Alejandro Fantino parece haberle soltado la mano al presidente Javier Milei y los trolls libertarios no lo perdonaron. Tras lanzar varias frases en contra del mandatario de La Libertad Avanza, las redes sociales se inundaron de insultos para con el periodista.
"FANTIBIO"
Alejandro Fantino destrozó a Javier Milei y los trolls no lo perdonaron
Alejandro Fantino volvió a apuntar contra Javier Milei por un dicho puntual del presidente. Los trolls libertarios en redes sociales no se lo dejaron pasar.
El conductor de Neura volvió a sorprender lanzando una crítica bastante dura contra Milei. Ya lo hizo el pasado miércoles, donde manifestó su descontento por "quedar como un pelotudo" a la hora de ser optimista con el anuncio entre el gobierno y Estados Unidos.
Alejandro Fantino se aleja de Javier Milei
Fantino criticó el uso de la palabra "esfuerzo" por parte del presidente y, a partir de ese momento, parece que el vínculo entre los dos tuvo un quiebre. Ya no hay palabras optimistas de parte del periodista para con Javier Milei.
"Si se enoja por esto Javier es porque yo estaba en el barco equivocado. Javo, no usés más la palabra esfuerzo. Vos mismo venías a Neura conmigo, rompíamos a la clase política, vos la llamás 'casta'. La casta no hace esfuerzo, no sabe lo que es el esfuerzo. Van al Banelco y escupe el billetito pase lo que pase", lanzó Fantino.
Los trolls libertarios, aquellos que están constantemente en redes sociales defendiendo el modelo de Javier Milei, apuntaron contra Fantino y lo apodaron "Fantibio". Además, comentaron: "Claro, para Fantino los logros del gobierno no implicaron ningún esfuerzo".
"Chau Fanta, siempre fuiste tibio y ahora defendés comunistas", indicó otro usuario de redes sociales. Un quiebre que parece irreversible, donde Alejandro Fantino se mostró muy crítico por primera vez con el gobierno actual.
