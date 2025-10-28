urgente24
TIENE 35 AÑOS

Pipa Benedetto rescindió con Newell´s y suma otro paso en falso: su último gol fue en Boca

Pipa Benedetto finalizó su contrato con Newell´s de común acuerdo y es el segundo club al hilo en donde no dura más de 4 meses.

28 de octubre de 2025 - 20:07
Pipa Benedetto, sin club

@Newells

Pipa Benedetto no es más jugador de Newell´s. Según informó el club rosarino a través de sus redes sociales, el delantero rescindió su vínculo con la institución de común acuerdo. Ahora, a sus 35 años, el futbolista se encuentra sin equipo.

Newell´s, vía X

"El Club Atlético Newell’s Old Boys comunica que, de común acuerdo entre las partes, se dio por finalizado el vínculo contractual con el futbolista Darío Benedetto. Le deseamos éxitos en su nueva etapa". Así dice el comunicado de la Lepra a través del cual informa la desvinculación del Pipa Benedetto.

Pero, dejando de lado al Xeneize, los últimos tres equipos comparten la particularidad de que el Pipa Benedetto no estuvo más de un puñado de meses.

Olimpia, Querétaro, Newell´s: un Pipa Benedetto errante que no logra hacer pie

A la Lepra llegó el 6 de junio de 2025, proveniente desde Olimpia. En el conjunto paraguayo (donde fue dirigido por MartínPalermo), estuvo apenas siete meses: llegó el 1 de enero de 2025 y se fue el 6 de julio de 2025.

GhBikrcWkAEhCm3
El Pipa tuvo un flojo paso por Olimpia

Al Olimpia llegó proveniente de Querétaro, de México, donde jugó menos de cuatro meses: llegó el 14 de septiembre de 2024 y se fue el 1 de enero de 2025.

Su inestabilidad estuvo acompañada, lógicamente, de su nula cuota goleadora. Ni en Newell´s, ni en Olimpia, ni en Querétaro marcó goles. Su último grito quedó muy lejos en el tiempo, en una estadística muy dura para un delantero que vive del contacto con las redes: fue un gol jugando para Boca, en un partido contra Tigre en febrero de 2024 por la Copa de la Liga.

Sus aportes tampoco se dieron desde las asistencias. Desde principios de 2024, solo ha dado dos. Una para Olimpia, en el clásico ante Cerro Porteño de febrero de 2025, y otra para Newell´s, en el partido por Copa Argentina vs. Belgrano en septiembre de 2025.

4fdfb555-67c7-4654-94b4-f4c117fd294a
Benedetto, en tiempos de Boca

A sus 35 años, el Pipa Benedetto ve cómo el ocaso de su carrera cobra fuerza. Si en algún momento fue ídolo coyuntural de aquel Boca de Guillermo Barros Schelotto y llegó a compartir cancha con Lionel Messi en la Selección Argentina en aquel partido decisivo y caliente vs. Ecuador por Eliminatorias, hoy el Pipa se encuentra en las antípodas.

