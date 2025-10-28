urgente24
'Trolls' libertarios no perdonan a Esteban Trebucq: Insultos y reproches

Esteban Trebucq es (¿era?) muy cercano a Javier Milei, pero en la última entrevista hizo comentarios que enojaron al Presidente. Trolls libertarios no perdonan.

28 de octubre de 2025 - 13:53
Esteban Trebucq, insultado por los trolls libertarios.

Pasaron los días y los trolls libertarios no lo perdonan...

Trebucq hizo anoche un editorial en su programa de LN+, titulado "Milei tenía razón", en el que criticó a Axel Kicillof, entre otras cuestiones. Luego, compartió un fragmento de dicho editorial en su cuenta de X.

Y las respuestas de los trolls libertarios que comanda el Gordo Dan (Daniel Parisini) -siempre bajo las órdenes de Santiago Caputo- no se hicieron esperar.

Incluso Parisini compartió un mensaje de 'Taliban' muy agresivo hacia Esteban Trebucq: "no te subas ahora eh. Pelado puto".

-----------

