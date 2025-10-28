CON GORDO DAN A LA CABEZA
'Trolls' libertarios no perdonan a Esteban Trebucq: Insultos y reproches
Esteban Trebucq es (¿era?) muy cercano a Javier Milei, pero en la última entrevista hizo comentarios que enojaron al Presidente. Trolls libertarios no perdonan.
Pasaron los días y los trolls libertarios no lo perdonan...
Trebucq hizo anoche un editorial en su programa de LN+, titulado "Milei tenía razón", en el que criticó a Axel Kicillof, entre otras cuestiones. Luego, compartió un fragmento de dicho editorial en su cuenta de X.
Y las respuestas de los trolls libertarios que comanda el Gordo Dan (Daniel Parisini) -siempre bajo las órdenes de Santiago Caputo- no se hicieron esperar.
Al igual que sucedió con Ramón 'Nene' Vera, y luego con Alejandro Fantino, las cuentas libertarias en X salieron en manada contra el periodista, acusándolo de "pegarle" a Milei en el peor momento. ¿No se le puede preguntar nada al Presidente que ya es considerado un ataque?
Incluso Parisini compartió un mensaje de 'Taliban' muy agresivo hacia Esteban Trebucq: "no te subas ahora eh. Pelado puto".
