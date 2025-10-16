Flor de la V se convirtió en una de las conductoras más aclamadas de los programas de farándula de nuestra televisión. La misma estuvo al frente de Intrusos por América, donde se fue reemplazada y quedaron asperezas con la producción. Ahora parece ser que la historia se repite en El Nueve.
¿QUÉ LE DIJERON?
Flor de la V recibió la peor noticia de parte de El Nueve: "Reemplazada"
Flor de la V es la actual conductora de Los profesionales de siempre por El Nueve. El canal le habría comunicado una mala noticia a la famosa.
La famosa está al frente de Los profesionales de siempre, de la productora Jotax, donde se hizo cargo de la conducción junto a panelistas de la talla. Sin embargo, las cosas serían muy distintas en 2026 y desde el canal ya habrían tomado medidas al respecto.
Flor de la V, ¿se va de El Nueve?
Lo cierto es que en los últimos días se estuvo hablando mucho acerca del futuro de Flor de la V en El Nueve. Desde Entrometidos en la tarde, por Net TV, dijeron que en noviembre la productora Jotax va a dejar de producir el programa en cuestión y va a hacerse cargo directamente el canal. Esto pondría en aprietos a la conductora.
Tal es así que Flor de la V sería reemplazada nuevamente pero esta vez por Marcelo Polino, quien se pondría al frente del programa de El Nueve. Así las cosas, la ex Intrusos volvería a vivir una situación similar donde es desplazada de su proyecto.
Esto no sería solo un capricho de El Nueve, sino que los números que obtiene el programa conducido por Flor de la V no serían los mejores. Por esa razón también quieren renovar a algunos panelistas que finalizan su contrato antes de fin de año.
