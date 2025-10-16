Flor de la V recibió la peor noticia de parte de El Nueve: "Reemplazada"

image Flor de la V y una pésima noticia en El Nueve.

Flor de la V, ¿se va de El Nueve?

Lo cierto es que en los últimos días se estuvo hablando mucho acerca del futuro de Flor de la V en El Nueve. Desde Entrometidos en la tarde, por Net TV, dijeron que en noviembre la productora Jotax va a dejar de producir el programa en cuestión y va a hacerse cargo directamente el canal. Esto pondría en aprietos a la conductora.