Pipa Benedetto rescindió con Newell´s y suma otro paso en falso: su último gol fue en Boca

El Pipa tuvo un flojo paso por Olimpia @elClubOlimpia

Al Olimpia llegó proveniente de Querétaro, de México, donde jugó menos de cuatro meses: llegó el 14 de septiembre de 2024 y se fue el 1 de enero de 2025.

Su inestabilidad estuvo acompañada, lógicamente, de su nula cuota goleadora. Ni en Newell´s, ni en Olimpia, ni en Querétaro marcó goles. Su último grito quedó muy lejos en el tiempo, en una estadística muy dura para un delantero que vive del contacto con las redes: fue un gol jugando para Boca, en un partido contra Tigre en febrero de 2024 por la Copa de la Liga.

Sus aportes tampoco se dieron desde las asistencias. Desde principios de 2024, solo ha dado dos. Una para Olimpia, en el clásico ante Cerro Porteño de febrero de 2025, y otra para Newell´s, en el partido por Copa Argentina vs. Belgrano en septiembre de 2025.

4fdfb555-67c7-4654-94b4-f4c117fd294a Benedetto, en tiempos de Boca FOTO NA: DAMIAN DOPACIO.

A sus 35 años, el Pipa Benedetto ve cómo el ocaso de su carrera cobra fuerza. Si en algún momento fue ídolo coyuntural de aquel Boca de Guillermo Barros Schelotto y llegó a compartir cancha con Lionel Messi en la Selección Argentina en aquel partido decisivo y caliente vs. Ecuador por Eliminatorias, hoy el Pipa se encuentra en las antípodas.

