificar la actual distribución de bancas.
En Corrientes, el 99,67% de las mesas escrutadas y nueve mesas pendientes muestran a Vamos Corrientes por delante de La Libertad Avanza por 6.754 votos. En esta provincia, el reparto de bancas provisorio fue igualitario pero el resultado definitivo podría dar indicios de las posibilidades futuras de ambos espacios.
Finalmente, en Río Negro, con el 99,40% de las mesas revisadas y 11 por completar, una mínima diferencia separa a La Libertad Avanza de la fuerza peronista. Si la revisión favorece a los libertarios, podrían alzarse con las dos bancas por mayoría, reconfigurando la representación provincial en el Senado.
